8 отзывов оставили туристы

Приглашаем вас на экскурсию ⛳ в самый западный город 🏙️ страны, где расположена главная и крупнейшая база военно-морского флота в Балтийском море 🌊. Вы насладитесь старинной архитектурой Пиллау и военной мощью современного Балтийска. Мы посетим важнейшие места города, где вы точно проникнитесь духом военно-морского края, узнаете историю 📖 и поймёте его важность!

Маршрут: набережная с военными кораблями Балтийского флота, памятник Петру I, маяк (символ города) — памятник императрице Елизавете Петровне — Западный Мол — паромная переправа на Балтийскую косу или свободное время в Балтийске — рыболовецкий колхоз «За Родину», где Вы сможете приобрести самые вкусные рыбные консервы, местную копченую рыбку.