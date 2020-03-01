Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Вы можете выбрать любой из предложенных маршрутов:

1 маршрут: Куршская Коса

Мы проедем всю территорию Куршской косы — 150 км в одну сторону. Вы насладитесь красотой местной природы, сравните побережье моря на российской и литовской стороне и попробуете местную кухню. В очаровательном литовском городке Нида полюбуетесь самобытной архитектурой домов и, если захотите, посетите музеи: исторический, янтарный или дачу Томаса Манна. А ещё побываете у переправы в городок Калапейда.

2 маршрут: Мальборк — Гданьск — Крыница Морская

Длительность поездки — 17 часов, по желанию возможна ночёвка

Гданьск — словно городок из старых европейских сказок. Мы прокатимся по Старому городу и осмотрим его архитектуру. Посетим пляжи и отправимся на балтийскую косу со стороны Крыницы Морской. В огромном замке Мальборк вы погрузитесь в историю Тевтонского ордена. А также попробуем кухню польских мастеров-поваров!

3 маршрут: Варминьско-мазурское воеводство

Это живописный озёрный край Польши. Множество водоемов соединены каналами — вы удивитесь живописности местной природы. Руины средневековых замков и кирхи тоже попадут в нашу программу. Обязательно посетим «Волчье логово» — секретную ставку Гитлера — и побываем в тех местах, за которые бились наши солдаты, освобождая польскую республику.