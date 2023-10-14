История и культура Калининграда в 6 эпохах: большое фотопутешествие

История и культура Калининграда в 6 эпохах

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Откройте для себя историю и культуру Калининграда (Кенигсберга) сразу в 6 эпохах.

Я приглашаю вас в большое обзорное путешествие на авто, из которого вы привезете массу ярких эмоций и 100 авторских фотографий!
История и культура Калининграда в 6 эпохах: большое фотопутешествие
История и культура Калининграда в 6 эпохах: большое фотопутешествие
История и культура Калининграда в 6 эпохах: большое фотопутешествие
История и культура Калининграда в 6 эпохах: большое фотопутешествие
История и культура Калининграда в 6 эпохах: большое фотопутешествие
История и культура Калининграда в 6 эпохах: большое фотопутешествие
История и культура Калининграда в 6 эпохах: большое фотопутешествие
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Остров Канта и набережная Преголи
  • Кафедральный собор
  • Рыбная биржа
  • Парк скульптур
  • Рыбная деревня
  • Синагога
  • Медовый мост
  • Старинный мост через Преголю
  • Старые склады и морские судна на Портовой
  • Район Амалиенау с красивыми виллами и улочками
  • Район Хуфен с многоэтажными доходными домами
  • Озеро Хлебное
  • Верхнее озеро
  • Центральный парк
  • Район Зоопарка
  • Музей мирового Океана
  • Музей янтаря
  • Район ул. Тельмана
  • Бастион Грольман
  • Больница католической общины Св. Елизаветы
  • Крестовоздвинический собор
  • Ленинский проспект — дома в ганзейском стиле
  • Центральная площадь и собор
  • Маршрут Канта
  • Дом Советов
  • Район Литовского вала
  • Форт 5
  • Кирха Юден
  • Южный парк + Браденбургские ворота
  • Растхоф — цветные домики у железной дороги
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Во время экскурсии мы можем:

  • Пройти маршрутом Канта, немецких королей и тевтонских рыцарей.
  • Потрогать ворота, через которые проезжал Петр Первый.
  • Продегустировать лучший кофе Калининграда.
  • Ощутить дух времени в лучших кирхах и церквях Калининграда с 300-800-летней историей.
  • Бросить монетку с моста влюбленных и на мостах через верхнее озеро и озеро Хлебное.
  • Попробовать себя в качестве фотомодели в разных локациях.

Гурманские локации по пути и места, где можно купить местные деликатесы:

  • Выпьем кофе в лучших кафе.
  • Вкусные багеты, хлеб и десерты в лучших пекарнях.
  • Рекомендации гастробаров и ресторанов на вечер.
  • Марципаны — магазин у парка и в воротах музея Марципана.
  • Колбасные и рыбные изделия на центральном рынке.
  • Рекомендации лучших бизнес-ланчей в городе.

Достопримечательности, которые мы можем посетить (на выбор):

  • Остров Канта и набережная Преголи.
  • Кафедральный собор.
  • Рыбная биржа.
  • Парк скульптур.
  • Рыбная деревня.
  • Синагога.
  • Медовый мост.
  • Старинный мост через Преголю.
  • Старые склады и морские судна на Портовой.
  • Район Амалиенау с красивыми виллами и улочками.
  • Район Хуфен с многоэтажными доходными домами.
  • Озеро Хлебное.
  • Верхнее озеро.
  • Центральный парк.
  • Район Зоопарка.
  • Музей мирового Океана.
  • Музей янтаря.
  • Район ул. Тельмана.
  • Бастион Грольман.
  • Больница католической общины Св. Елизаветы.
  • Крестовоздвинический собор.
  • Ленинский проспект — дома в ганзейском стиле.
  • Центральная площадь и собор.
  • Маршрут Канта.
  • Дом Советов.
  • Район Литовского вала.
  • Форт 5.
  • Кирха Юден.
  • Южный парк + Браденбургские ворота.
  • Растхоф — цветные домики у железной дороги.

Важно:

  • Детали маршрута согласуются с Вами по Вашему запросу и времени и сезона.
  • Группа до 4 человек. Варианты фото путешествия обсуждаются — больше красивых фотографий в популярных местах и мало передвижений или больше скрытых исторических объектов и потаенных тихих мест и больше передвижений и времени на это.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Поездка по интересным локациям
  • Серия авторских профессиональных фотографий в цветокоррекции в электронном виде
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Площадь у Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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