Елизавета проводит ещё 6 экскурсий

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Гастро-тур по Калининграду в мини-группе

Продегустировать специалитеты Восточной Пруссии и узнать о самых вкусных брендах города

Елизавета
Елизавета – представитель из Калининграда
Кенигсберские клопсы, строганина из оленины, тартар из семги и нежный марципан — вам предстоит аппетитная встреча с главными кулинарными символами Кенигсберга и Калининграда.

А дополнят вкус блюд свежесваренное крафтовое пиво, кулинарные истории 📖 Восточной Пруссии и улочки самобытных районов города.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 3 200 ₽ за человека

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Гастро-тур по Калининграду в мини-группе
Гастро-тур по Калининграду в мини-группе

Что вас ожидает

Попробовать самое-самое в Калининграде
В уютных кафе и ресторанах города вы узнаете о гастро-традициях Восточной Пруссии, откроете историю 📖 ресторанного дела в Кенигсберге. И разумеется, попробуете главные кулинарные бренды Калининграда. В нашей аппетитной программе:

  • дегустация знаменитых кенигсбергских клопсов — мясных тефтелей под каперсовым соусом — в одном из старинных районов города
  • дегустация тартара из говядины или семги с бокалом крафтового пива, сваренного в стенах уцелевшего бастиона
  • дегустация строганины из оленя или пеламиды и свежесваренного пива в одной из лучших гастро-точек Калининграда по версии местных фуд-блогеров
  • дегустация марципана, который появился в Кенигсберге в 1809 году и быстро стал одним из популярнейших лакомств в мире.

Атмосфера старого Кенигсберга
Фоном для ваших гастрономических открытий станут достопримечательности 🏛️ Калининграда: Рыбная деревня и остров 🏝️ Канта, улочки Амалиенау, бастион Грольман и Браденбургские ворота. Кроме того, мы совершим прогулку 👣 по атмосферной Житомирской улице, которая приютилась в стороне от городских магистралей и сохранила немало памятников прошлого. Вы увидите уцелевшее после войны здание кинотеатра «Альгамбра» и рассмотрите знаковые уголки бывшей Штайндамм штрассе.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Все дегустации, а также трансфер входят в стоимость экскурсии
  • Просим вас заранее предупредить нас о наличии пищевой аллергии или пищевых привычках
Начало и место завершения
🚩 в центре города
Гастро-тур по Калининграду в мини-группе
Гастро-тур по Калининграду в мини-группе
Гастро-тур по Калининграду в мини-группе

Экскурсия проводится во вторник и четверг в 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елизавета
Елизавета
Добрый день! Я представляю команду гидов. Мы проводим экскурсии по Калининграду и всей области. На наших групповых экскурсиях вас ждут профессиональнный гид с автомобилем и остановки на точках маршрута на то время, которое нужно вам для фотографий или перекуса. Также мы проводим индивидуальные экскурсии: на них вы всегда сможете сами выбрать интересные вам места. Ждем вас в Калининграде!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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