8 отзывов оставили туристы

Приглашаем вас на экскурсию ⛳ в самый западный город 🏙️ страны, где расположена главная и крупнейшая база военно-морского флота в Балтийском море 🌊. Вы насладитесь старинной архитектурой Пиллау и военной мощью современного Балтийска. Мы посетим важнейшие места города, где вы точно проникнитесь духом военно-морского края, узнаете историю 📖 и поймёте его важность!
Маршрут: набережная с военными кораблями Балтийского флота, памятник Петру I, маяк (символ города) — памятник императрице Елизавете Петровне — Западный Мол — паромная переправа на Балтийскую косу или свободное время в Балтийске — рыболовецкий колхоз «За Родину», где Вы сможете приобрести самые вкусные рыбные консервы, местную копченую рыбку.
Что входит
услуги гида
транспорт
Что не входит
билет на паром
чтобы переправиться на Балтийскую косу
Начало и место завершения
🚩 Ленинский проспект, 18
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 16 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.