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«Город мира и сыра» с посещением сыроварни Deutches Haus

4.3
0 отзывов
Спутник К.
Спутник К. – Гид из Калининграда
Поездка по северной части Калининградской области, на которой вы увидите старинные прусские города Неман (Рагнит), Советск (Тильзит) и Черняховск (Инстербург) (по воскресеньям).

Вас ждёт прогулка 👣 по развалинам Тевтонского замка Рагнит, экскурсия ⛳ по традиционной сыроварне Deutsches Haus, на которой вы увидите процесс создания сыра и поучаствуете в дегустации.

В Тильзите вы увидите исторический центр и музей 🖼 города, мост королевы Луизы и многое другое.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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«Город мира и сыра» с посещением сыроварни Deutches Haus
«Город мира и сыра» с посещением сыроварни Deutches Haus

Что вы увидите

  • Город Неман
  • Город Советск
  • Мост королевы Луизы
  • Дом, в котором останавливался российский император Александр I
  • Музей города Советска
  • Руины замка Рагнит
  • Посещение сыроварни Deutsches Haus
Маршрут: Неман, Советск. Неман, дом, в котором останавливался российский император Александр I.
Музей города Советска расскажет нам о Наполеоне и Тильзитском мире.
Руины замка Рагнит, прогулка 👣 по г. Неман.
Посещение сыроварни «Deutsches Haus». Вы увидите процесс создания сыра, дегустация.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Дегустация сыра (включена в стоимость во время экскурсии в будние дни).
Что не входит
  • Дегустация сыра — 300, 00 руб. / чел. (не включена в стоимость в воскресный день)
  • По желанию можно заказать комплексный обед — 250-300 руб. / чел.
«Город мира и сыра» с посещением сыроварни Deutches Haus
«Город мира и сыра» с посещением сыроварни Deutches Haus
«Город мира и сыра» с посещением сыроварни Deutches Haus
«Город мира и сыра» с посещением сыроварни Deutches Haus

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник К.
Спутник К.
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