Наша экскурсия ⛳ на Куршскую косу с дегустацией рыбы будет интересна для любителей гастрономических экскурсий. С нами Вы попробуете 6 видов рыбы и рыбацкую уху в одном из лучших рыбных ресторанов Куршской косы.
Экскурсия проводится в мини-группе до 18 человек.
Экскурсия начинается раньше старта большинства групп, благодаря чему Вы получаете следующие преимущества:
минимальные очереди на въезд в Национальный парк 🌳 “Куршская коса”
возможность насладиться природой в окружении малого количества людей
комфортно сфотографироваться на фоне уникальной природы.
Что входит
Стоимость программы: 1590 ₽
В стоимость включено:
проезд на туристическом автобусе
услуги экскурсовода
въездная плата на НП «Куршская Коса»
Что не входит
Дополнительно оплачивается:
Дегустация - 700 ₽. Входит дегустация 6-ти видов рыбы, пиво 0, 3 или сок/квас, уха рыбацкая, запеченный картофель, хлеб.
Начало
🚩 Калининград. Забираем с 7 точек города и 9 отелей.
Место завершения
🏁 Калининград
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 18 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.