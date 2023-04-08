Ешь. Дыши. Смотри

Экскурсия из Калининграда на Куршскую косу: сыроварни, музей мусора и природа

Описание
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Ешь. Дыши. Смотри
Ешь. Дыши. Смотри
Ешь. Дыши. Смотри
Ешь. Дыши. Смотри
Ешь. Дыши. Смотри
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наше путешествие мы начнём с дегустации местных сыров с винным сопровождением. Сыроварня находится в историческом здании рыцарских времён. Далее мы заедем в уникальный Музей мусора, подобных в России всего 2, где нам расскажут о переработке и сортировке мусора. Экскурсия по музею будет интересна детям.
По окончании мы отправимся на Куршскую косу, сможем сделать незабываемые атмосферные фотографии на самой высокой дюне, попробуем отгадать отчего деревья танцуют и если повезёт увидим лисичку!

согласно календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: могу забрать в любом месте в рамках города
Завершение: могу от везти в любое место в рамках города
Когда и сколько длится?
Когда: согласно календарю
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Уважаемые гости
  • В стоимость не входят билеты в музей мусора
  • На дегустацию и экосбор на Куршскую косу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Куршская Коса
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Выездные
Сыроварни

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