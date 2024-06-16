Одевайтесь по погоде.

Заберем вас из Калининграда в любом удобном для вас месте, сбор туристов из других городов обговаривается отдельно.

Все платные посещения за счет туристов — обеды, музеи.

Маршрут всегда можно изменить исходя из ваших предпочтений.

Поездка будет происходить на минивэне Mersedes Vito Extra-Long. В машине всегда есть бесплатная вода с газом и без, сухие и влажные салфетки, детское кресло для любого возраста.

Я заберу вас от гостиницы или другого удобного для вас места, и мы отправимся осматривать оборонительные сооружения Кёнигсберга. Мы осмотрим Астрономический бастион, в одном из казематов которого расположилась сказочная «Мастерская Хомлинов». Осмотрев Бранденбургские ворота мы проедем сквозь них и покинем территорию Старого Кёнигсберга, отправившись в Форт 8 «Король Фридрих I». По дороге в форт мы увидим дымо-газовое убежище времён Первой мировой войны. Изучим форт 8, который подвергся мощному штурму и там до сих пор витает дух боевых действий. Мы прогуляемся по потернам и подземельям форта, а в одной из казарм вы даже сможете разжечь камин XIX века. Мы посетим почти не пострадавший 11 форт «Денхофф». Он является музеем фортификации. Здесь же будет возможность подкрепиться, перевести дух и попробовать изумительный «Кофе с порохом». Вернувшись в центр, насладимся Королевскими воротами. Я расскажу вам историю и легенды городских укреплений, познакомимся с крупнейшим в Европе Бастионом «Грольман» и подземельями Литовского вала. В финале экскурсии посетим место, где закончился штурм Кёнигсберга — величественную Башню Дона. Важная информация: