Елизавета проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

❄ Сказочный Кенигсберг

Наше путешествие начнется у знаменитого музея Янтаря. Отсюда мы направимся в колоритный исторический район Марауненхоф: вы прогуляетесь 👣 вдоль Верхнего озера, откроете секрет его названия и узнаете об особенностях этой части города. Затем пройдем по живописной улице «Литовский вал», рассматривая оборонительные сооружения Кенигсберга, посмотрим на восстановленное здание «Кройцаптеки» и, конечно, выясним, где располагался дом Э. Т. А. Гофмана — главного сказочника Восточной Пруссии.

🎄 Рождественская ярмарка острова Кнайпхофф

Следом мы доберемся до сердца города — острова Канта, который раньше носил имя Кнайпхофф. Здесь вас ждет стремительное, яркое и ароматное погружение в Средневековье. Только представьте: величественные стены Кафедрального собора, гул праздничной ярмарки, манящие запахи имбирного печенья и согревающего глинтвейна. Именно таким должно быть Рождество в Кенигсберге!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.