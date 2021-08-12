Я покажу вам невероятно живописное место, где ещё не протоптаны туристические тропы. Здесь поросшие дикими розами овраги переходят в обрывистые берега, словно созданные, чтобы запечатлеть их на холсте — или по крайней мере в памяти. Вы осмотрите бывший рыбацкий посёлок, а после отправимся коллекционировать панорамы и виды, которые предлагает нам этот дикий «художественный» край.

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Что вас ожидает

Бывший прусский Гросс Курен: знакомство

Первую часть прогулки посвятим архитектуре рыбацкого поселка начала XX столетия. Я познакомлю вас с его историей, а также обращу внимание на доминанту поселения, кирху Гросс Курена. Также вы осмотрите гостиничные комплексы и жилые здания — от типовой застройки до богатых особняков. Они неплохо сохранились до нашего времени, прекрасно передают немецкий дух и носят всё ту же черепичную крышу — неотъемлемую часть европейской архитектуры.

Искателям приключений и любителям «поэзии» природы

Ну а после прогулки по посёлку отправляемся на рандеву с дикой природой. Мы посетим обзорную площадку, с которой открывается невероятный вид на Филинскую бухту (Кляйн Курен): поросшие лесом горы и бесконечная гладь Балтийского моря… Эта картина, может быть, напомнит вам отвесные скалы Этрета. Также прогуляемся по пляжу, покрытому нежным золотистым песком, а если у вас будут силы, то совершим «хардтрип»: поднимемся на Кляйн Курен, чтобы посмотреть с высоты на Гросс Курен и красивейшую бухту. Это место очень любили живописцы из академии художеств Кёнигсберга.

И напоследок мы заберёмся на гору Ципфельберг — визитную карточку Гросс Курена и главную природную доминанту края. Раньше на неё не было доступа, а сейчас у вас есть возможность на неё подняться.

Организационные детали