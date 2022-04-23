Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Для заселения в гостиницу нужен QR-код о пройденной вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до заезда.
В программе могут участвовать дети от 10 лет вместе с родителями.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, 9:30
Завершение: Аэропорт Калининграда, вылет после 19:40
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Валерий — ваш гид в Калининграде
Провёл 196 экскурсий для 272 туристов
Меня зовут Валерий. Я дипломированный экскурсовод, родился и вырос в Калининграде. Мое призвание — рассказывать путешественникам о нашем замечательном городе и его истории, показывать красивейшие места. Я специализируюсь на архитектуре, фортификации, писал дипломную работу о штурме Кёнигсберга. Самое главное в моих экскурсиях — передать любовь к родному городу.