Гастромическое приключение в Калининграде

Познакомиться с современной кухней города и впечатлиться её разнообразием в душевной компании

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Приготовьтесь к насыщенному гастрономическому путешествию! Вы посетите кондитерскую, ресторан, рыбное бистро и 2 гастробара. Они помогут вам прикоснуться к новой волне балтийской кухни. Мы будем не только вкусно есть, но и параллельно исследовать город.

Вас ждет полноценная обзорная экскурсия с погружением в историю Калининграда и посещением самых интересных районов.
Гастромическое приключение в Калининграде
Гастромическое приключение в Калининграде
Гастромическое приключение в Калининграде
Гастромическое приключение в Калининграде
Гастромическое приключение в Калининграде
Гастромическое приключение в Калининграде
Гастромическое приключение в Калининграде
Ближайшие даты:
11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кондитерская «Tamago. Kissaten». Вы насладитесь вкуснейшим французским десертом канеле с чашечкой чая или ароматного кофе, любуясь видами Нижнего пруда.

Ресторан «SEASONS». Место, где началась новая гастрономическая история региона. В стильной обстановке вы продегустируете блюда с локальными продуктами: парфе из печени птицы с вареньем из сосновых шишек, карпаччо из оленины с трюфельным бальзамиком, сугудай из виштынецкого сига с мочёной брусникой и балтийские суши.

Гастробар «Соль». Это история про азиатские вкусы и европейские техники приготовления. Вам подадут тартар из говядины с соусом мисо и хрустящие баклажаны с томатами.

Рыбное бистро «FishDealers». Оно славится свежей рыбой, морепродуктами и позитивным вайбом. Здесь вы отведаете: ассорти севиче, строганину сиг и ряпушку.

Гастробар азиатской кухни «Matsu Izakaya & Roku bar». Настоящий японский дом в центре Калининграда. Вас порадуют в нём вкуснейшими блюдами: нигири лангустин, нигири лосось, цукэмоно томаты, цукэмоно огурцы, креветки темпура, гедза говядина.

Маршрут

Нижнее и Верхнее озёра — башни Дона и Врангеля — площадь Победы — Кафедральный собор — немецкие районы Хуфен, Амалиенау и Ратсхоф — Бранденбургские ворота — Кёнигсбергская биржа

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе. Транспорт включён в стоимость.
  • Еда включена в стоимость, напитки оплачиваются дополнительно
  • Меню может меняться в связи с сезонностью продуктов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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