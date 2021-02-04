1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Мы подготовили два насыщенных маршрута по ключевым местам города. Они оба начинаются на площади Победы, но ведут в совершенно разные по характеру районы города.

Синий маршрут — путь к сердцу города

В этой прогулке собрана мозаика из исторических и современных достопримечательностей Калининграда. Вы погрузитесь в торговое прошлое города, входившего в Ганзейский союз, и поймете, почему местное пиво было таким вкусным. На центральной улице разгадаете загадки немецких и советских зданий 20 века. На руинах Королевского замка мы вспомним не только о великих королях, но и об известных ресторанах прошлых лет. И завершится прогулка 👣 сюжетами о великом мыслителе Канта и прекрасными ракурсами на Кафедральный собор.

Мы не только расскажем об истории города, но и дадим полезные советы: где сегодня попробовать Кенигсбергские клопсы и как не попасть впросак, выбирая сувениры, янтарь и гастрономические подарки. А еще подскажем, какие экспонаты стоит осмотреть в Музее Мирового Океана и на что обратить внимание, гуляя по Рыбной деревне.

Красный маршрут — любимые места калининградцев

Вас ждет прогулка 👣 по самым сохранившимся районам старинных вилл Амалиенау и Хуфен. Мы поговорим о жизни богатых бюргеров и быте простых горожан. Коснемся тем театра, музыки, кино 🎥 и искусства и увидим место, где проходила премьера фильма «Титаник». Вас тронет рассказ о животных калининградского зоопарка, выживших в войне, и поразит любовь народа к королеве Луизе. У одного из самых старых дубов вы загадаете желание и узнаете, почему Кенигсберг стал городом-садом. Кроме того, мы посоветуем, как правильно выбирать кенигсбергские марципаны, и поделимся адресами наших любимых кофеен, ресторанов и других любопытных мест города.

Кому подойдет прогулка 👣

Тем, кто первый раз в городе, и тем, кто уже не раз здесь бывал — мы найдем, чем вас удивить!

Организационные детали