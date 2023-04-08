Наше путешествие мы начнём с дегустации местных сыров с винным сопровождением. Сыроварня находится в историческом здании рыцарских времён. Далее мы заедем в уникальный Музей мусора, подобных в России всего 2, где нам расскажут о переработке и сортировке мусора. Экскурсия по музею будет интересна детям.

По окончании мы отправимся на Куршскую косу, сможем сделать незабываемые атмосферные фотографии на самой высокой дюне, попробуем отгадать отчего деревья танцуют и если повезёт увидим лисичку!