Наша экскурсия ⛳ на Куршскую косу с дегустацией рыбы будет интересна для любителей гастрономических экскурсий. С нами Вы попробуете 6 видов рыбы и рыбацкую уху в одном из лучших рыбных ресторанов Куршской косы.

Экскурсия проводится в мини-группе до 18 человек.

Экскурсия начинается раньше старта большинства групп, благодаря чему Вы получаете следующие преимущества: