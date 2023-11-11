Приготовьтесь к насыщенному гастрономическому путешествию! Вы посетите кондитерскую, ресторан, рыбное бистро и 2 гастробара. Они помогут вам прикоснуться к новой волне балтийской кухни. Мы будем не только вкусно есть, но и параллельно исследовать город. Вас ждет полноценная обзорная экскурсия с погружением в историю Калининграда и посещением самых интересных районов.

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Описание

Что вас ожидает

Кондитерская «Tamago. Kissaten». Вы насладитесь вкуснейшим французским десертом канеле с чашечкой чая или ароматного кофе, любуясь видами Нижнего пруда.

Ресторан «SEASONS». Место, где началась новая гастрономическая история региона. В стильной обстановке вы продегустируете блюда с локальными продуктами: парфе из печени птицы с вареньем из сосновых шишек, карпаччо из оленины с трюфельным бальзамиком, сугудай из виштынецкого сига с мочёной брусникой и балтийские суши.

Гастробар «Соль». Это история про азиатские вкусы и европейские техники приготовления. Вам подадут тартар из говядины с соусом мисо и хрустящие баклажаны с томатами.

Рыбное бистро «FishDealers». Оно славится свежей рыбой, морепродуктами и позитивным вайбом. Здесь вы отведаете: ассорти севиче, строганину сиг и ряпушку.

Гастробар азиатской кухни «Matsu Izakaya & Roku bar». Настоящий японский дом в центре Калининграда. Вас порадуют в нём вкуснейшими блюдами: нигири лангустин, нигири лосось, цукэмоно томаты, цукэмоно огурцы, креветки темпура, гедза говядина.

Маршрут

Нижнее и Верхнее озёра — башни Дона и Врангеля — площадь Победы — Кафедральный собор — немецкие районы Хуфен, Амалиенау и Ратсхоф — Бранденбургские ворота — Кёнигсбергская биржа

Организационные детали