Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Фотопрогулка по немецкому району Амалиенау

Полюбоваться старинными виллами, услышать нескучные факты о городе и получить яркие снимки

Мария
Мария – Гид из Калининграда
Амалиенау — удивительный островок немецкого наследия в Калининграде.

Вы пройдете по его уютным улочкам, отыщете необычные дома и заглянете в прекрасные сады.

А я запечатлею вас на фоне этой красоты и сделаю все, чтобы наша встреча прошла легко, весело 🥳 и душевно.
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  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 45003 600 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Фотопрогулка по немецкому району Амалиенау
Фотопрогулка по немецкому району Амалиенау

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Мы встретимся на проспекте Мира, который продемонстрирует вам образ живого, яркого и современного Калининграда. Свернув на извилистые старинные улочки, вы откроете совсем другое его лицо: неспешное, словно застывшее во времени и напоминающее по очертаниям маленькие европейские городки. Я расскажу историю 📖 Амалиенау, покажу удивительные виллы Шмидта, Лео и Тоскана и составлю вам компанию за чашечкой ароматного согревающего кофе с местными сладостями.

Остановись, мгновение!
На протяжении всей прогулки мы будем фотографироваться в живописных уголках Амалиенау. Я постараюсь найти для вас идеальные ракурсы, помогу подобрать правильные позы и посоветую, как выражать на камеру эмоции. Уже через день после фотопрогулки вы получите самые удачные снимки с ретушью, цветовой коррекцией и светотеневой обработкой.

Организационные детали

По желанию я также могу помочь подобрать образы для фотосессии и подключить к ней профессиональных визажистов и стилистов.

Начало и место завершения
🚩 у кондитерской Amalienau
Фотопрогулка по немецкому району Амалиенау
Фотопрогулка по немецкому району Амалиенау
Фотопрогулка по немецкому району Амалиенау
Фотопрогулка по немецкому району Амалиенау
Фотопрогулка по немецкому району Амалиенау
Фотопрогулка по немецкому району Амалиенау
Фотопрогулка по немецкому району Амалиенау
Фотопрогулка по немецкому району Амалиенау
Фотопрогулка по немецкому району Амалиенау
Фотопрогулка по немецкому району Амалиенау
Фотопрогулка по немецкому району Амалиенау
Фотопрогулка по немецкому району Амалиенау
Фотопрогулка по немецкому району Амалиенау

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Мария
Мария
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Мария, я занимаюсь фотографией более 10 лет. Для меня это дело, которому хочется посвятить всю жизнь. Невозможно описать словами чувство, когда помогаешь запечатлеть на камеру теплые и важные моменты жизни и получаешь восторженные отзывы о проделанной работе.
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