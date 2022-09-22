«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках

Познакомиться с городом на экспресс-экскурсии и отправить «привет» с побережья Балтики

Эта экскурсия вдохновлена серией открыток «Gruss aus Cranz», которые в прошлом отправляли отдыхающие на память о курорте.

Приглашаю вас вместе насладиться безмятежностью улочек бывшего Кранца: я расскажу об истории города и познакомлю с его символами, помогу подметить интересные детали. А по завершении экскурсии вы сможете отправить свою открытку с берега моря!
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
Ближайшие даты:
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
28
сен
30
сен
1
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Все самое интересное в Кранце за час!

Маршрут экскурсии выстроен так, чтобы вы за кратчайшее время смогли ощутить курортную атмосферу Зеленоградска, увидеть его знаковые места и познакомиться с историей города. По пути я отвечу на ваши вопросы и покажу архивные немецкие фотографии и открытки, по которым вы сможете сравнить прошлое и настоящее Кранца. За это время мы:

  • Пройдем по главной торговой улице Кранца: осмотрим бывшие виллы, доходные дома, отели. Я помогу вам заметить их архитектурные особенности и познакомлю с символами старого города.
  • Встретим прекрасную нимфу, которая лёгким движением руки направит нас в сторону побережья — здесь поговорим о морских купаниях и досуге отдыхающих в Кранце.
  • На бывшей торговой площади обратимся к ранней истории Кранца — рыбакам, их жизни и быту.
  • Экскурсия завершится на «звёздчатом» перекрёстке, откуда удобно самостоятельно продолжить знакомство с городом. Я подарю вам открытку, чтобы вы смогли отправить свой «привет» с побережья Балтики.
  • И конечно, на протяжении всего маршрута нас будут сопровождать современные символы Зеленоградска — кошки! Живые, нарисованные, на светофорах и в башне. С одной из них вы даже сможете покружиться на необычной карусели.

Кому подойдет экскурсия

Этот насыщенный маршрут специально разработан для семей с маленькими детьми, больших компаний, а также путешественников, которые в городе проездом или просто хотят увидеть в Зеленоградске самое главное за минимальное время, не преодолевая больших расстояний.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у вокзала Зеленоградска, куда вы добираетесь самостоятельно (дорога от Калининграда до Зеленоградска на автобусе или электричке займет от 25 до 45 минут)
  • Экскурсию можно провести и для большей группы (максимально 10 участников)
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Ж/Д вокзала Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏡ВыездныеЗеленоградск🔭Обзорные

Похожие туры в Калининграде

Из города-крепости в город-сад
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Инна
Инна
Нет отзывов
Из города-крепости в город-сад
Идеальная экскурсия для первого знакомства с городом
Калининград. Площадь Победы
4 500 за всё до 7 чел.
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.5
218 отзывов
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
На побережье Балтийского моря находится самый западный город России
Завтра
25 сен
27 сен
29 сен
1 500 за 1 человека
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Королевский
Королевский
4.3
7 отзывов
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
Если вы уже изучили Калининград, то пора отправляться за пределы города
Ленинский проспект, 81, Калининград
27 сен
4 окт
11 окт
18 окт
1 650 за 1 человека
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
48 отзывов
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания
у арки выхода с железнодорожного вокзала Зеленогра...
Завтра
26 сен
28 сен
29 сен
4 550 за всё до 12 чел.
Увлекательная экскурсия по Зеленоградску и Куршской косе
8 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
3 отзыва
Увлекательная экскурсия по Зеленоградску и Куршской косе
Самая главная экскурсия для гостей нашего города
Дом Советов, улица Шевченко 4, Калининград
26 сен
10 528 за всё до 4 чел.
Пять городов Калининградской области за один день
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Пять городов Калининградской области за один день
Познакомиться с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов
По договоренности
13 000 за всё до 6 чел.
Большие истории малых городов. Прусское наследие Калининградской области
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
Нет отзывов
Большие истории малых городов. Прусское наследие Калининградской области
Я приглашаю вас прогуляться по сохранившимся мощённым улочкам и рыночным площадям городов с многовековой историей
Калининград, место пребывания туриста
13 500 за всё до 4 чел.
Сердце старого центра города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Инна
Инна
Нет отзывов
Сердце старого центра города
В историческом центре города Вы узнаете нашу удивительную историю от древних пруссов и смелых викингов до наших дней
Калининград. Медовый мост
3 500 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду: «История Кёнигсберга - Калининграда»
3 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду: «История Кёнигсберга - Калининграда»
Приглашаю Вас на Обзорную экскурсию по г
г. Калининград, по месту проживания гостей (отель)
5 500 за всё до 4 чел.
Прогулка с местными: Истории Города К
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
4.5
49 отзывов
Прогулка с местными: Истории Города К
Плюсы этой пешеходной обзорной экскурсии
площадь Победы 1, Калининград
600 за 1 человека
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
2 отзыва
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Погулять по набережной Петра Великого и раскрыть военно-морскую историю города
на набережной Петра Великого
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 2 000 за всё до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Инна
Инна
5
6 отзывов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Военная, драгоценная и светская история края в путешествии по трем городам побережья
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
10 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🧭
ТАМ