Елизавета проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Попробовать самое-самое в Калининграде

В уютных кафе и ресторанах города вы узнаете о гастро-традициях Восточной Пруссии, откроете историю 📖 ресторанного дела в Кенигсберге. И разумеется, попробуете главные кулинарные бренды Калининграда. В нашей аппетитной программе:

дегустация знаменитых кенигсбергских клопсов — мясных тефтелей под каперсовым соусом — в одном из старинных районов города

дегустация тартара из говядины или семги с бокалом крафтового пива, сваренного в стенах уцелевшего бастиона

дегустация строганины из оленя или пеламиды и свежесваренного пива в одной из лучших гастро-точек Калининграда по версии местных фуд-блогеров

дегустация марципана, который появился в Кенигсберге в 1809 году и быстро стал одним из популярнейших лакомств в мире.

Атмосфера старого Кенигсберга

Фоном для ваших гастрономических открытий станут достопримечательности 🏛️ Калининграда: Рыбная деревня и остров 🏝️ Канта, улочки Амалиенау, бастион Грольман и Браденбургские ворота. Кроме того, мы совершим прогулку 👣 по атмосферной Житомирской улице, которая приютилась в стороне от городских магистралей и сохранила немало памятников прошлого. Вы увидите уцелевшее после войны здание кинотеатра «Альгамбра» и рассмотрите знаковые уголки бывшей Штайндамм штрассе.

Организационные детали