Тамара проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Эклектичный Гусев-Гумбиннен

На прогулке 👣 по аккуратному старинному городу с европейской планировкой вы рассмотрите широкие улицы, украшенные изящными домами и удобными набережными реки Писсы. На крупной нарядной площади подробно поговорим о трех эпохах, которые отразились на облике города — вы осмотрите величественное здание бывшего правительства округа Гумбиннен, православный храм Всех Святых, построенный в ярко выраженном русском стиле, и советские здания.

Гумбинненские хроники

В бывшей восточно-прусской гимназии для мальчиков, Фридрихшуле, и перед огромной фреской, написанной художником Отто Хайхертом в 1913 году, поговорим о переселенцах из Зальцбурга, для которых Гумбиннен в начале 18 века стал новой родиной. Я расскажу и о знаковом Гумбинненском сражении 1914 г., в котором русские воины спасли Европу. Вы увидите посвященные этому событию памятники Штыковая атака и Памяти забытой войны, изменившей ход истории. А после посетите историко-краеведческий музей 🖼, чтобы полистать другие интересные страницы истории 📖.

🔎 Кроме того, я покажу впечатляющую скульптуру гумбинненского лося, у которой есть любопытная предыстория. А еще вы сможете почувствовать себя журналистом местной газеты и участником некоторых исторических событий.

Организационные детали