  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Форты и крепости Кёнигсберга

4.1
41 отзыв
Юнона
Юнона – Гид из Калининграда
Кёнигсберг (совр.

Калининград) – бывшая столица ⭐️ Восточной Пруссии, а ныне – центр Калининградской области РФ.

Кенигсберг был основан в начале XIII века как город 🏙️ крепость, о чем свидетельствуют многочисленные оборонительные сооружения – форты, бастионы, лабиринты и бункеры.

Вас ждет насыщенная экскурсия ⛳ с посещением защитных строений XVII-XIX вв.

Мы покажем вам бастионы Обертайх и Грольман, казарму Кронпринц, 3-й и 5-й форты и расскажем исторические факты о прусском периоде Кенигсберга.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 000 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Форты и крепости Кёнигсберга
Форты и крепости Кёнигсберга

Что вы увидите

  • Фридландские ворота (1857г. )
  • Бранденбургские ворота (1657г. )
  • Ворота Форта «Фридрихсбург», бастион «Грольман» (сер. XIX в. )
  • бастион «Литовский» (сер. XIX в. )
  • оборонительная казарма «Кронпринц» (1843-1848)
  • бастион «Обертайх» (сер. XIX в. )
  • Росгартенские ворота (1852г. )
  • Оборонительная башня «Дона» (1852 г)
  • Форт №3 «Король Фридрих Вильгельм I»
  • Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III»
Нас ожидает увлекательная и насыщенная экскурсия ⛳ с осмотром и посещением оборонительных сооружений, построенных в далекие XVII-XIX вв. на бывшей немецкой земле.
Кёнигсберг был основан как город-крепость и оставался таковым на протяжении долгого времени. Расширялись оборонительные сооружения от сердца города – Королевского замка и включали в себя многочисленную цепочку фортов, редюитов, ворот и городских укреплений.
Мы покажем вам бастионы «Обертайх» и «Грольман», пройдемся по двору казармы «Кронпринц», осмотрим 3-й и посетим 5-й форт, также мы увидим и чудом сохранившиеся городские ворота, которые ещё помнят времена прусских королей.
Что входит
  • автобусный тур
  • экскурсионное обслуживание
  • входные билеты
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. Октябрьская 8/ ул. Октябрьская 57
Место завершения
🏁 ул. Октябрьская 57
Форты и крепости Кёнигсберга
Форты и крепости Кёнигсберга
Форты и крепости Кёнигсберга
Форты и крепости Кёнигсберга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юнона
Юнона
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

41 отзыв оставили туристы

Юнона проводит ещё 6 экскурсий

Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
1 200
6 часов
Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
898 отзывов
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
600
3 часа
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
709 отзывов
Янтарное побережье (Янтарный+Светлогорск) (Вс)
1 400
8 часов
Янтарное побережье (Янтарный+Светлогорск) (Вс)
114 отзывов
Путешествие в Средневековье — рыцарские замки Восточной Пруссии
1 500
9 часов
Путешествие в Средневековье — рыцарские замки Восточной Пруссии
84 отзыва
Светлогорск — жемчужина Калининградского взморья, с посещением замка Шаакен
1 300
7 часов
Светлогорск — жемчужина Калининградского взморья, с посещением замка Шаакен
84 отзыва
Тайны подземного Кёнигсберга
1 000
4 часа
Тайны подземного Кёнигсберга
65 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
439 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7.5 часов
На Куршскую косу через форты и замки
343 отзыва
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900
5 865
6 часов
Куршская коса для детей и взрослых
319 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Дух старого Кёнигсберга
780
3 часа
Дух старого Кёнигсберга
244 отзыва
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 550
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
240 отзывов
Амалиенау — атмосфера старого Кёнигсберга
2 080
2 часа
Амалиенау — атмосфера старого Кёнигсберга
228 отзывов
Прогуляться среди живописных немецких вилл, погружаясь в историю и жизнь города начала ХХ века