Елизавета проводит ещё 6 экскурсий

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Имбирно-пряничный Кенигсберг

Новогодняя групповая прогулка по самым сказочным местам города и рождественской ярмарке

Елизавета
Елизавета – представитель из Калининграда
Город 🏙️, в котором родился автор «Щелкунчика», в рождественскую пору наполняется особой атмосферой.

Приготовьтесь погрузиться в эту сказку: пройти по уютному району Марауненхоф и живописному Литовскому валу, найти следы Гофмана на мощеных улочках и услышать волшебные истории 📖.

А в финале мы окажемся в эпицентре Нового года — на праздничной ярмарке!
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 650 ₽ за человека

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Имбирно-пряничный Кенигсберг
Имбирно-пряничный Кенигсберг

Что вас ожидает

Сказочный Кенигсберг
Наше путешествие начнется у знаменитого музея Янтаря. Отсюда мы направимся в колоритный исторический район Марауненхоф: вы прогуляетесь 👣 вдоль Верхнего озера, откроете секрет его названия и узнаете об особенностях этой части города. Затем пройдем по живописной улице «Литовский вал», рассматривая оборонительные сооружения Кенигсберга, посмотрим на восстановленное здание «Кройцаптеки» и, конечно, выясним, где располагался дом Э. Т. А. Гофмана — главного сказочника Восточной Пруссии.

🎄 Рождественская ярмарка острова Кнайпхофф
Следом мы доберемся до сердца города — острова Канта, который раньше носил имя Кнайпхофф. Здесь вас ждет стремительное, яркое и ароматное погружение в Средневековье. Только представьте: величественные стены Кафедрального собора, гул праздничной ярмарки, манящие запахи имбирного печенья и согревающего глинтвейна. Именно таким должно быть Рождество в Кенигсберге!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 у музея Янтаря
Имбирно-пряничный Кенигсберг
Имбирно-пряничный Кенигсберг
Имбирно-пряничный Кенигсберг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елизавета
Елизавета
Добрый день! Я представляю команду гидов. Мы проводим экскурсии по Калининграду и всей области. На наших групповых экскурсиях вас ждут профессиональнный гид с автомобилем и остановки на точках маршрута на то время, которое нужно вам для фотографий или перекуса. Также мы проводим индивидуальные экскурсии: на них вы всегда сможете сами выбрать интересные вам места. Ждем вас в Калининграде!
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Елизавета проводит ещё 6 экскурсий

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