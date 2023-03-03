Европа без визы! Тур в Калининграде на 3 ночи / 4 дня

Европа без визы! Тур в Калининграде на 3 ночи / 4 дня
Европа без визы! Тур в Калининграде на 3 ночи / 4 дня
Европа без визы! Тур в Калининграде на 3 ночи / 4 дня
Европа без визы! Тур в Калининграде на 3 ночи / 4 дня
Европа без визы! Тур в Калининграде на 3 ночи / 4 дня
Европа без визы! Тур в Калининграде на 3 ночи / 4 дня
Европа без визы! Тур в Калининграде на 3 ночи / 4 дня

Что вас ожидает 🤩

  • Светлогорск и Янтарный
  • Филинская бухта
  • Куршская коса
  • Зеленоградск
  • Замок Нессельбек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем вас в путешествие по Калининградской области. Вы прогуляетесь по улочкам Калининграда, насладитесь красотой природы Куршской косы и познакомитесь с историей янтаря. А еще у вас будет свободное время и вы сможете выбрать экскурсию на ваш вкус — например, увидеть форты и средневековые крепости:

1 ДЕНЬ

Прибытие в Калининград. Трансфер из аэропорта до отеля. Заселение в отель.
Обзорная экскурсия "Калининград. Весь смак за 3.5 часа!" Посадка от вашего отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением).
Фирменная обзорная экскурсия по Калининграду на автобусе с остановками для фото у главных мест притяжения города и прогулкой по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. Соборы, ворота, бастионы и башни – за 3.5 часа побываем на всех ключевых локациях, а наш гид расскажет удивительную историю города-крепости!:

2 ДЕНЬ

Завтрак в отеле (если предусмотрен программой).
Экскурсия "Куршская коса без толпы + Зеленоградск и замок Нессельбек" Посадка от вашего отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением).
Посетим удивительную Куршскую косу до приезда толп туристов! Благодаря раннему выезду мы гуляем по Танцующему лесу, поднимаемся на высоту Эфа и посещаем самое впечатляющее место на всём побережье Косы практически одни. Это незабываемые эмоции – ранний подъём стоит того!
Первая остановка – чарующий замок Нессельбек. Сделаем яркие фото и отправимся к, безусловно, главной изюминке нашего региона – на Куршскую косу. Мы прогуляемся по удивительному Танцующему Лесу, насладимся уникальными песчаными дюнами со смотровой площадки Высоты Эфа и подышим потрясающим воздухом на берегу Балтийского моря в одном из самых фотогеничных мест косы. Далее мы отправимся в один из старейших курортов Калининградской области – город Зеленоградск. Пропитанный историей город, где отчётливо сохранился исторический архитектурный облик. Увидим водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположился музей кошек и смотровая, после чего прогуляемся по главным местам притяжения города – пешеходной улице и променаду.
Прибытие в Калининград около 16:00.

3 ДЕНЬ

Завтрак в отеле (если предусмотрен программой).
Экскурсия "Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта" Посадка от вашего отеля (точная информация по отправлению автобуса поступает накануне экскурсии смс-сообщением).
Самые очаровательные курорты нашего побережья – Светлогорск и Янтарный, а также самая впечатляющая локация – Филинская бухта.
Первым делом мы отправляемся в посёлок с говорящим названием – Янтарный, где нас ждет прогулка по главным местам притяжения Янтарного: первый в России пляж, удостоенный премии Голубой флаг, уникальный Парк Беккера и особняк отеля Шлосс, красивейшая Казанская церковь и Площадь мастеров. По желанию Вы сможете посетить смотровую площадку карьера единственного в мире Янтарного комбината.
По пути от Янтарного к Светлогорску мы посетим одно из самых притягательных мест Калининградской области – Филинскую бухту, со смотровой площадки которой открывается захватывающий вид на Балтийское море и его обрывистое побережье.
После мы отправимся в Светлогорск – популярный и невероятно живописный курорт на побережье. Обалденные виды на Балтийское море, уютные улочки и манящий хвойный воздух. Нас ждёт пешеходная прогулка по центральному парку, сногсшибательным смотровым площадкам, променаду, где увидим знаменитые солнечные часы и скульптуру "Нимфа" Германа Брахерта. После чего поднимемся на центральную улицу Светлогорска и сделаем ярчайшие фото у визитной карточки города – водонапорной башни 1907 года. Там же у вас будет предостаточно свободного времени, чтобы пообедать в одном из заведений города и прогуляться по его колоритным улочкам.

Дополнительно оплачивается:

  • посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината 350₽, детям и пенсионерам 200₽ (по желанию).
  • Прибытие в Калининград около 17:00.
  • 4 ДЕНЬ.
  • Завтрак в отеле (если предусмотрен программой). Освобождение номеров.
  • Трансфер из отеля в аэропорт.
  • Важно: стоимость указана на человека при двухместном размещении.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание 3 ночи
  • Завтраки при проживании в отеле Мартон Палас 4*
  • Экологические сборы
Что не входит
  • Трансфер из вашего города в Калининград
  • Завтраки в отелях Золотая бухта 3*, Европа 3*, Mercure Kaliningrad 4* (по желанию)
  • Обеды во время экскурсий (по желанию)
  • Входные билеты в объекты посещения
  • Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината 350₽, детям и пенсионерам 200₽ (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.
  • Важно: стоимость указана на человека при двухместном размещении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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