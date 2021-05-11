Погрузитесь в историю Пруссии: экскурсия по развалинам Тевтонского замка Рагнит
Поездка по северной части Калининградской области, на которой вы увидите старинный прусский город Советск (Тильзит). Вы увидите исторический центр и музей города, мост королевы Луизы и многое другое.
Ближайшие даты:
2
окт
окт
9
окт
окт
16
окт
окт
23
окт
окт
30
окт
окт
Что вас ожидает:
- Город Советск
- Мост королевы Луизы
- Дом, в котором останавливался российский император Александр I
- Экспозиция Тильзитский Мир
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут: г. Советск., дом в котором останавливался российский император Александр I.,мост королевы Луизы,"памятник королеве всех сердец"
Экспозиция частного музея "Тильзитский мир".
Понедельник
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты
- Что не входит
- Обед за доп. плату от 450 руб/чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ленинский пр-т д. 81Завершение: Ленинский пр-т 81
- Когда и сколько длится?
- Когда: ПонедельникЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 48 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
11 мая 2021
Понравился только Советск, очень уютный город с красивыми домами. Сыроварня - полная коммерция, нацеленная на рекламу и покупку сыра.
N
Neoolya
5 мая 2021
Все отлично! Экскурсия распланирована грамотно: несмотря на то, что в городах мало достопримечательностей, было нескучно, мы прошлись по самым интересным местам. Особенно хочу отметить работу гида Натальи - было очень интересно ее слушать, она рассказывала и исторические факты, и легенды, и интересные истории о местности. У нее был мегафон, поэтому ее всегда было слышно, это просто супер на групповой экскурсии!
k
karpovas
22 апр 2021
З
Зорина
19 апр 2021
Экскурсия не была изначально заявлена. как историческая. Очень перегружена историческими фактами. Стояли час на ветру у пограничного моста в Советске, кругом мусор, ветер сильнейший, замерзли, уже все хотели есть, слушали исторические факты, которые нужны по сути только людям, которые глубоко изучают историю, обычному туристу, нужно все гораздо проще, на сыроварню в итоге осталось времени меньше часа, на сыроварне было очень интересно, вот это как раз, что нужно туристу.
А
Анастасия
15 апр 2021
K
Kseniya
13 апр 2021
О
Ольга
6 апр 2021
Отличная экскурсия. Мне очень понравилось
Л
Людмила
1 апр 2021
Е
Екатерина
30 мар 2021
Ч
Чванов
23 мар 2021
Н
Наталья
16 мар 2021
Если честно,то смотреть особо нечего. Ехали-ехали до Советска(Тильзита) доехали,простояли на набережной и у моста королеве Луизы,послушали про Тильзитский мир,погулка по улочке,обед,в Немане только одна развалина замка и дегустация. Знаете скучновато.
Л
Леонид
16 мар 2021
Л
Людмила
28 фев 2021
А
Алексей
20 янв 2021
M
Marina
11 янв 2021
Очень понравилась
Ещё 33 отзыва
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