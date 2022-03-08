Приглашаем на обзорную экскурсию по Калининграду с посещением знаковых исторических достопримечательностей.

Мы побываем на площади Победы, увидим Храм Христа Спасителя и Зал органной музыки. На острове Канта нас ждет архитектурная доминанта города – готический Кафедральный собор 14 века и могила величайшего философа Иммануила Канта.

Затем отправимся к Музею мирового океана, где находится несколько уникальных объектов: научно-исследовательское судно "Витязь", подводная лодка Б-413, корабль космической связи "Виктор Пацаев", скелет кашалота и другие экспонаты.

Экскурсия продолжится посещением комплекса оборонительных укреплений – Литовского вала. Далее нас ждет историко-культурный центр "Королевские ворота", площадь Василевского и музей Янтаря.

Чтобы ощутить дух ушедшей эпохи, мы отправимся на улочки старого города и в район вилл "Амалиенау".