Главные достопримеча­тельности Калининграда и Балтийского побережья за 2 дня

Вдохнуть глоток свежих впечатлений Балтики и погулять среди немецких вилл

Авторский тур
Это приключение выходного дня, которое позволит перезагрузиться и перенестись в самый западный регион России.

Вы прогуляетесь по современному Калининграду, попробуете местные блюда, насладитесь ароматным глинтвейном на побережье, научитесь разбираться в сортах сыра и исследуете старинные подвалы немецкого форта.

И все это вместе с местным гидом, который знает каждый уголок.
Главные достопримеча­тельности Калининграда и Балтийского побережья за 2 дня
Главные достопримеча­тельности Калининграда и Балтийского побережья за 2 дня
Главные достопримеча­тельности Калининграда и Балтийского побережья за 2 дня
Главные достопримеча­тельности Калининграда и Балтийского побережья за 2 дня
Главные достопримеча­тельности Калининграда и Балтийского побережья за 2 дня
Главные достопримеча­тельности Калининграда и Балтийского побережья за 2 дня
Главные достопримеча­тельности Калининграда и Балтийского побережья за 2 дня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Для заселения в гостиницу нужен QR-код о пройденной вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до заезда.

В программе могут участвовать дети от 10 лет вместе с родителями.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, 9:30
Завершение: Аэропорт Калининграда, вылет после 19:40
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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