Максим проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Локации — порталы в прошлое

Мы посетим одно из самых атмосферных мест города — остров 🏝️ Канта — и осмотрим расположенный здесь Кафедральный собор. Старинные оборонительные укрепления Литовского вала помогут представить атмосферу средневекового Кёнигсберга: среди них — Королевские и Закхаймские ворота, а также Башня Дона, где можно приобрести знаменитый кенигсбергский марципан. Вы прогуляетесь 👣 по району Амалиенау и полюбуемся немецкими виллами. А завершится экскурсия ⛳ в парке 🌳 Луизенваль: мы осмотрим кирху королевы Луизы и поговорим о том, почему именно эту правительницу так любил и боготворил народ Восточной Пруссии.

Дух прошлого и настоящего

Мы поможем вам прочувствовать характер города и проследить его путь от Средневековья до наших дней. Расскажем об исчезнувшем Королевском дворце — и появившемся на его месте Доме Советов, о назначении крепостных валов, о сюжетах старинных домов и их обитателях. Вспомним времена Второй Мировой войны и ее последствиях. И, конечно, поговорим о том, чем сегодня живет регион и какие направления выбрал для развития.

Организационные детали