Тамара проводит ещё 4 экскурсии

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Гусев-Гумбиннен: неизведанный уголок Прибалтики

Открыть историю одного из крупнейших и развитых городов Восточной Пруссии и Калининградской области

Тамара
Тамара – Гид из Калининграда
В 115 км от Калининграда вы посетите благоустроенный город 🏙️ с аккуратной европейской планировкой и любопытной историей 📖.

Узнаете, как в 17 в.

рыбацкая деревушка стала крупным центром переселения и колонизации, а в 20 в.

здесь произошло два знаковых сражения.

Изучите яркие памятники разных эпох и побываете в старейшем учебном заведении области — гимназии Фридрихшуле.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Гусев-Гумбиннен: неизведанный уголок Прибалтики
Гусев-Гумбиннен: неизведанный уголок Прибалтики

Что вас ожидает

Эклектичный Гусев-Гумбиннен
На прогулке 👣 по аккуратному старинному городу с европейской планировкой вы рассмотрите широкие улицы, украшенные изящными домами и удобными набережными реки Писсы. На крупной нарядной площади подробно поговорим о трех эпохах, которые отразились на облике города — вы осмотрите величественное здание бывшего правительства округа Гумбиннен, православный храм Всех Святых, построенный в ярко выраженном русском стиле, и советские здания.

Гумбинненские хроники
В бывшей восточно-прусской гимназии для мальчиков, Фридрихшуле, и перед огромной фреской, написанной художником Отто Хайхертом в 1913 году, поговорим о переселенцах из Зальцбурга, для которых Гумбиннен в начале 18 века стал новой родиной. Я расскажу и о знаковом Гумбинненском сражении 1914 г., в котором русские воины спасли Европу. Вы увидите посвященные этому событию памятники Штыковая атака и Памяти забытой войны, изменившей ход истории. А после посетите историко-краеведческий музей 🖼, чтобы полистать другие интересные страницы истории 📖.

🔎 Кроме того, я покажу впечатляющую скульптуру гумбинненского лося, у которой есть любопытная предыстория. А еще вы сможете почувствовать себя журналистом местной газеты и участником некоторых исторических событий.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты 🎫 в музей и гимназию Фридрихшуле с экскурсией 300-400 руб. /человека; а также обед в ресторане или кафе — бизнес-ланч от 350 руб. /человека.
  • Для входа в храм женщинам необходимо иметь головной убор
Начало и место завершения
🚩 от вашего отеля
Гусев-Гумбиннен: неизведанный уголок Прибалтики
Гусев-Гумбиннен: неизведанный уголок Прибалтики
Гусев-Гумбиннен: неизведанный уголок Прибалтики
Гусев-Гумбиннен: неизведанный уголок Прибалтики
Гусев-Гумбиннен: неизведанный уголок Прибалтики
Гусев-Гумбиннен: неизведанный уголок Прибалтики
Гусев-Гумбиннен: неизведанный уголок Прибалтики
Гусев-Гумбиннен: неизведанный уголок Прибалтики
Гусев-Гумбиннен: неизведанный уголок Прибалтики
Гусев-Гумбиннен: неизведанный уголок Прибалтики
Гусев-Гумбиннен: неизведанный уголок Прибалтики
Гусев-Гумбиннен: неизведанный уголок Прибалтики
Гусев-Гумбиннен: неизведанный уголок Прибалтики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Тамара
Тамара
Меня зовут Тамара, я родилась и живу в Калининграде. С детства мечтала стать гидом: изучала историю и филологию, знакомилась с достопримечательностями Янтарного края, фотографировала всё и всех. Мечта сбылась — я стала профессиональным экскурсоводом, получила диплом и сертификат Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Мне посчастливилось много путешествовать по родной стране и миру. Но я точно знаю — лучше Калининграда города нет!
Напишите мне

Тамара проводит ещё 4 экскурсии

Калининград сквозь века
4 500
3 часа
Калининград сквозь века
3 отзыва
Увидеть знаковые места города двух имен и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Из Калининграда — в Славск и Свято-Елисаветинский монастырь
7 800
6 часов
Из Калининграда — в Славск и Свято-Елисаветинский монастырь
Посетить любимый город европейских королей и «форпост православия» на Балтике
Кино-Калининград
скидка10%
4500
4 050
3 часа
Кино-Калининград
Вспомнить культовые картины легендарных режиссеров и разоблачить мифы отечественного кинематографа
Путешествие из Калининграда в Балтийск
скидка10%
7300
6 570
6 часов
Путешествие из Калининграда в Балтийск
Посетить самый западный город страны и увидеть его главные достопримечательности

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
1 200
6 часов
Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
902 отзыва
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
600
3 часа
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
709 отзывов
Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
453 отзыва
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7.5 часов
На Куршскую косу через форты и замки
343 отзыва
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900
5 865
6 часов
Куршская коса для детей и взрослых
326 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 550
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
275 отзывов