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Экскурсия в Балтийск (ср)

4.5
30 отзывов
Янтарная М.
Янтарная М. – Гид из Калининграда
Экскурсия в Балтийск (ср)
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Экскурсия в Балтийск (ср)

Что вы увидите

  • Набережная
  • Памятник Петру I
  • Маяк архитектора Шинкеля
  • Церковь адмирала Ф. Ушакова
  • Шведская крепость и прусские казармы
  • Памятник императрице Елизавете Петровне

Что вас ждет на экскурсии:

  • Узнаете историю 📖 становления Балтийского флота, прогуливаясь по набережной, где стоят военные корабли и гражданские суда рядом с паромной переправой перед памятником Петру I и маяком знаменитого архитектора Шинкеля.
  • Увидите православную церковь ⛪ адмирала Ф. Ушакова, шведскую крепость и прусские казармы, памятник императрице Елизавете Петровне.

Программа:

  • 09:20 — Выезд
  • 10:30 — Обзорная экскурсия ⛳ по молу, памятник императрицы Елизаветы Петровны
  • 11:00 — Осмотр здания маяка, реформаторская кирха, Шведская крепость (внешний осмотр)
  • 12:30 — Гавань
  • 14:30-15:00 — Окончание экскурсии
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ленинский пр-т, 81

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Янтарная М.
Янтарная М.
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30 отзывов оставили туристы

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