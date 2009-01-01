Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Зеленополье — Борхерсдорф: успеть увидеть чудо

В немецком поселении, на стенах кирхи сохранилось редчайшее произведение искусства — мозаичное панно в технике смальты с аллегорическим изображением сеятеля. К сожалению, оно до сих пор не защищено от воздействия природы и находится на открытом воздухе на стене разрушающейся кирхи. Именно поэтому взглянуть на это чудо необходимо обязательно… пока оно не ушло в небытие.

Правдинск — Фридланд: самый высокий шпиль в области

Ещё на подъезде к городу вы увидите его главную достопримечательность 🏛️ — кирху Святого Георгия с высочайшим в Калининградской области шпилем. По своим размерам здание входит в число крупнейших готических соборов Восточной Пруссии. В общем, за красивыми 🤩 шпилями не обязательно ехать в английский Солсбери — не менее впечатляющие есть и здесь, на бывшей прусской земле Нотангия.

Железнодорожный — Гердауэн: старопрусский must-see

Следующий пункт программы — поселение, не сильно пострадавшее во время Второй мировой войны, но пришедшее в упадок при советской и российской власти. Однако совсем недавно, в 2019 году, его реконструировали — и теперь вы сможете увидеть несколько десятков строений в прежнем, довоенном виде.

Озерки — Георгенфельд: рай для ценителей фундаментальных конструкций

Здесь расположен самый глубокий (в российской части) шлюз уникального творения прусско-немецкого гения инженерной мысли — Мазурского канала. Это так и недостроенный водный путь, который должен был связать Большие Мазурские озёра (сейчас территория Польши) с Калининградским заливом.

Дружба — Алленбург: «крепость на горе»

В городе, заложенном еще в середине 13 века, вы услышите об истории 📖 сопротивления империи крестоносцев и повышенном внимании к городу российских войск. Но главное, ради чего мы сюда приедем, — это редкой красоты кирха, основанная в начале 15 века и не сильно пострадавшая во время Второй мировой войны (разве что колокола кто-то «приватизировал»).

Большая Поляна — Аллендорф — Патерсвальде: «заповедный лес»

У поселения было много имен. Вы узнаете, что интересного здесь происходило с момента основания деревни в середине 14 века магистром Тевтонского ордена. Осмотрите одну из красивейших из сохранившихся до наших дней лютеранских кирх. И увидите чудом уцелевший ещё прусский памятник воинам, погибшим в годы Первой мировой войны.

Знаменск — Велау: тот, что вписан в прусскую летопись золотыми буквами

Далее вы побываете в исторически значимом городе, где подписали трактат о разрыве вассальных отношений с Польшей, дарующий Пруссии официальную независимость. Узнаете о родившемся здесь основоположнике современной математики. А еще поговорим о связи города с языческими корнями и его мистическом расположении.

Гвардейск — Тапиау: старая добрая Европа

Именно здесь обычно судорожно ищут в кармане загранпаспорт, так как уверены, что мы уже пересекли границу — настолько центр города напоминает традиционные пейзажи Старого Запада. Вы увидите кирху, реконструированные площадь Победы и фасады зданий. Выясните, в чем уникальность местного военного монумента. А о сохранившемся замке (чем могут похвастаться лишь немногие города области) будет отдельная история 📖.

Организационные детали

Поездка проходит на микроавтобусе 🚌 Mercedes Benz Sprinter, оборудованном всеми удобствами

Мы встретим вас в любой точке Калининграда и после экскурсии 🧭 привезем обратно

Дополнительные расходы: питание 🍽️ и увеличение продолжительности экскурсии 🧭 + 1500/час

Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды.