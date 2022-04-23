Организационные детали

Для заселения в гостиницу нужен QR-код о пройденной вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до заезда.

В программе могут участвовать дети от 10 лет вместе с родителями.