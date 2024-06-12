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В Калининграде чудом сохранились огромные жилые кварталы и индустриальные постройки — они не пострадали в результате штурма города весной 1945 года и остались для нас напоминанием о прошлом.



Вы увидите великолепные примеры промышленной архитектуры в стилях модерн и арт-деко и узнаете, как эти здания служили людям.