Спутник К. – Гид из Калининграда

Поездка по северной части Калининградской области, на которой вы увидите старинные прусские города Неман (Рагнит), Советск (Тильзит) и Черняховск (Инстербург) (по воскресеньям).



Вас ждёт прогулка 👣 по развалинам Тевтонского замка Рагнит, экскурсия ⛳ по традиционной сыроварне Deutsches Haus, на которой вы увидите процесс создания сыра и поучаствуете в дегустации.



В Тильзите вы увидите исторический центр и музей 🖼 города, мост королевы Луизы и многое другое.