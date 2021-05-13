Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Идиллические Светлогорск и Янтарный

Полюбоваться морскими видами и отыскать сокровища прибрежной архитектуры 19-20 веков

5
1 отзыв
В Светлогорске вы увидите изящные старинные виллы, погуляете по Лиственничному парку и расшфируете главные концепции немецких архитекторов.

А в Янтарном узнаете, что такое фахверковый стиль, и услышите интересные факты о «солнечном камне».

И все это — на фоне живописных улочек и Балтийского моря.
Идиллические Светлогорск и Янтарный
Идиллические Светлогорск и Янтарный
Идиллические Светлогорск и Янтарный
Идиллические Светлогорск и Янтарный
Идиллические Светлогорск и Янтарный
Идиллические Светлогорск и Янтарный
Идиллические Светлогорск и Янтарный
Идиллические Светлогорск и Янтарный
Идиллические Светлогорск и Янтарный
Идиллические Светлогорск и Янтарный
Идиллические Светлогорск и Янтарный

Что вас ожидает

Аристократичный Светлогорск

Вы прогуляетесь по уютному городу и увидите его главные достопримечательности: водонапорную башню, дачу Геринга и Лиственничный парк. Познакомитесь с работами прекрасных скульпторов — Брахерта, Фролова, Мелехова — и заглянете в волшебный переулок Гофмана. А также рассмотрите множество старинных немецких вилл. Каждая из них имеет свой характер, но все они воодушевлены одной мечтой — о дикой хижине, затерянной среди дюн и сосен.

Самобытный Янтарный

В Янтарном вы познакомитесь с фахверковым стилем архитектуры, увидите настоящий замок-отель и прогуляетесь по живописному саду Морица Беккера. А также спуститесь к пляжу с Голубым флагом и насладитесь видами Балтийского моря. Если пожелаете, посетите карьер Янтарного комбината и Янтарную палату.

Организационные детали

  • Общий билет в Янтарный комбинат и Янтарную комнату не включен в стоимость (посещение по желанию) — 500 рублей
  • В Светлогорске можно прокатиться на фуникулере от самого моря. Цена билета — 50 рублей.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Я историк по образованию и дипломированный аккредитованный гид по Куршской косе. Люблю историю, природу, движение, яркие впечатления. Работаю с командой таких же увлеченных профессиональных гидов, способных по-настоящему влюбить в свой край! Ждем вас в гости!
Задать вопрос

1 реальный отзыв

С
13 мая 2021
Инна, прекрасный гид. Знает историю и очень интересно рассказывает. Остались на 100% довольны экскурсией

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные🧒Для детей🚗На машине🏡Выездные#Светлогорск#Янтарный

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

"Янтарное Эльдорадо" : Светлогорск и Янтарный в мини-группе
4.4
72
2 050
за 1 чел.
"Янтарное Эльдорадо" : Светлогорск и Янтарный в мини-группе
Предлагаем вам познакомиться с колыбелью российского янтарного промысла - поселком Янтарным и...
Вторник, четверг и воскресенье в 09:00.
В поисках Янтарной комнаты: экскурсия по Янтарному и Светлогорску
3.9
15
1 350
за 1 чел.
В поисках Янтарной комнаты: экскурсия по Янтарному и Светлогорску
Приглашаем вас на экскурсию по Балтийскому побережью! Вы посетите поселок Янтарный - одно из самых...
По четвергам и воскресеньям с 11:00
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.9
63
8 000
за 1-6 чел.
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
За один день вы побываете в трех городах поочередно: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
8:00-21:00 ежедневно
Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
5
1
2 500
за 1 чел.
Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
С комфортом посетить города побережья, насладиться морскими пейзажами и побывать в музее янтаря
в среду и субботу в 09:00
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный
Индивидуальная экскурсия
5
6
10000
9 000
за 1-4 чел.
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный
Разгадать тайны курортных городов, полюбоваться Балтийским морем и узнать о местных традициях
Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
Индивидуальная экскурсия
4.9
18
9 100
за 1-4 чел.
Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
Полюбоваться немецкой архитектурой, погулять по морской набережной и узнать о «солнечном камне»
Янтарный и Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.7
46
6 950
за 1-8 чел.
Янтарный и Светлогорск
Увлекательное путешествие к прибрежным красотам Балтийского региона
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск: экскурсия в мини-группе
5
33
2 600
за 1 чел.
Солнечный Янтарный и курортный Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
ежедневно в 09:30
В поисках пропавших сокровищ "Янтарной комнаты". Балтийск и Янтарный
4
76
1 350
за 1 чел.
В поисках пропавших сокровищ "Янтарной комнаты". Балтийск и Янтарный
Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном автобусе по маршруту Калининград - посёлок Янтарный...
По субботам в 10:00
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Индивидуальная экскурсия
4.6
19
12 000
за 1-6 чел.
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Собрать калининградское комбо, полюбоваться морскими курортами и открыть прошлое Пруссии
Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса, Янтарный, Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.9
34
12 950
за 1-7 чел.
Очень популярно сейчас
Пиллау-Балтийск история в веках, Балтийская коса, Янтарный, Светлогорск
Приглашаю вас на экскурсию по самому западному берегу России
Ежедневно по договоренности.
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Индивидуальная экскурсия
5
4
6 500
за 1-4 чел.
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Проехать по янтарному маршруту Балтийского побережья и очароваться старинным курортным городком

Инна проводит ещё 7 экскурсий

Калининград — путешествие сквозь эпохи
Индивидуальная экскурсия
4.9
13
7 000
за 1-4 чел.
Калининград — путешествие сквозь эпохи
Древние, немецкие, советские и современные достопримечательности на авто-пешеходной экскурсии
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы
Индивидуальная экскурсия
4.8
17
10 500
за 1-4 чел.
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы
Узнать, где скрывается древний дракон, понаблюдать за кольцеванием птиц и прогуляться по берегу моря
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Индивидуальная экскурсия
5
6
14 500
за 1-4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Военная, драгоценная и светская история края в путешествии по трем городам побережья
Балтийск и Балтийская коса за 1 день
Индивидуальная экскурсия
3.8
4
10 000
за 1-4 чел.
Балтийск и Балтийская коса за 1 день
Посетить самый западный город страны, погулять по дюнам и полюбоваться диким безлюдным пляжем
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Индивидуальная экскурсия
9 800
за 1-4 чел.
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Узнать о янтаре все в поселке, где находится 90 процентов мировых запасов минерала
Остров Канта: сказки, истории и факты
1ч 30м
700
за 1 чел.
Остров Канта: сказки, истории и факты
Исследовать центр Кенигсберга, заглянуть в синагогу и раскрыть богатое прошлое города
в будние дни в 10:00
Велопрогулка по Куршской косе с историком
Индивидуальная экскурсия
6 500
за 1-10 чел.
Велопрогулка по Куршской косе с историком
Исследовать самые интересные уголки национального парка и прикоснуться к мирам «музея природных зон»
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
🇷🇺