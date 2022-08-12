Серф-тур на Балтийском море

Оседлать волну на Балтике и оказаться в серф-тусовке

Только представьте: море, волны, ветер, мчащийся на доске человек, окрыленный чувством свободы и легкости… Да, этим человеком можете быть вы! Даже если вы ни разу не стояли на серфе, все это реально — наши инструкторы всему научат и обо всем позаботятся.

Вам не нужно беспокоиться ни о подборе снаряжения, ни об организации — мы все продумали и составили экспресс-курс из трех занятий, который поможет вам встать на доску.

А еще вы узнаете, как можно отрабатывать полученные навыки дома, чтобы не растерять знания до следующего сезона, и отправитесь в один из дней на экскурсию в Калининград.
Серф-тур на Балтийском море
Серф-тур на Балтийском море
Серф-тур на Балтийском море
Серф-тур на Балтийском море
Серф-тур на Балтийском море
Серф-тур на Балтийском море
Серф-тур на Балтийском море
Ближайшие даты:
12
авг
17
авг
22
авг
27
авг
2
сен
7
сен
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сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Программа может меняться в зависимости от погоды, распределение по дням условно: в подходящую погоду будем серфить в море, в другие дни поедем на экскурсию в Калининград и устроим занятия по йоге.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 14:00
Завершение: Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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