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Что вас ожидает
Бывший прусский Гросс Курен: знакомство
Первую часть прогулки посвятим архитектуре рыбацкого поселка начала XX столетия. Я познакомлю вас с его историей, а также обращу внимание на доминанту поселения, кирху Гросс Курена. Также вы осмотрите гостиничные комплексы и жилые здания — от типовой застройки до богатых особняков. Они неплохо сохранились до нашего времени, прекрасно передают немецкий дух и носят всё ту же черепичную крышу — неотъемлемую часть европейской архитектуры.
Искателям приключений и любителям «поэзии» природы
Ну а после прогулки по посёлку отправляемся на рандеву с дикой природой. Мы посетим обзорную площадку, с которой открывается невероятный вид на Филинскую бухту (Кляйн Курен): поросшие лесом горы и бесконечная гладь Балтийского моря… Эта картина, может быть, напомнит вам отвесные скалы Этрета. Также прогуляемся по пляжу, покрытому нежным золотистым песком, а если у вас будут силы, то совершим «хардтрип»: поднимемся на Кляйн Курен, чтобы посмотреть с высоты на Гросс Курен и красивейшую бухту. Это место очень любили живописцы из академии художеств Кёнигсберга.
И напоследок мы заберёмся на гору Ципфельберг — визитную карточку Гросс Курена и главную природную доминанту края. Раньше на неё не было доступа, а сейчас у вас есть возможность на неё подняться.
Организационные детали
От Калининграда до посёлка Приморье вы добираетесь самостоятельно: каждые два часа из города ходит 125 автобус (стоимость около 100 рублей)
Дополнительные расходы: «Хардтрип» (200 рублей) + ваши личные траты
Я буду ждать вас на остановке, откуда начну первую часть экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в посёлке Приморье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Провёл 32 экскурсии для 46 туристов
Гид, учитель истории, будущий кандидат педагогических наук. Большой опыт проведения экскурсий по неформальному Петербургу.
В месте, где вы побываете, я провел все свое детство и знаю каждый сантиметр архитектурного и природного массива этой крошечной дикой части Земландского полуострова.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валерия
12 авг 2021
Прекрасная экскурсия, очень советую посетить, чтобы узнать и про архитектуру и понасладждаться удивительными видами. Сергей очень увлечён изучением своего места и рассказывает много интересных моментов.
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Ольга
10 авг 2021
Экскурсия -для души. Сергей покорил нас любовью к своей малой Родине, где с каждым сельским домом его связывают юношеские воспоминания. Чувствовалось, как ему хочется поделиться своими эмоциями, своей нежностью к этому уголку Калининградской области. И, конечно, покоряет природа. Здесь нужно быть неторопливым, нужно замереть и любоваться песком, морем, набегающими волнами. Сделать паузу и наслаждаться жизнью. А если повезёт с погодой, то и искупаться.
И
Ирина
7 авг 2021
Замечательный гид! Увлеченный рассказчик, влюбленный в родные для него места, заразивший нас своим восхищением. Умеет найти и показать интересные детали в архитектуре, в старом укладе жизни. Эрудированный историк. Жаль, что время пролетело так быстро! Сергей, спасибо Вам большое!
Ирина
1 авг 2021
Виды, природа, море, гид – высший балл! Интересная экскурсия! Сергей обратил наше внимание на детали и мы потом уже и в других городках искали их. Понравилось очень! Живописное место! Аисты! Живая природа, хрупкая и прекрасная! Пыль истории и янтарь!
Н
Наталья
1 авг 2021
Провела в Калининградской области больше недели, посетила порядка 20 экскурсий, есть с чем сравнить. Кто любит нетиповые экскурсии, непопсовые места, вам к Сергею в Приморье, оно же Groß Kuhren. Сергей не профессиональный экскурсовод, но настолько любит свои родные края, что заряжает этой любовью своих туристов. Мы взбирались на такие высоты дюн откуда отрываются невероятной красоты обзоры на бухту, на море, на провал. Спускались на побережье в поисках янтаря, где могли эти самые дюны и обрывы уже рассмотреть снизу. Место завораживающее. Сергей, огромное Вам спасибо за то, что познакомили с ним.
П
Полина
30 июля 2021
Отлично составленная и продуманная экскурсия. Сергей показывает локацию с разных ракурсов, так что каждый найдет для себя что-то интересное.
Н
Наталья
22 июля 2021
Были на экскурсии с Сергеем 21 июля. Нам очень понравился сам экскурсовод, очень внимательный, с прекрасным знанием темы, он сам жил в этих местах, поэтому ему известны все скромные уголки, все тропики, которые ведут
Д
Дарья
21 июля 2021
Очень уютная и интересная экскурсия! Приятно зайти в живой соседский двор, прочувствовать быт и осознать все мелкие детали с точки зрения истории. Но надо подготовиться к физическим нагрузкам - окончание прогулки по берегу моря не самое простое.
А
Александра
10 авг 2020
Настоятельно рекомендую всем путешествующим в Калининград побывать именно на этой экскурсии. Она интересна неизбитостью своего маршрута. Необыкновенной красоты природные виды. А об истории этого городка увлекательно и детально со знанием предмета поведал мой проводник Сергей. Интеллигентный и образованный, выросший в этих краях, явно в совершенстве знающий его историю и культуру. С благодарностью вспоминаю наш совместный день в Приморье!
В
Валерия
30 июля 2020
Интересная экскурсия с красивыми природными местами) Сергей с большим интересом рассказывает о своих родных местах. Рекомендую)
Г
Гульнар
28 июля 2020
Очень понравилась экскурсия. Сергей очень увлеченно, с энтузиазмом и юмором рассказывал о своих родных местах, об их прошлом, настоящем и будущем. За 3 часа мы успели познакомиться с историей и архитектурой поселка и с окружающими его природными красотами. После экскурсии можно провести время на пляже, отдохнуть (возьмите с собой воды и еды для пикника) и искупаться. Рекомендуем:)
Э
Элла
25 июля 2020
Очень позитивные впечатления остались от экскурсии, время пролетело незаметно и приятно. Место потрясающей красоты, очень красивая природа. Сергей интересный разказчик, любит свой край.
И
Ирина
20 июля 2020
Спасибо большое Сергею! Необыкновенной красоты маршрут! Каждый дом,уголок этого края имеет своё богатое прошлое и настоящее. Спасибо Сергею за приобщению к истории поселка, о которой рассказывает увлеченно,с любовью и большим интересом! Удивительное время провели в Приморье. Много ходили,наслаждались красотой и общением. Потрясающий маршрут и рассказ! Приехали в Светлогорск уставшие и довольные. Рекомендую!!
Тамара
20 июля 2020
Отличная и познавательная экскурсия с шикарными морскими видами, спасибо большое Сергею за уделенное время! Жаль, что мы торопились на самолет, лучше приезжать пораньше и после насладится красивым пляжем)))))
К
Кирилл
17 июля 2020
Я немало поездил по экскурсиям и могу определенно сказать: "Российская Этрета" - одна из лучших. Пленительная местность, не слишком известная туристам. Великолепные и разнообразные виды. Сергей - прекрасный собеседник, отличный профессионал и влюбленный в свой родной край молодой человек. Время летит незаметно. Горячо рекомендую этот маршрут абсолютно всем! Не забудьте надеть удобную обувь, идти придется много, но оно того стоит!
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