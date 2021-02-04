1 отзыв оставили туристы

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Ежедневная прогулка по Калининграду

Узнать и полюбить города за два часа

5
1 отзыв
Tripster
Tripster – представитель из Калининграда
Город 🏙️ двух названий, город 🏙️ двух культур: два маршрута раскроют для вас его истинный характер.

Немецкие и советские памятники и рассказ о вехах в истории 📖 Калининграда — или прогулка 👣 среди старинных вилл и разговор о жизни бюргеров и простых горожан? Выбирайте любую программу: вы в любом случае удивитесь, сколько любопытного скрывают детали бывшего Кенигсберга.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 900 ₽ за человека

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Ежедневная прогулка по Калининграду
Ежедневная прогулка по Калининграду

Что вас ожидает

Мы подготовили два насыщенных маршрута по ключевым местам города. Они оба начинаются на площади Победы, но ведут в совершенно разные по характеру районы города.

Синий маршрут — путь к сердцу города
В этой прогулке собрана мозаика из исторических и современных достопримечательностей Калининграда. Вы погрузитесь в торговое прошлое города, входившего в Ганзейский союз, и поймете, почему местное пиво было таким вкусным. На центральной улице разгадаете загадки немецких и советских зданий 20 века. На руинах Королевского замка мы вспомним не только о великих королях, но и об известных ресторанах прошлых лет. И завершится прогулка 👣 сюжетами о великом мыслителе Канта и прекрасными ракурсами на Кафедральный собор.
Мы не только расскажем об истории города, но и дадим полезные советы: где сегодня попробовать Кенигсбергские клопсы и как не попасть впросак, выбирая сувениры, янтарь и гастрономические подарки. А еще подскажем, какие экспонаты стоит осмотреть в Музее Мирового Океана и на что обратить внимание, гуляя по Рыбной деревне.

Красный маршрут — любимые места калининградцев
Вас ждет прогулка 👣 по самым сохранившимся районам старинных вилл Амалиенау и Хуфен. Мы поговорим о жизни богатых бюргеров и быте простых горожан. Коснемся тем театра, музыки, кино 🎥 и искусства и увидим место, где проходила премьера фильма «Титаник». Вас тронет рассказ о животных калининградского зоопарка, выживших в войне, и поразит любовь народа к королеве Луизе. У одного из самых старых дубов вы загадаете желание и узнаете, почему Кенигсберг стал городом-садом. Кроме того, мы посоветуем, как правильно выбирать кенигсбергские марципаны, и поделимся адресами наших любимых кофеен, ресторанов и других любопытных мест города.

Кому подойдет прогулка 👣

Тем, кто первый раз в городе, и тем, кто уже не раз здесь бывал — мы найдем, чем вас удивить!

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты 🎫 не приобретаются
  • Экскурсия ⛳ полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия ⛳ проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия ⛳ проводится без наушников
  • В конце экскурсии 🧭 вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Калининграде, обсудить экскурсию ⛳ и обменяться впечатлениями!
Начало и место завершения
🚩 на Площади Победы
Ежедневная прогулка по Калининграду
Ежедневная прогулка по Калининграду
Ежедневная прогулка по Калининграду
Ежедневная прогулка по Калининграду
Ежедневная прогулка по Калининграду

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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1 отзыв оставили туристы

4 фев 2021
Отличная, познавательная экскурсия. Остались очень довольны.

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