Елизавета проводит ещё 6 экскурсий

Попробовать самое-самое в Калининграде В уютных кафе и ресторанах города вы узнаете о гастро-традициях Восточной Пруссии, откроете историю 📖 ресторанного дела в Кенигсберге. И разумеется, попробуете главные кулинарные бренды Калининграда. В нашей аппетитной программе:
дегустация знаменитых кенигсбергских клопсов — мясных тефтелей под каперсовым соусом — в одном из старинных районов города
дегустация тартара из говядины или семги с бокалом крафтового пива, сваренного в стенах уцелевшего бастиона
дегустация строганины из оленя или пеламиды и свежесваренного пива в одной из лучших гастро-точек Калининграда по версии местных фуд-блогеров
дегустация марципана, который появился в Кенигсберге в 1809 году и быстро стал одним из популярнейших лакомств в мире.
Атмосфера старого Кенигсберга Фоном для ваших гастрономических открытий станут достопримечательности 🏛️ Калининграда: Рыбная деревня и остров 🏝️ Канта, улочки Амалиенау, бастион Грольман и Браденбургские ворота. Кроме того, мы совершим прогулку 👣 по атмосферной Житомирской улице, которая приютилась в стороне от городских магистралей и сохранила немало памятников прошлого. Вы увидите уцелевшее после войны здание кинотеатра «Альгамбра» и рассмотрите знаковые уголки бывшей Штайндамм штрассе.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Все дегустации, а также трансфер входят в стоимость экскурсии
Просим вас заранее предупредить нас о наличии пищевой аллергии или пищевых привычках
Начало и место завершения
🚩 в центре города
Экскурсия проводится во вторник и четверг в 14:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Я представляю команду гидов. Мы проводим экскурсии по Калининграду и всей области. На наших групповых экскурсиях вас ждут профессиональнный гид с автомобилем и остановки на точках маршрута на то время, которое нужно вам для фотографий или перекуса. Также мы проводим индивидуальные экскурсии: на них вы всегда сможете сами выбрать интересные вам места. Ждем вас в Калининграде!