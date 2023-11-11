Познакомиться с современной кухней города и впечатлиться её разнообразием в душевной компании
Вас ждет полноценная обзорная экскурсия с погружением в историю Калининграда и посещением самых интересных районов.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Кондитерская «Tamago. Kissaten». Вы насладитесь вкуснейшим французским десертом канеле с чашечкой чая или ароматного кофе, любуясь видами Нижнего пруда.
Ресторан «SEASONS». Место, где началась новая гастрономическая история региона. В стильной обстановке вы продегустируете блюда с локальными продуктами: парфе из печени птицы с вареньем из сосновых шишек, карпаччо из оленины с трюфельным бальзамиком, сугудай из виштынецкого сига с мочёной брусникой и балтийские суши.
Гастробар «Соль». Это история про азиатские вкусы и европейские техники приготовления. Вам подадут тартар из говядины с соусом мисо и хрустящие баклажаны с томатами.
Рыбное бистро «FishDealers». Оно славится свежей рыбой, морепродуктами и позитивным вайбом. Здесь вы отведаете: ассорти севиче, строганину сиг и ряпушку.
Гастробар азиатской кухни «Matsu Izakaya & Roku bar». Настоящий японский дом в центре Калининграда. Вас порадуют в нём вкуснейшими блюдами: нигири лангустин, нигири лосось, цукэмоно томаты, цукэмоно огурцы, креветки темпура, гедза говядина.
Маршрут
Нижнее и Верхнее озёра — башни Дона и Врангеля — площадь Победы — Кафедральный собор — немецкие районы Хуфен, Амалиенау и Ратсхоф — Бранденбургские ворота — Кёнигсбергская биржа
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе. Транспорт включён в стоимость.
- Еда включена в стоимость, напитки оплачиваются дополнительно
- Меню может меняться в связи с сезонностью продуктов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у гостиницы «Калининград»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.