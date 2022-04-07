Визит в Музей Марципана

Наша вкуснейшая экскурсия начнется с Музея Марципана, где вы увидите интересные скульптуры из марципана, узнаете много интересных историй и фактов об одном из вкуснейших символов бывшего Кенигсберга, а также сможете его приобрести.

О марципане часто упоминается в художественной литературе: в сказках Андерсена, Гофмана и братьев Гримм… Немцы называли его «средство от хандры». По одной из версий появления марципана, он был придуман в качестве лекарства – его прописывали от головной боли. Изначально марципан производился аптекарями и вплоть до XVIII века считался лекарством. Затем изготовлением марципана занялись кондитеры, предлагая это лакомство, в основном, для праздников. На экскурсии в музее вы узнаете, когда и где он появился и как попал в Кенигсберг.

Сыроварня Шаакен Дорф

Насладившись ароматом и вкусом марципана, мы двинемся далее по маршруту в сыроварню Шаакен Дорф, где готовят исключительно вкусные крафтовые сыры по старинным рецептам. Расположенная в старинном прусском здании 1900 года, которое находится на территории замка Шаакен, в бывшей конюшне, зачаровывает своей аутентичностью стиля!

Благодаря тому, что производство находится полностью за стеклом, вы сможете наглядно увидеть этапы технологического процесса. Экскурсовод сыроварни расскажет и покажет, как производится и созревает сыр, какие нужны для этого условия и за счет чего каждый сорт имеет свою изюминку. Желающие смогут посетить дегустацию, опробовать 6 видов сыра и 4 вида шоколада с бокалом вина. Здесь же, в магазине вы сможете купить понравившиеся сыры разного периода вызревания и вида. А благодаря тому, что рядом с сыроварней есть фабрика Шоколатье, в продаже при сыроварне широкий выбор свежайших конфет и вкуснейшего шоколада, который буквально тает во рту!

Поездка в Нессельбек

Далее мы отправимся в единственный действующий замок в Калининграде, воссозданный по старинным чертежам в наши дни. Это новый и внешне средневековый замок, построенный по всем канонам средневекового зодчества, он нисколько не уступает настоящим крепостям Тевтонского ордена.

Приехав в замок, мы остановимся у памятника «Любви и верности». Вид скульптурной композиции в виде двух скелетов странный и довольно необычный, но интрига в её истории, основанной на легенде прусского народа, которую вы узнаете.

Вы услышите легенду, передаваемую пруссами из уст в уста: как выловили как-то рыбаки из воды Куршского залива чудище с когтями и звериной гривой, но с чешуей и рыбьим хвостом вместо задних лап. И узнаете, какое оно имело отношение к неиссякающему с тех пор пиву в Нессельбеке.

Позже, как гласила молва, там появился замок, который построил один из прусских викингов, получивший в удел эти земли, а легендарная «рыба-лев» украсила герб прусского замка. А первоклассное «живое» (исключающее пастеризацию) пиво там варят до сих пор, строго храня секрет крапивного хмельного напитка. Кроме того, вы сами понаблюдаете за таинством приготовления напитка. Такого не может предложить ни один другой ресторан в Калининграде.

В новых, но в духе прошлого залах замка, массивные столы со стульями и огромные камины, старинная или состаренная мебель, гобелены, рыцарские охотничьи трофеи, оружие и амуниция тевтонцев, с точностью воссозданная современными мастерами. Внимая отголоскам древних легенд и сказаний, пройдя по залам и рассматривая предметы старины, можно прикоснуться к прошлому, ощутив дыхание перемен.

Вы сможете перенестись в эпоху Средневековья, насладиться вкусом свежего пива собственной пивоварни замка, уникальными блюдами, приготовленными на основе старинных рецептов рыцарской кухни среди уникального интерьера. В довершение ко всему желающие смогут насладиться конным шоу, расположившись на трибунах и террасах замка.