Узнаете историю 📖 становления Балтийского флота, прогуливаясь по набережной, где стоят военные корабли и гражданские суда рядом с паромной переправой перед памятником Петру I и маяком знаменитого архитектора Шинкеля.
Увидите православную церковь ⛪ адмирала Ф. Ушакова, шведскую крепость и прусские казармы, памятник императрице Елизавете Петровне.
Программа:
09:20 — Выезд
10:30 — Обзорная экскурсия ⛳ по молу, памятник императрицы Елизаветы Петровны
11:00 — Осмотр здания маяка, реформаторская кирха, Шведская крепость (внешний осмотр)
12:30 — Гавань
14:30-15:00 — Окончание экскурсии
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Входные билеты
Что не входит
Питание
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ленинский пр-т, 81
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.