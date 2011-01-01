Максим проводит ещё 3 экскурсии

Локации — порталы в прошлое Мы посетим одно из самых атмосферных мест города — остров 🏝️ Канта — и осмотрим расположенный здесь Кафедральный собор. Старинные оборонительные укрепления Литовского вала помогут представить атмосферу средневекового Кёнигсберга: среди них — Королевские и Закхаймские ворота, а также Башня Дона, где можно приобрести знаменитый кенигсбергский марципан. Вы прогуляетесь 👣 по району Амалиенау и полюбуемся немецкими виллами. А завершится экскурсия ⛳ в парке 🌳 Луизенваль: мы осмотрим кирху королевы Луизы и поговорим о том, почему именно эту правительницу так любил и боготворил народ Восточной Пруссии.
Дух прошлого и настоящего Мы поможем вам прочувствовать характер города и проследить его путь от Средневековья до наших дней. Расскажем об исчезнувшем Королевском дворце — и появившемся на его месте Доме Советов, о назначении крепостных валов, о сюжетах старинных домов и их обитателях. Вспомним времена Второй Мировой войны и ее последствиях. И, конечно, поговорим о том, чем сегодня живет регион и какие направления выбрал для развития.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Экскурсия авто-пешеходная, транспорт входит в стоимость
После обзорной экскурсии 🧭 по Калининграду на 10:00 есть возможность посетить органный концерт в Кафедральном соборе (начало в 14:00). Цена 450 р.
Начало и место завершения
🚩 у Дома Советов
Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 45 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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