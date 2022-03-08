Истории и тайны Кёнигсберга-Калининграда

Смешанная: автобусная и пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Наличие при себе паспорта обязательно!
Истории и тайны Кёнигсберга-Калининграда
Истории и тайны Кёнигсберга-Калининграда
Истории и тайны Кёнигсберга-Калининграда
Истории и тайны Кёнигсберга-Калининграда

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Победы
  • Храм Христа Спасителя
  • Зал органной музыки
  • Кафедральный собор
  • Могила И. Канта
  • Музей мирового океана: подводная лодка «Б-413»
  • Научно-исследовательские суда «Витязь»
  • Корабль космической связи «Виктор Пацаев»
  • Литовский вал
  • Историко-культурный центр «Королевские ворота»
  • Площадь Василевского
  • Музей Янтаря
  • Форты и оборонительные сооружения конца XIX века
  • «Старый Кёнигсберг»
  • Район вилл «Амалиенау»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на обзорную экскурсию по Калининграду с посещением знаковых исторических достопримечательностей.

Мы побываем на площади Победы, увидим Храм Христа Спасителя и Зал органной музыки. На острове Канта нас ждет архитектурная доминанта города – готический Кафедральный собор 14 века и могила величайшего философа Иммануила Канта.

Затем отправимся к Музею мирового океана, где находится несколько уникальных объектов: научно-исследовательское судно "Витязь", подводная лодка Б-413, корабль космической связи "Виктор Пацаев", скелет кашалота и другие экспонаты.

Экскурсия продолжится посещением комплекса оборонительных укреплений – Литовского вала. Далее нас ждет историко-культурный центр "Королевские ворота", площадь Василевского и музей Янтаря.

Чтобы ощутить дух ушедшей эпохи, мы отправимся на улочки старого города и в район вилл "Амалиенау".

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Пятница в 10:00, 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Среда, Пятница в 10:00, 14:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
8 мар 2022
Экскурсия просто прелесть, три часа пролетели как 15 минут, Огромное спасибо Павлу Юрьевичу,рассказывает очень интересно.

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