Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Мы встретимся на проспекте Мира, который продемонстрирует вам образ живого, яркого и современного Калининграда. Свернув на извилистые старинные улочки, вы откроете совсем другое его лицо: неспешное, словно застывшее во времени и напоминающее по очертаниям маленькие европейские городки. Я расскажу историю 📖 Амалиенау, покажу удивительные виллы Шмидта, Лео и Тоскана и составлю вам компанию за чашечкой ароматного согревающего кофе с местными сладостями.

Остановись, мгновение!

На протяжении всей прогулки мы будем фотографироваться в живописных уголках Амалиенау. Я постараюсь найти для вас идеальные ракурсы, помогу подобрать правильные позы и посоветую, как выражать на камеру эмоции. Уже через день после фотопрогулки вы получите самые удачные снимки с ретушью, цветовой коррекцией и светотеневой обработкой.

Организационные детали

По желанию я также могу помочь подобрать образы для фотосессии и подключить к ней профессиональных визажистов и стилистов.