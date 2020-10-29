Обзорная экскурсия по фортификационному кольцу Кёнигсберга позволит страницу за страницей «перелистать» этапы создания и модернизации фортификационных сооружений Кёнигсберга.

Кёнигсберг в военной науке считался «двойным тет-де-понтом», что означает «береговая крепость на обеих сторонах реки». В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей возникновения Первого (17-й век) и Второго (19-й век) Вальных укреплений города. Увидите хорошо сохранившиеся городские ворота: Бранденбургские, Фридландские, Закхаймские, Королевские (все ворота обзорно). Бастионы: «Грольман» и «Обертайх», оборонительную башню «Дона», оборонительную казарму «Кронпринц», 3-й форт (обзорно), 5-й форт (с посещением).

На питание отводится время у форта № 3 (за доп. плату).

На питание отводится время у форта № 3 (за доп. плату).

*На питание отводится время у форта № 3 (за доп. плату).