Давайте отправимся исследовать знаменитые форты Кенигсберга. Нас ждут форт №8 «Король Фридрих I» и почти не пострадавший форт №11.
Мы прогуляемся по потернам и подземельям, осмотрим Астрономический бастион, бастион «Грольман», Бранденбургские и Королевские ворота, а также величественную Башню Дона. А еще вы сможете попробовать «Кофе с порохом»!
Мы прогуляемся по потернам и подземельям, осмотрим Астрономический бастион, бастион «Грольман», Бранденбургские и Королевские ворота, а также величественную Башню Дона. А еще вы сможете попробовать «Кофе с порохом»!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Форт №11
- Форт №8
- Башня Дона
- Астрономический бастион
- Бастион «Грольман»
- Подземелья Литовского вала
- Бранденбургские ворота
- Музей марципана
Описание экскурсии
Я заберу вас от гостиницы или другого удобного для вас места, и мы отправимся осматривать оборонительные сооружения Кёнигсберга. Мы осмотрим Астрономический бастион, в одном из казематов которого расположилась сказочная «Мастерская Хомлинов». Осмотрев Бранденбургские ворота мы проедем сквозь них и покинем территорию Старого Кёнигсберга, отправившись в Форт 8 «Король Фридрих I». По дороге в форт мы увидим дымо-газовое убежище времён Первой мировой войны. Изучим форт 8, который подвергся мощному штурму и там до сих пор витает дух боевых действий. Мы прогуляемся по потернам и подземельям форта, а в одной из казарм вы даже сможете разжечь камин XIX века. Мы посетим почти не пострадавший 11 форт «Денхофф». Он является музеем фортификации. Здесь же будет возможность подкрепиться, перевести дух и попробовать изумительный «Кофе с порохом». Вернувшись в центр, насладимся Королевскими воротами. Я расскажу вам историю и легенды городских укреплений, познакомимся с крупнейшим в Европе Бастионом «Грольман» и подземельями Литовского вала. В финале экскурсии посетим место, где закончился штурм Кёнигсберга — величественную Башню Дона. Важная информация:
- Одевайтесь по погоде.
- Заберем вас из Калининграда в любом удобном для вас месте, сбор туристов из других городов обговаривается отдельно.
- Все платные посещения за счет туристов — обеды, музеи.
- Маршрут всегда можно изменить исходя из ваших предпочтений.
- Поездка будет происходить на минивэне Mersedes Vito Extra-Long. В машине всегда есть бесплатная вода с газом и без, сухие и влажные салфетки, детское кресло для любого возраста.
с понедельника - воскресенья с 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Форт №11
- Форт №8
- Башня Дона
- Астрономический бастион
- Бастион «Грольман»
- Подземелья Литовского вала
- Бранденбургские ворота
- Музей марципана
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты в музеи
- Билет в Форт №11 - 300 руб. за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Василевского
Завершение: Привезем к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника - воскресенья с 9:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде
- Заберем вас из Калининграда в любом удобном для вас месте, если с других городов обговаривается отдельно!!
- Все платные посещения за счет заказчика, обеды, музеи. Мы заберем вас от места вашего проживания, после окончания экскурсии, привезем вас обратно к месту вашего проживания! У нас всегда только Профессиональные гиды, показываем самые красивые и интересные места нашего края, маршрут можно всегда изменить исходя из ваших предпочтений. Поездка будет происходить на минивэне Mersedes Vito Extra-Long самый длинный кузов в линейке Mersedes
- За счет этого много места для ног между рядами сидений большой и вместительный багажник у каждого пассажира индивидуально регулируется наклон спинки сиденья для большого комфорта особенно в поездках на дальние расcтояния, в машине всегда есть бесплатная водичка с газом и без, сухие и влажные салфетки, детские кресло для любого возраста. Поездка в сопровождении профессионального гида. Всегда можно изменить маршрут исходя из предпочтений гостей нашего края
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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