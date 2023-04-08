Экскурсия из Калининграда на Куршскую косу: сыроварни, музей мусора и природа
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наше путешествие мы начнём с дегустации местных сыров с винным сопровождением. Сыроварня находится в историческом здании рыцарских времён. Далее мы заедем в уникальный Музей мусора, подобных в России всего 2, где нам расскажут о переработке и сортировке мусора. Экскурсия по музею будет интересна детям.
По окончании мы отправимся на Куршскую косу, сможем сделать незабываемые атмосферные фотографии на самой высокой дюне, попробуем отгадать отчего деревья танцуют и если повезёт увидим лисичку!
согласно календарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Билеты в музеи
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: могу забрать в любом месте в рамках городаЗавершение: могу от везти в любое место в рамках города
- Когда и сколько длится?
- Когда: согласно календарюЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Уважаемые гости
- В стоимость не входят билеты в музей мусора
- На дегустацию и экосбор на Куршскую косу
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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