Что вы увидите
- Город Неман
- Город Советск
- Мост королевы Луизы
- Дом, в котором останавливался российский император Александр I
- Музей города Советска
- Руины замка Рагнит
- Посещение сыроварни Deutsches Haus
Маршрут: Неман, Советск. Неман, дом, в котором останавливался российский император Александр I.
Музей города Советска расскажет нам о Наполеоне и Тильзитском мире.
Руины замка Рагнит, прогулка 👣 по г. Неман.
Посещение сыроварни «Deutsches Haus». Вы увидите процесс создания сыра, дегустация.
Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание
- Дегустация сыра (включена в стоимость во время экскурсии в будние дни).
Что не входит
- Дегустация сыра — 300, 00 руб. / чел. (не включена в стоимость в воскресный день)
- По желанию можно заказать комплексный обед — 250-300 руб. / чел.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник К.
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