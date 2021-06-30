Что вас ожидает

Зеленоградск (бывший Кранц). Вы полюбуетесь уютной архитектурой и дойдете до Водонапорной башни 1905 года, прогуляетесь по променаду и насладитесь шумом волн на берегу. Встретите местных котов и уступите им дорогу на кошачьем светофоре, пофотографируетесь на фоне граффити с пушистыми. А мы расскажем о временах викингов, о тевтонцах и о том, как город получил статус Королевского курорта.

Светлогорск (бывший Раушен). Здесь вас ждут виллы начала 20-го века, затерявшиеся среди стройных сосен. Вы дойдете до скульптуры «Нимфа» и до Органного зала, не пропустите и «звезду» Инстаграма — башню водолечебницы 1907 года. Будут сюжеты о знаменитых курортниках и о том, какой объект Светлогорска вошел в книгу рекордов Гиннеса.

Организационные детали