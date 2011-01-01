Максим проводит ещё 2 экскурсии

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Гастро-путешествие в окрестностях Калининграда

Познакомиться с главными блюдами прусской кухни и пообедать в старинной крепости

Максим
Максим – экскурсионное агентство из Калининграда
Наше гастрономическое приключение познакомит вас с кулинарными традициями Восточной Пруссии.

Вы спуститесь в подземелья тевтонского замка Вальдау 13 века в поисках вкуснейшего брецеля, посетите остатки старинной крепости, отведаете традиционные блюда из тушеной дичи, приготовленной по многовековым рецептам, и узнаете, что готовили жители Кенигсберга сотни лет назад.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 950 ₽ за человека

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Гастро-путешествие в окрестностях Калининграда
Гастро-путешествие в окрестностях Калининграда

Что вас ожидает

Брецель в подземелье тевтонского замка!
Первой остановкой нашего гастро-маршрута станет замок 🏰 Вальдау, подвалы которого на пару веков старше замка Дракулы. Именно в подвалы мы и отправимся! Здесь вас встретит хозяйка крепости, шатлен фон Вальдау, и проведет по атмосферным коридорам, которые сохранили исторический облик и не раз служили декорациями для телесъемок. А в печи замка для каждого участника испекут вкуснейший традиционный брецель, витиеватый символ европейской кухни 🥧.

Прусский обед в каменной крепости
Следом отправимся к руинам каменной крепости, стоящей когда-то на развилке дорог в Инстенбург и Тильзит. Здесь вам предстоит в полной мере оценить блюда восточно-прусской кухни, приготовленные по аутентичным многовековым рецептам. В нашем обеде встретятся прусские, немецкие, русские, польские и литовские кулинарные традиции. Вы отведаете свежую, томленую в печи дичь с овощами, вкус которой оценит любой гурман. Дополнят обед салат из экологически чистых овощей, наваристая шурпа, свежий морс и «хреновуха» из домашних запасов.

А перед обедом вы сможете посетить мини-зоопарк или зайти на конюшню и попрактиковаться в верховой езде.

Организационные детали

  • В стоимость входит проезд на туристическом автобусе 🚌, посещение замка Вальдау с дегустацией брецеля и посещение гостевого комплекса. А также сытный обед: салат, шурпа, дичь тушеная с овощами, морс и аперитив взрослым; детям — суп, колбаски из дичи или котлетки, пюре, шарлотка.
  • Дополнительно по желанию оплачиваются: верховая прогулка 👣 и блюда, не входящие в основной обед
Начало и место завершения
🚩 у Дома Советов
Гастро-путешествие в окрестностях Калининграда
Гастро-путешествие в окрестностях Калининграда
Гастро-путешествие в окрестностях Калининграда
Гастро-путешествие в окрестностях Калининграда
Гастро-путешествие в окрестностях Калининграда
Гастро-путешествие в окрестностях Калининграда
Гастро-путешествие в окрестностях Калининграда

Экскурсия проводится в пятницу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Максим
Максим
Мы ведущее турагентство Калининграда, работаем с 2011 года. Предлагаем уникальные авторские программы и экскурсии по Калининградской области, которые удивят даже местных жителей! С нами вы не только увидите те места в Калининграде, о существовании которых даже не подозревали, но и посмотрите на уже известные вам новым взглядом!
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Максим проводит ещё 2 экскурсии

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