Александр проводит ещё 2 экскурсии

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Путешествие по городам Европы на комфортабельном внедорожнике в стиле сафари

Александр
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Александр – ваш гид
Литва, Польша и даже Германия — мы отправимся исследовать разные государства Шенгенского союза.

Выбирать вам, будут ли это природа Куршской косы и городок Нида, уютный Гданьск и замок Мальборк или же озёра, живописные руины и ставка Третьего рейха.

Я же помогу сделать путешествие удобным и наполню его интересными историями об увиденном.
31600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в Калининграде
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Евротур из Калининграда
Евротур из Калининграда

Что вас ожидает

Вы можете выбрать любой из предложенных маршрутов:

1 маршрут: Куршская Коса
Мы проедем всю территорию Куршской косы — 150 км в одну сторону. Вы насладитесь красотой местной природы, сравните побережье моря на российской и литовской стороне и попробуете местную кухню. В очаровательном литовском городке Нида полюбуетесь самобытной архитектурой домов и, если захотите, посетите музеи: исторический, янтарный или дачу Томаса Манна. А ещё побываете у переправы в городок Калапейда.

2 маршрут: Мальборк — Гданьск — Крыница Морская
Длительность поездки — 17 часов, по желанию возможна ночёвка
Гданьск — словно городок из старых европейских сказок. Мы прокатимся по Старому городу и осмотрим его архитектуру. Посетим пляжи и отправимся на балтийскую косу со стороны Крыницы Морской. В огромном замке Мальборк вы погрузитесь в историю Тевтонского ордена. А также попробуем кухню польских мастеров-поваров!

3 маршрут: Варминьско-мазурское воеводство
Это живописный озёрный край Польши. Множество водоемов соединены каналами — вы удивитесь живописности местной природы. Руины средневековых замков и кирхи тоже попадут в нашу программу. Обязательно посетим «Волчье логово» — секретную ставку Гитлера — и побываем в тех местах, за которые бились наши солдаты, освобождая польскую республику.

Организационные детали

  • Оплачиваются отдельно: паркинг, страховка, входные билеты, проживание в гостиницах и питание
  • Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Tahoe, Jeep Grand Cherokee, или Jeep Grand Cherokee SRT

Прочитайте до бронирования

  • Для каждого маршрут нужна шенгенская виза
  • Также возможен тур в Германию, детали обговариваются отдельно в переписке
  • Возможен трансфер из аэропорта, Зеленоградска, Светлогорске
Евротур из Калининграда
Евротур из Калининграда
Евротур из Калининграда
Евротур из Калининграда
Евротур из Калининграда
Евротур из Калининграда
Евротур из Калининграда
Евротур из Калининграда
Евротур из Калининграда
Евротур из Калининграда
Евротур из Калининграда
Евротур из Калининграда
Евротур из Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Калининграде.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Организатор Сообщества Внедорожного движения, директор Благотворительного фонда, актер. Занимаюсь проектом путешествий в стиле «Сафари» в рамках благотворительной программы.
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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