Эта экскурсия вдохновлена серией открыток «Gruss aus Cranz», которые в прошлом отправляли отдыхающие на память о курорте. Приглашаю вас вместе насладиться безмятежностью улочек бывшего Кранца: я расскажу об истории города и познакомлю с его символами, помогу подметить интересные детали. А по завершении экскурсии вы сможете отправить свою открытку с берега моря!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Все самое интересное в Кранце за час!

Маршрут экскурсии выстроен так, чтобы вы за кратчайшее время смогли ощутить курортную атмосферу Зеленоградска, увидеть его знаковые места и познакомиться с историей города. По пути я отвечу на ваши вопросы и покажу архивные немецкие фотографии и открытки, по которым вы сможете сравнить прошлое и настоящее Кранца. За это время мы:

Пройдем по главной торговой улице Кранца: осмотрим бывшие виллы, доходные дома, отели. Я помогу вам заметить их архитектурные особенности и познакомлю с символами старого города.

Встретим прекрасную нимфу, которая лёгким движением руки направит нас в сторону побережья — здесь поговорим о морских купаниях и досуге отдыхающих в Кранце.

На бывшей торговой площади обратимся к ранней истории Кранца — рыбакам, их жизни и быту.

Экскурсия завершится на «звёздчатом» перекрёстке, откуда удобно самостоятельно продолжить знакомство с городом. Я подарю вам открытку, чтобы вы смогли отправить свой «привет» с побережья Балтики.

И конечно, на протяжении всего маршрута нас будут сопровождать современные символы Зеленоградска — кошки! Живые, нарисованные, на светофорах и в башне. С одной из них вы даже сможете покружиться на необычной карусели.

Кому подойдет экскурсия

Этот насыщенный маршрут специально разработан для семей с маленькими детьми, больших компаний, а также путешественников, которые в городе проездом или просто хотят увидеть в Зеленоградске самое главное за минимальное время, не преодолевая больших расстояний.

Организационные детали