Светлогорск и Зеленоградск - экскурсия в мини-группе

Погулять по улочкам и набережным самых популярных курортов региона

4.8
17 отзывов
В группе
до 18 чел.
На микроавтобусе в группе до 18 человек вы отправитесь к уютнейшим городочкам Янтарного побережья.

У вас будет достаточно свободного времени, чтобы заплутать в переулках Зеленоградска и сделать снимки на фоне волнорезов.

А Светлогорск обрадует старинными виллами и целебным сосновым воздухом.
Светлогорск и Зеленоградск - экскурсия в мини-группе
Светлогорск и Зеленоградск - экскурсия в мини-группе
Светлогорск и Зеленоградск - экскурсия в мини-группе
Светлогорск и Зеленоградск - экскурсия в мини-группе
Светлогорск и Зеленоградск - экскурсия в мини-группе
Светлогорск и Зеленоградск - экскурсия в мини-группе
Светлогорск и Зеленоградск - экскурсия в мини-группе
Светлогорск и Зеленоградск - экскурсия в мини-группе
Светлогорск и Зеленоградск - экскурсия в мини-группе
Светлогорск и Зеленоградск - экскурсия в мини-группе
Светлогорск и Зеленоградск - экскурсия в мини-группе
Светлогорск и Зеленоградск - экскурсия в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Зеленоградск (бывший Кранц). Вы полюбуетесь уютной архитектурой и дойдете до Водонапорной башни 1905 года, прогуляетесь по променаду и насладитесь шумом волн на берегу. Встретите местных котов и уступите им дорогу на кошачьем светофоре, пофотографируетесь на фоне граффити с пушистыми. А мы расскажем о временах викингов, о тевтонцах и о том, как город получил статус Королевского курорта.

Светлогорск (бывший Раушен). Здесь вас ждут виллы начала 20-го века, затерявшиеся среди стройных сосен. Вы дойдете до скульптуры «Нимфа» и до Органного зала, не пропустите и «звезду» Инстаграма — башню водолечебницы 1907 года. Будут сюжеты о знаменитых курортниках и о том, какой объект Светлогорска вошел в книгу рекордов Гиннеса.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе в группе до 18 человек
  • Отдельно оплачиваются еда и напитки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Центральной площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
2
3
2
1
1
Т
30 июня 2021
В Зеленоградске свободное время было предоставлено, но мало. В Светлогорске свободного времени не было вообще, это большой минус!
И
27 июня 2021
Экскурсия была великолепной. Олеся очень замечательный экскурсовод. Очень лаконично,понятно,без воды и шелухи. Нам все очень понравилось. Большое спасибо за полученное удовольствие.
В
27 июня 2021
Очень понравилось!!! Большое спасибо гиду Олесе! Очень грамотный человек, знающий и чуткий! Рекомендую, не пожалеете!
О
27 июня 2021
Приятный рассказ о городах, но быстрый темп ходьбы гида Олеси не всегда уместен.
О
16 июня 2021
Очень понравилось, оба города интересны! Немножко не хватило времени на самостоятельную прогулку))
Владимир
16 июня 2021
Потрясающая экскурсия получилась. Занимательный объём информации, красивые места, положительные эмоции. Успел поснимать и прослушать материал по экскурсии. Обязательно приеду ещё раз, но уже не один. Огромное "Спасибо" Олесе и Владимиру.
О
13 июня 2021
Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Думали между двумя этими городами, а тут отличная возможность совместить! Всем советую!
А
13 июня 2021
Хорошая экскурсия. Отличный гид Татьяна, очень понравилась.
Екатерина
12 июня 2021
Не интересная, скучная, и много свободного времени, сами можем погулять, хотелось бы информации…
Не понравилось.
Ксения
Ответ гида:
Екатерина, мы опросили туристов из группы, с которой Вы были на экскурсии. Все клиенты довольны, два предыдущих отзыва как раз от них. В экскурсии заложено по часу свободного времени на каждый город, потому что, как правило, для туристов это очень важно. У вас были личные обстоятельства, вы хотели заселиться в отель, но экскурсия не индивидуальная, мы не можем корректировать маршрут в ущерб другим участникам группы.
Ю
12 июня 2021
Хорошая ознакомительная экскурсия по курортам Калининградской области, можно сравнить два города и решить, где лучше провести отдых на море.
В группе планировалось 45 человек, по факту пришло всего 6, что оказалось большим плюсом.
Спасибо году Олесе - показала основные достопримечательности и подробно о них рассказала. Было дано свободное время для прогулок, фотографирования и обеда, что редкость для групповых экскурсий.
Е
12 июня 2021
Отличная экскурсия. гид Олеся умничка, очень интересно рассказывала, отвечала на все вопросы. очень удобно,сразу 2 города. 5 +
Нам повезло на экскурсии было всего 5 человек.
А
9 июня 2021
Экскурсия понравилась, все отлично! Спасибо организаторам и гиду Олесе. Мы остались довольны.
С
7 июня 2021
Хорошая экскурсия, живо, легко и интересно! Прекрасно провели время в компании профессионального гида Олеси, увлекательный рассказ о курортах и достаточно внимания ко всем участникам. Города просто восхитительные, мы успели сделать фото, познакомиться с зеленоградскими котами и немного посидеть в кафе. Организация экскурсии на достойном уровне. Благодарю!
О
6 июня 2021
Были на экскурсии Светлогорск - Зеленоградск 5.06.21
Экскурсия очень понравилась! Замечательный
А
5 июня 2021
Огромная благодарность организаторам, гиду, всей вашей команде за прекрасную поездку-экскурсию! Мы посетили все самые интересные и красивые места замечательных городов Зеленоградска и Светлогорска. К Вам хочется возвращаться снова и снова! Рекомендую всем туристам разной возрастной категории. Спасибо)
Ещё 2 отзыва

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