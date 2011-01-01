Максим проводит ещё 3 экскурсии

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Гастро-тур на Куршскую косу с посещением Нессельбека и Зеленоградска

Увидеть заповедник в лучшем свете, оценить рыбные деликатесы и посетить город-курорт в мини-группе

Максим
Максим – экскурсионное агентство из Калининграда
Раннее начало экскурсии 🧭 позволит вам ощутить истинную магию Куршской косы: вы увидите, как сосны кружатся в вальсе, а барханы волнами переходят в морские воды Балтики.

Сфотографируетесь 📸 на пустынном пляже и отведаете несколько видов рыбы в одном из лучших ресторанов национального парка.

А также познакомитесь с архитектурой рыцарской крепости и уютной столицей ⭐️ кошек.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • 1 590 ₽ за человека

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Гастро-тур на Куршскую косу с посещением Нессельбека и Зеленоградска
Гастро-тур на Куршскую косу с посещением Нессельбека и Зеленоградска

Что вас ожидает

Нессельбек и раннее посещение Куршской косы
По пути к Куршской косе вы остановитесь у замка Нессельбек, где осмотрите точно воссозданную копию крепости Тевтонского ордена и познакомитесь с традициями средневекового зодчества. А затем продолжите путь к национальному парку. Так как наша экскурсия ⛳ начинается раньше старта большинства групп, вы потратите минимум времени на очереди при въезде в заповедник, сможете насладиться природой в достаточно безлюдное время и комфортно сфотографируетесь 📸 на фоне уникальной природы.

Танцующий лес 🌳 и Высота Эфа
Вы побываете в самом загадочном и таинственном месте Куршской косы, где сосны кружатся в вальсе. Надышитесь чистейшим воздухом и попробуете разгадать, отчего деревья здесь имеют такую странную форму и совсем не слышно пения птиц. А далее вас ждет один из главных символов Балтики — Высота Эфа. Со смотровой площадки открывается космический вид: песчаная дюна, растянувшаяся на 4, 5 км, настоящая пустыня! Посмотреть на чарующий пейзаж приезжают люди со всего мира. Здесь же вы сможете приобрести вкуснейшую копченую рыбу 🐟 и оригинальные сувениры 🎁 для близких.

Морское побережье и дегустации
Спустившись к пустынному пляжу Балтийского моря 🌊, вы сможете сделать редкие снимки на память. А затем отправитесь в один из лучших рыбных ресторанов на Куршской косе. Попробуете 6 видов местной рыбы, недавно выловленной в заливе, и, при желании, отведаете традиционную уху. Изначально все местные поселения занимались исключительно рыбным промыслом, а рецепты приготовления и копчения до сих пор передаются от поколения к поколению.

Уютный Зеленоградск
В завершение вы посетите нарядный город-курорт со множеством довоенных зданий и длинным морским променадом. Прогуляетесь 👣 по главной пешеходной улице города, познакомитесь с его атмосферным обликом и выясните, почему Зеленоградск считают столицей ⭐️ кошек, которым даже посвятили выставку в тематическом музее «Мурариум».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на современном комфортабельном микроавтобусе туристического класса в сопровождении профессионального гида
  • Транспортное обслуживание и эко-сбор при въезде на Куршскую косу включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается обед — 700 руб. /человека. В обед входит рыбацкая уха, дегустация 6 видов рыбы с запеченным картофелем, пиво 0, 3 или сок/квас, хлеб.
Начало и место завершения
🚩 в центре Калининграда
Гастро-тур на Куршскую косу с посещением Нессельбека и Зеленоградска
Гастро-тур на Куршскую косу с посещением Нессельбека и Зеленоградска
Гастро-тур на Куршскую косу с посещением Нессельбека и Зеленоградска
Гастро-тур на Куршскую косу с посещением Нессельбека и Зеленоградска
Гастро-тур на Куршскую косу с посещением Нессельбека и Зеленоградска
Гастро-тур на Куршскую косу с посещением Нессельбека и Зеленоградска
Гастро-тур на Куршскую косу с посещением Нессельбека и Зеленоградска
Гастро-тур на Куршскую косу с посещением Нессельбека и Зеленоградска
Гастро-тур на Куршскую косу с посещением Нессельбека и Зеленоградска
Гастро-тур на Куршскую косу с посещением Нессельбека и Зеленоградска
Гастро-тур на Куршскую косу с посещением Нессельбека и Зеленоградска
Гастро-тур на Куршскую косу с посещением Нессельбека и Зеленоградска
Гастро-тур на Куршскую косу с посещением Нессельбека и Зеленоградска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Максим
Максим
Мы ведущее турагентство Калининграда, работаем с 2011 года. Предлагаем уникальные авторские программы и экскурсии по Калининградской области, которые удивят даже местных жителей! С нами вы не только увидите те места в Калининграде, о существовании которых даже не подозревали, но и посмотрите на уже известные вам новым взглядом! Мы коренные калининградцы во 2-м поколении. У нас только профессиональные гиды, которые проходят специальный отбор, чтобы вы были довольны экскурсией на 100%. Мы всегда посоветуем для вашего посещения интересные места, магазины с местными сувенирами и деликатесами, а также лучшие рестораны с локальной кухней.
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