  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Город-сад Амалиенау

Марина Г.
Марина Г. – Гид из Калининграда
Город-сад Амалиенау
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Город-сад Амалиенау
Город-сад Амалиенау
Наша авторская экскурсия ⛳ по району изысканных уютных вилл Амалиенау начнется у кирхи памяти королевы Луизы: когда - то здесь располагалась прусская деревушка Лаукскен. Большинство построенных зданий здесь связано с известным архитектором Фридрихом Хайтманом, да и само поселение возникло благодаря его приложенной руке. Улица Кутузова, например, являет собой сосредоточение самых дорогих и вальяжных вилл разных стилистических форм. Каждая носит имя своего владельца, хранит тайны его семьи. По пути мы рассмотрим архитектурные особенности и новшества того времени, встретив виллу "Маковски", сельский дом "Рут", виллу "Лео", виллу "Яфа", пройдем по улицам, утонченно врезающимся в пространство Амалиенау и увидим еще много всего эстетически прекрасного, отсылающего к наследию Кенигсберга.
Что входит
  • Включены услуги гида
Что не входит
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
Начало
🚩 Проспект Победы, 1
Место завершения
🏁 ул. Кутузова, 10
Город-сад Амалиенау
Город-сад Амалиенау
Город-сад Амалиенау

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина Г.
Марина Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
528 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 180
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
409 отзывов
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6890
5 857
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
356 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
На Куршскую косу через форты и замки
скидка15%
7000
5 950
7 часов
На Куршскую косу через форты и замки
355 отзывов
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
1 180
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
335 отзывов
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Дух старого Кёнигсберга
780
3 часа
Дух старого Кёнигсберга
266 отзывов
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау