Максим проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Нессельбек и раннее посещение Куршской косы

По пути к Куршской косе вы остановитесь у замка Нессельбек, где осмотрите точно воссозданную копию крепости Тевтонского ордена и познакомитесь с традициями средневекового зодчества. А затем продолжите путь к национальному парку. Так как наша экскурсия ⛳ начинается раньше старта большинства групп, вы потратите минимум времени на очереди при въезде в заповедник, сможете насладиться природой в достаточно безлюдное время и комфортно сфотографируетесь 📸 на фоне уникальной природы.

Танцующий лес 🌳 и Высота Эфа

Вы побываете в самом загадочном и таинственном месте Куршской косы, где сосны кружатся в вальсе. Надышитесь чистейшим воздухом и попробуете разгадать, отчего деревья здесь имеют такую странную форму и совсем не слышно пения птиц. А далее вас ждет один из главных символов Балтики — Высота Эфа. Со смотровой площадки открывается космический вид: песчаная дюна, растянувшаяся на 4, 5 км, настоящая пустыня! Посмотреть на чарующий пейзаж приезжают люди со всего мира. Здесь же вы сможете приобрести вкуснейшую копченую рыбу 🐟 и оригинальные сувениры 🎁 для близких.

Морское побережье и дегустации

Спустившись к пустынному пляжу Балтийского моря 🌊, вы сможете сделать редкие снимки на память. А затем отправитесь в один из лучших рыбных ресторанов на Куршской косе. Попробуете 6 видов местной рыбы, недавно выловленной в заливе, и, при желании, отведаете традиционную уху. Изначально все местные поселения занимались исключительно рыбным промыслом, а рецепты приготовления и копчения до сих пор передаются от поколения к поколению.

Уютный Зеленоградск

В завершение вы посетите нарядный город-курорт со множеством довоенных зданий и длинным морским променадом. Прогуляетесь 👣 по главной пешеходной улице города, познакомитесь с его атмосферным обликом и выясните, почему Зеленоградск считают столицей ⭐️ кошек, которым даже посвятили выставку в тематическом музее «Мурариум».

Организационные детали