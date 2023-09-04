Enduro Camp. Мототур в Калининград на 6 дней / 5 ночей

Мототур в Калининград на 6 дней: обучение, экскурсии, питание и проживание

Описание
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Enduro Camp. Мототур в Калининград на 6 дней / 5 ночей
Enduro Camp. Мототур в Калининград на 6 дней / 5 ночей
Enduro Camp. Мототур в Калининград на 6 дней / 5 ночей
Enduro Camp. Мототур в Калининград на 6 дней / 5 ночей
Enduro Camp. Мототур в Калининград на 6 дней / 5 ночей
Enduro Camp. Мототур в Калининград на 6 дней / 5 ночей
Enduro Camp. Мототур в Калининград на 6 дней / 5 ночей
Ближайшие даты:
24
апр
14
мая
18
сен
13
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Шесть насыщенных дней в Калининграде.
Настоящее путешествие и приключение.
Обучаем! Можно без опыта и без категории "А".
Живописные маршруты разной сложности.
Путешествия и вечеринки в классной компании.

РЕЗУЛЬТАТ:

  • 100% ДРАЙВ. Маршруты заездов не повторяются.
  • ОБУЧИШЬСЯ У МАСТЕРОВ. Прокачаешься в теории и на практике.
  • ОТДОХНЕШЬ В КЛАССНОЙ КОМПАНИИ. Путешественники со всей России.
  • ВЛЮБИШЬСЯ В КАЛИНИНГРАД. Балтийское море, красивая природа, старинная архитектура, вечеринки и барбекю.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Четыре тренировки с обучением, по 2,5 - 3 часа каждая
  • Экскурсия по старинному району Калининграда — Амалиенау
  • Экскурсия по военному форту Дёнхофф
  • Экскурсия в замок Вальдау
  • Экскурсия на пивоварню Понарт с дегустацией
  • Полный комплект мотоэкипировки
  • Инструкторы и турлидеры
  • Проживание во FridayCenter, двухместное размещение в номере
  • Ранний заезд в день приезда
  • Поздний выезд в день отъезда
  • Трёхразовое питание по программе
  • Приветственный ужин
  • Финальный ужин
  • Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит
  • Авиабилеты не включены
  • Страховка не включена
  • Трансферы из/в аэропорт не включены
  • Посещение сауны не включено
  • Для участия необходимы базовые навыки управления велосипедом
  • Возможно одноместное размещение, доплата от 3000 рублей за весь период
  • Программа может быть изменена (исходя из прогноза погоды)
  • На месте взимается возвратный депозит за поломки мотоцикла 10 000 рублей
  • Ограничение по росту от 159 см
  • Возраст для участия 18+
  • При отмене бронирования удерживается 100% от внесенной оплаты
  • При официальном запрете на посещение Калининградской области — возврат 100%
Место начала и завершения?
Калининград, пр-т Победы 189 Б
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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