Форт №3 «Король Фридрих Вильгельм I» (обзорно, без посещения)
Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III» (с посещением)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обзорная экскурсия по фортификационному кольцу Кёнигсберга позволит страницу за страницей «перелистать» этапы создания и модернизации фортификационных сооружений Кёнигсберга.
Кёнигсберг в военной науке считался «двойным тет-де-понтом», что означает «береговая крепость на обеих сторонах реки». В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей возникновения Первого (17-й век) и Второго (19-й век) Вальных укреплений города. Увидите хорошо сохранившиеся городские ворота: Бранденбургские, Фридландские, Закхаймские, Королевские (все ворота обзорно). Бастионы: «Грольман» и «Обертайх», оборонительную башню «Дона», оборонительную казарму «Кронпринц», 3-й форт (обзорно), 5-й форт (с посещением).
На питание отводится время у форта № 3 (за доп. плату).
На питание отводится время у форта № 3 (за доп. плату).
*На питание отводится время у форта № 3 (за доп. плату).
Ответы на вопросы
Что входит
Автобусный тур
Экскурсионное обслуживание
Входные билеты на форт №5
Что не входит
Питание
Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
Когда и сколько длится?
Когда: по средам в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
Обратите внимание
Что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста
Приходите заранее!
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
4
3
3
2
2
1
1
O
Olgalove
29 окт 2020
Вот первый неполтжмтельеый отзыы. Скучная и неинтересная экскурсия. Хотя,когда мы ее выбирали,думали увидеть и услышать много. Фактически- такие объекты,такая тема! Можно было рассказывать и рассказывать… Увы. Мы много узнали о погоде в октябре,как пройдет маршрут…. И совсем малую часть по теме экскурсии. Жаль.
С
Сухарева Наталия Андреевна
12 сен 2020
В принципе интересно, но занудно.
L
Larisa Vialova
29 сен 2020
Экскурсия интересная, познавательная. Много узнаешь и из истории Калининграда и истории Кенигсберга. Много зависит от экскурсовода. Нам повезло. Алексей Леонидович с увлечением и глубоким знанием истории рассказал о фортах и крепостях Кенигсберга. Спасибо ему. В проведении экскурсий важное значение имеет ее организация. И здесь Алексей Леонидович был "на высоте". Организация отличалась четкостью.
l
lemur100
3 сен 2020
Интересно и познавательно. Узнали о фортификации много нового
s
svetayak
27 авг 2020
Отличная экскурсия, информативная, познавательная, ёмкая. Маршрут построен логично, продуманно. Было сделано 4 остановки, что не позволило утомиться от постоянного нахождения в автобусе. Во время движения наш гид Михаил ловко сочетал информацию о крепостях Кенигсберга - основной теме экскурсии - с рассказами о современном развитии и состоянии города, отмечая улицы, по которым мы следуем, повествуя об истории их названия и описывая доступные глазу здания и постройки. Особое впечатление, конечно, производят, форты: им также было уделено достаточно времени. Часы летят незаметно, особенно когда узнаешь много нового и интересного.
Л
Леонид Григорьев
12 июля 2020
Экскурсия была ужасно скучная. Выдержали полтора часа. Никакой структуризации информации. Очень не понравился экскурсовод Алексей Леонидович. Почти все, чем он занимался было рекламой других туров, которые он ведет. Расплывался мыслью по древу и больше рассказывал об отвлеченных вещах. Атмосферой и не пахнет.
С
Светлана
20 фев 2020
Очень интересно. Узнали много нового и познавательного.
n
natas-gr
17 дек 2019
Слишком много времени как мне кажется,было отведено обходу зданию казарм Крон-принц и из-за этого на последнем 5-м форте,совсем не осталось свободного времени для самостоятельного осмотра,а там было на что посмотреть… В остальном, очень интересная экскурия.
s
shamailo
28 авг 2019
Нам с сыном очень понравилась экскурсия.
a
amarina6
22 авг 2019
Все нормально.
x
xoldmast
20 авг 2019
Экскурсовод замечательный, но всё впечатление испортили немытые окна в автобусе и хамоватый водитель. Было душно, кондиционер он включил только по очень настойчивым просьбам.
I
Ivan Stebkevskii
15 авг 2019
Экскурсия очень понравилась. Очень интересно. Гид Ирина очень интересно все рассказала. Нам с ребёнком понравилось.
Л
Ларионова Наталья Борисовна
6 июля 2019
Познавательная экскурсия и отличный экскурсовод Ирина.
p
peh78
29 июня 2019
Приезжали в Калининград с дочерью (17 лет) специально посмотреть архитектуру и увидеть старый Кенигсберг. Поэтому выбрали эту экскурсию, но полностью разочарованы, жаль потраченных времени и денег. Все достопримечательности бегом, только в 5-м форте нормальная остановка. Экскурсовод Алексей отдельная тема, рассказывал невнятно, неинтересно, постоянно путался и терял мысль. Не советуем.
K
Kostikova
16 июня 2019
Самая слабая экскурсия из четырех в Калининграде, на которых мы были в этой поездку. Маршрут отличный, гид вроде бы и знает много, но рассказывает сухо и не интересно, не системно. Много рекламы других экскурсий.
Ещё 3 отзыва
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда
Групповые
На автобусе
Дворцы, замки и особняки
Форты
Бранденбургские ворота
Популярные места
Фридландские ворота
Фридрихсбургские ворота
Форт № 3
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам