Наш путь будет пролегать по местам, знакомым со страниц учебника истории: битва при Прейсиш-Эйлау, Фридландское сражение, Гумбинненский прорыв, памятники воинам «забытой» Первой Мировой войны.

Вы посетите краеведческий музей 🖼 г. Багратионовска (бывш. Прейсиш-Эйлау), где представлены образцы формы солдат, оружие, карты местности, награды. Увлекательный рассказ экскурсовода не оставит вас равнодушным.

На пути следования предстанут и удивительные плоды мирного труда: шлюз на Мазурском канале, который впечатляет размерами, кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш. Фридланд), куда мы поднимемся, чтобы посмотреть красоты города и окрестностей с высоты колокольни. Храм украшен красивым фигурным сводом и фресками. Увидим сохранившуюся часть замкового комплекса в п. Железнодорожный (бывш. Гердауэн), здание мельницы и кирхи. Экскурсия ⛳ в посёлок Железнодорожный уникальна, т. к. в нем сохранилась типичная для средневекового города планировка — узкие улочки, мощеные брусчаткой, фахверковые здания и множество деталей. Это местечко с удивительной атмосферой, где немного задержалось время. Здесь после пешеходной экскурсии 🧭 будет возможность перекусить (гидом выделяется немного свободного времени, питание необходимо брать с собой).

Мы увидим и небольшой городок, так же расположенный в приграничной зоне — г. Озёрск (бывш. Даркемен). Компактный, практически не измененный в центральной части и сохранивший свою оригинальность. Здесь расположена действующая с 1880 года ГЭС, одна из старейших в области. В завершении маршрута увидим город 🏙️ Гусев (бывш. Гумбиннен), который в последнее время преобразился и является одним из красивых 🤩 городов области. Центральную площадь города украшает храм Всех Святых, посвященный памяти русских солдат и офицеров, павших в боях Первой Мировой войны. Увидим памятник авторства Михаила Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей ход истории», расположенный на территории «Технополис GS» (инновационный кластер радиоэлектронной промышленности).

Данная экскурсия особенно впечатлит тех, кто увлекается историей 📖. По маршруту вас ожидают почти не тронутые временем города с оригинальной исторической застройкой.

Обязательно условие посещения экскурсии — наличие с собой паспорта гражданина РФ.