Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Аристократичный Светлогорск

Вы прогуляетесь по уютному городу и увидите его главные достопримечательности: водонапорную башню, дачу Геринга и Лиственничный парк. Познакомитесь с работами прекрасных скульпторов — Брахерта, Фролова, Мелехова — и заглянете в волшебный переулок Гофмана. А также рассмотрите множество старинных немецких вилл. Каждая из них имеет свой характер, но все они воодушевлены одной мечтой — о дикой хижине, затерянной среди дюн и сосен.

Самобытный Янтарный

В Янтарном вы познакомитесь с фахверковым стилем архитектуры, увидите настоящий замок-отель и прогуляетесь по живописному саду Морица Беккера. А также спуститесь к пляжу с Голубым флагом и насладитесь видами Балтийского моря. Если пожелаете, посетите карьер Янтарного комбината и Янтарную палату.

Организационные детали