Маршрут экскурсии выстроен так, чтобы вы за кратчайшее время смогли ощутить курортную атмосферу Зеленоградска, увидеть его знаковые места и познакомиться с историей города. По пути я отвечу на ваши вопросы и покажу архивные немецкие фотографии и открытки, по которым вы сможете сравнить прошлое и настоящее Кранца. За это время мы:
Этот насыщенный маршрут специально разработан для семей с маленькими детьми, больших компаний, а также путешественников, которые в городе проездом или просто хотят увидеть в Зеленоградске самое главное за минимальное время, не преодолевая больших расстояний.