Максим проводит ещё 3 экскурсии

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Хроники «Королевской горы»

Проследить историю Калининграда-Кенигсберга, осмотрев его главные достопримечательности

Максим
Максим – экскурсионное агентство из Калининграда
Королевская гора — именно так переводится с немецкого название Кенигсберга, нынешнего Калининграда.

В этой обзорной экскурсии 🧭 экскурсии вы познакомитесь с его историей 📖, увидите ключевые памятники — от Площади Победы до уютного Амалиенау.

Представите, как менялся облик города, и разберетесь в сплетениях эпох, культур и традиций разных народов.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 650 ₽ за человека

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Хроники «Королевской горы»
Хроники «Королевской горы»

Что вас ожидает

Локации — порталы в прошлое
Мы посетим одно из самых атмосферных мест города — остров 🏝️ Канта — и осмотрим расположенный здесь Кафедральный собор. Старинные оборонительные укрепления Литовского вала помогут представить атмосферу средневекового Кёнигсберга: среди них — Королевские и Закхаймские ворота, а также Башня Дона, где можно приобрести знаменитый кенигсбергский марципан. Вы прогуляетесь 👣 по району Амалиенау и полюбуемся немецкими виллами. А завершится экскурсия ⛳ в парке 🌳 Луизенваль: мы осмотрим кирху королевы Луизы и поговорим о том, почему именно эту правительницу так любил и боготворил народ Восточной Пруссии.

Дух прошлого и настоящего
Мы поможем вам прочувствовать характер города и проследить его путь от Средневековья до наших дней. Расскажем об исчезнувшем Королевском дворце — и появившемся на его месте Доме Советов, о назначении крепостных валов, о сюжетах старинных домов и их обитателях. Вспомним времена Второй Мировой войны и ее последствиях. И, конечно, поговорим о том, чем сегодня живет регион и какие направления выбрал для развития.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия авто-пешеходная, транспорт входит в стоимость
  • После обзорной экскурсии 🧭 по Калининграду на 10:00 есть возможность посетить органный концерт в Кафедральном соборе (начало в 14:00). Цена 450 р.
Начало и место завершения
🚩 у Дома Советов
Хроники «Королевской горы»
Хроники «Королевской горы»
Хроники «Королевской горы»
Хроники «Королевской горы»
Хроники «Королевской горы»
Хроники «Королевской горы»
Хроники «Королевской горы»

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Максим
Максим
Мы ведущее турагентство Калининграда, работаем с 2011 года. Предлагаем уникальные авторские программы и экскурсии по Калининградской области, которые удивят даже местных жителей! С нами вы не только увидите те места в Калининграде, о существовании которых даже не подозревали, но и посмотрите на уже известные вам новым взглядом!
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