Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Наша авторская экскурсия ⛳ по району изысканных уютных вилл Амалиенау начнется у кирхи памяти королевы Луизы: когда - то здесь располагалась прусская деревушка Лаукскен. Большинство построенных зданий здесь связано с известным архитектором Фридрихом Хайтманом, да и само поселение возникло благодаря его приложенной руке. Улица Кутузова, например, являет собой сосредоточение самых дорогих и вальяжных вилл разных стилистических форм. Каждая носит имя своего владельца, хранит тайны его семьи. По пути мы рассмотрим архитектурные особенности и новшества того времени, встретив виллу "Маковски", сельский дом "Рут", виллу "Лео", виллу "Яфа", пройдем по улицам, утонченно врезающимся в пространство Амалиенау и увидим еще много всего эстетически прекрасного, отсылающего к наследию Кенигсберга.