Форты Кёнигсберга и их подземелья

5
7 отзывов
Олег Г.
Олег Г. – Гид из Калининграда
Еще в XX веке Кёнигсберг был немецким городом.

Для обороны немцы строили оборонительные сооружения и форты.

Во времена Второй мировой войны они также использовались.

Со мной вы прогуляетесь 👣 по подземельям фортов и узнаете о военной истории 📖 города, разгадаете тайну «Янтарного кабинета» и, возможно, найдете клад в стенах фортов.
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Экскурсия

1 000 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Форты Кёнигсберга и их подземелья
Форты Кёнигсберга и их подземелья

Что вы увидите 🤩

  • Бронированные здания, потайные ходы в них
  • Крепость форт
  • Лабиринты внутри форта
  • Раскопанные подземелья и вход в них
  • Затопленные немцами входы в подземелья при отступах с форта. Места, где были найдены ценности.
Подробнее об экскурсии 🧭
Вы узнаете, для чего были построены форты Кёнигсберга, как они устроены, увидите подземелья фортов, в которые не каждый попадет. Сможете поучаствовать в поиске ценностей, спрятанных в форте немцами с 1942 по 1945 годы, и кто знает, может вы тоже найдете ценность.
Вы также сможете пройти по тем местам фортов, которые не изменились с апреля 1945 года. Есть вероятность запечатлеть на фотографии 📸 призраков форта! Вы сможете увидеть затопленный подземный вход с уходящим лестничным пролетом, пройти по тайным коридорам внутрь форта, а также тайно попасть в форт, в котором мало кто был. Я расскажу вам, какие ценности находили в фортах после войны и где сейчас можно их увидеть. Узнаете тайну «Янтарного кабинета», связанную с одним из фортов Кёнигсберга.
На экскурсии 🧭 вы переместитесь из нашего времени в прошлое, когда в фортах кипела жизнь и происходили события больших масштабов.
🚩 Начало: Форт № 8 Фридрих Вильгельм I, Калининград
🏁 Место завершения: Форт № 2 Бронзарт, Калининград
Что входит
  • Трансфер (по желанию)
  • Сопровождение гида
  • Осмотр фортов и подземелий
  • Участие в поиске ценностей в форте.
Что не входит
  • Перекус (по пути в форт можем заехать в кафе или пиццерию)
  • Дополнительная экскурсия на другой форт (оплачивается отдельно)
  • Могу дополнительно провести экскурсию по городу, по вашему желанию (от 2500 рублей).
Важная информация
  • Вам понадобится фонарик
  • можно использовать налобный или телефонный. Нужна удобная обувь
  • кроссовки или резиновые полусапожки
  • чтобы не бояться испачкаться. Одежда спортивная и теплая
  • шапка и перчатки обязательны
  • так как в фортах прохладно.
Форты Кёнигсберга и их подземелья
Форты Кёнигсберга и их подземелья
Форты Кёнигсберга и их подземелья
Форты Кёнигсберга и их подземелья
Форты Кёнигсберга и их подземелья
Форты Кёнигсберга и их подземелья
Форты Кёнигсберга и их подземелья
Время проведения: Суббота и воскресенье. В будни по договоренности.
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Г.
Олег Г.
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