8 отзывов оставили туристы

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Экскурсия в Балтийск в мини-группе

4.9
8 отзывов
Цветные П.
Цветные П. – Гид из Калининграда
На западной границе России расположился небольшой городок — Балтийск.

Но его размер не соответствует назначению.

В течение многих веков за него воевали соседи.

А сейчас здесь находится крупнейшая морская база в Балтийском море! Как это стало возможным? Присоединяйтесь к нашей экскурсии 🧭 — вы прогуляетесь 👣 по военному городу, удивитесь красотой Балтийской косы и рассмотрите крепости.
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  • 👥Групповая
  • 🚗На автомобиле
  • ☀️Однодневная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 16 человек

  • 1 650 ₽ за человека

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Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Приглашаем вас на экскурсию ⛳ в самый западный город 🏙️ страны, где расположена главная и крупнейшая база военно-морского флота в Балтийском море 🌊. Вы насладитесь старинной архитектурой Пиллау и военной мощью современного Балтийска. Мы посетим важнейшие места города, где вы точно проникнитесь духом военно-морского края, узнаете историю 📖 и поймёте его важность!
Маршрут: набережная с военными кораблями Балтийского флота, памятник Петру I, маяк (символ города) — памятник императрице Елизавете Петровне — Западный Мол — паромная переправа на Балтийскую косу или свободное время в Балтийске — рыболовецкий колхоз «За Родину», где Вы сможете приобрести самые вкусные рыбные консервы, местную копченую рыбку.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • билет на паром
  • чтобы переправиться на Балтийскую косу
Начало и место завершения
🚩 Ленинский проспект, 18
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе
Экскурсия в Балтийск в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Цветные П.
Цветные П.
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8 отзывов оставили туристы

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