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Гастро-тур на Куршскую косу с обедом, Нессельбек и Зеленоградск в подарок

Другие М.
Другие М. – Гид из Калининграда
Гастро-тур на Куршскую косу с обедом, Нессельбек и Зеленоградск в подарок
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • 1 590 ₽ за человека

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Гастро-тур на Куршскую косу с обедом, Нессельбек и Зеленоградск в подарок
Гастро-тур на Куршскую косу с обедом, Нессельбек и Зеленоградск в подарок

Что вы увидите

  • "Танцующий лес"
  • дюна Эфа
  • замок Нессельбек
  • Зеленоградск - столица кошек (Кранц)
  • широкий пляж Балтийского моря
  • экологические тропы
Наша экскурсия ⛳ на Куршскую косу с дегустацией рыбы будет интересна для любителей гастрономических экскурсий. С нами Вы попробуете 6 видов рыбы и рыбацкую уху в одном из лучших рыбных ресторанов Куршской косы.
Экскурсия проводится в мини-группе до 18 человек.

Экскурсия начинается раньше старта большинства групп, благодаря чему Вы получаете следующие преимущества:

  • минимальные очереди на въезд в Национальный парк 🌳 “Куршская коса”
  • возможность насладиться природой в окружении малого количества людей
  • комфортно сфотографироваться на фоне уникальной природы.
Что входит
  • Стоимость программы: 1590 ₽
  • В стоимость включено:
  • проезд на туристическом автобусе
  • услуги экскурсовода
  • въездная плата на НП «Куршская Коса»
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается:
  • Дегустация - 700 ₽. Входит дегустация 6-ти видов рыбы, пиво 0, 3 или сок/квас, уха рыбацкая, запеченный картофель, хлеб.
Начало
🚩 Калининград. Забираем с 7 точек города и 9 отелей.
Место завершения
🏁 Калининград
Гастро-тур на Куршскую косу с обедом, Нессельбек и Зеленоградск в подарок
Гастро-тур на Куршскую косу с обедом, Нессельбек и Зеленоградск в подарок
Гастро-тур на Куршскую косу с обедом, Нессельбек и Зеленоградск в подарок
Гастро-тур на Куршскую косу с обедом, Нессельбек и Зеленоградск в подарок
Гастро-тур на Куршскую косу с обедом, Нессельбек и Зеленоградск в подарок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Другие М.
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