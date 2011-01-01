Максим проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Брецель в подземелье тевтонского замка!

Первой остановкой нашего гастро-маршрута станет замок 🏰 Вальдау, подвалы которого на пару веков старше замка Дракулы. Именно в подвалы мы и отправимся! Здесь вас встретит хозяйка крепости, шатлен фон Вальдау, и проведет по атмосферным коридорам, которые сохранили исторический облик и не раз служили декорациями для телесъемок. А в печи замка для каждого участника испекут вкуснейший традиционный брецель, витиеватый символ европейской кухни 🥧.

Прусский обед в каменной крепости

Следом отправимся к руинам каменной крепости, стоящей когда-то на развилке дорог в Инстенбург и Тильзит. Здесь вам предстоит в полной мере оценить блюда восточно-прусской кухни, приготовленные по аутентичным многовековым рецептам. В нашем обеде встретятся прусские, немецкие, русские, польские и литовские кулинарные традиции. Вы отведаете свежую, томленую в печи дичь с овощами, вкус которой оценит любой гурман. Дополнят обед салат из экологически чистых овощей, наваристая шурпа, свежий морс и «хреновуха» из домашних запасов.

А перед обедом вы сможете посетить мини-зоопарк или зайти на конюшню и попрактиковаться в верховой езде.

Организационные детали