В Калининграде чудом сохранились огромные жилые кварталы и индустриальные постройки — они не пострадали в результате штурма города весной 1945 года и остались для нас напоминанием о прошлом.
Вы увидите великолепные примеры промышленной архитектуры в стилях модерн и арт-деко и узнаете, как эти здания служили людям.
Вы увидите великолепные примеры промышленной архитектуры в стилях модерн и арт-деко и узнаете, как эти здания служили людям.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Помещения вагоностроительного завода «Штайнфурт» — прекрасный образец комплексной жилой застройки для рабочих.
- Здание вальцевой мельницы — в 19 веке она была крупнейшей.
- Бетонный элеватор — самый большой в Европе на момент постройки в 1926 году.
- Южный железнодорожный вокзал — главный в Кёнигсберге.
- Скотобойня «Розенау» — градообразующее предприятие для Розенау, предместья Кёнигсберга.
- Пивоварня «Понарт» — старейшая промышленная пивоварня Кёнигсберга, созданная в 1839 году.
- Кирха Понарта 1897 года, сегодня — православный храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
в среду в 13:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 500 ₽
|Льготный
|1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Октябрьской
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 272 туристов
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