Советск - бывший Тильзит, история о сыре и мире

Погрузитесь в историю Пруссии: экскурсия по развалинам Тевтонского замка Рагнит

4.5
48 отзывов
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Поездка по северной части Калининградской области, на которой вы увидите старинный прусский город Советск (Тильзит). Вы увидите исторический центр и музей города, мост королевы Луизы и многое другое.
Советск - бывший Тильзит, история о сыре и мире
Советск - бывший Тильзит, история о сыре и мире
Ближайшие даты:
2
окт
9
окт
16
окт
23
окт
30
окт

Что вас ожидает:

  • Город Советск
  • Мост королевы Луизы
  • Дом, в котором останавливался российский император Александр I
  • Экспозиция Тильзитский Мир
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маршрут: г. Советск., дом в котором останавливался российский император Александр I.,мост королевы Луизы,"памятник королеве всех сердец"
Экспозиция частного музея "Тильзитский мир".

Понедельник

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты
Что не входит
  • Обед за доп. плату от 450 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский пр-т д. 81
Завершение: Ленинский пр-т 81
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 48 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
8
3
7
2
1
1
Е
11 мая 2021
Понравился только Советск, очень уютный город с красивыми домами. Сыроварня - полная коммерция, нацеленная на рекламу и покупку сыра.
N
5 мая 2021
Все отлично! Экскурсия распланирована грамотно: несмотря на то, что в городах мало достопримечательностей, было нескучно, мы прошлись по самым интересным местам. Особенно хочу отметить работу гида Натальи - было очень интересно ее слушать, она рассказывала и исторические факты, и легенды, и интересные истории о местности. У нее был мегафон, поэтому ее всегда было слышно, это просто супер на групповой экскурсии!
k
22 апр 2021
З
19 апр 2021
Экскурсия не была изначально заявлена. как историческая. Очень перегружена историческими фактами. Стояли час на ветру у пограничного моста в Советске, кругом мусор, ветер сильнейший, замерзли, уже все хотели есть, слушали исторические факты, которые нужны по сути только людям, которые глубоко изучают историю, обычному туристу, нужно все гораздо проще, на сыроварню в итоге осталось времени меньше часа, на сыроварне было очень интересно, вот это как раз, что нужно туристу.
А
15 апр 2021
K
13 апр 2021
О
6 апр 2021
Отличная экскурсия. Мне очень понравилось
Л
1 апр 2021
Е
30 мар 2021
Ч
23 мар 2021
Н
16 мар 2021
Если честно,то смотреть особо нечего. Ехали-ехали до Советска(Тильзита) доехали,простояли на набережной и у моста королеве Луизы,послушали про Тильзитский мир,погулка по улочке,обед,в Немане только одна развалина замка и дегустация. Знаете скучновато.
Л
16 мар 2021
Л
28 фев 2021
А
20 янв 2021
M
11 янв 2021
Очень понравилась
Ещё 33 отзыва

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