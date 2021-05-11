Экскурсия не была изначально заявлена. как историческая. Очень перегружена историческими фактами. Стояли час на ветру у пограничного моста в Советске, кругом мусор, ветер сильнейший, замерзли, уже все хотели есть, слушали исторические факты, которые нужны по сути только людям, которые глубоко изучают историю, обычному туристу, нужно все гораздо проще, на сыроварню в итоге осталось времени меньше часа, на сыроварне было очень интересно, вот это как раз, что нужно туристу.