Подробнее об экскурсии 🧭

Вы узнаете, для чего были построены форты Кёнигсберга, как они устроены, увидите подземелья фортов, в которые не каждый попадет. Сможете поучаствовать в поиске ценностей, спрятанных в форте немцами с 1942 по 1945 годы, и кто знает, может вы тоже найдете ценность.

Вы также сможете пройти по тем местам фортов, которые не изменились с апреля 1945 года. Есть вероятность запечатлеть на фотографии 📸 призраков форта! Вы сможете увидеть затопленный подземный вход с уходящим лестничным пролетом, пройти по тайным коридорам внутрь форта, а также тайно попасть в форт, в котором мало кто был. Я расскажу вам, какие ценности находили в фортах после войны и где сейчас можно их увидеть. Узнаете тайну «Янтарного кабинета», связанную с одним из фортов Кёнигсберга.

На экскурсии 🧭 вы переместитесь из нашего времени в прошлое, когда в фортах кипела жизнь и происходили события больших масштабов.