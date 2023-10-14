История и культура Калининграда в 6 эпохах
Откройте для себя историю и культуру Калининграда (Кенигсберга) сразу в 6 эпохах.
Я приглашаю вас в большое обзорное путешествие на авто, из которого вы привезете массу ярких эмоций и 100 авторских фотографий!
Я приглашаю вас в большое обзорное путешествие на авто, из которого вы привезете массу ярких эмоций и 100 авторских фотографий!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Остров Канта и набережная Преголи
- Кафедральный собор
- Рыбная биржа
- Парк скульптур
- Рыбная деревня
- Синагога
- Медовый мост
- Старинный мост через Преголю
- Старые склады и морские судна на Портовой
- Район Амалиенау с красивыми виллами и улочками
- Район Хуфен с многоэтажными доходными домами
- Озеро Хлебное
- Верхнее озеро
- Центральный парк
- Район Зоопарка
- Музей мирового Океана
- Музей янтаря
- Район ул. Тельмана
- Бастион Грольман
- Больница католической общины Св. Елизаветы
- Крестовоздвинический собор
- Ленинский проспект — дома в ганзейском стиле
- Центральная площадь и собор
- Маршрут Канта
- Дом Советов
- Район Литовского вала
- Форт 5
- Кирха Юден
- Южный парк + Браденбургские ворота
- Растхоф — цветные домики у железной дороги
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Во время экскурсии мы можем:
- Пройти маршрутом Канта, немецких королей и тевтонских рыцарей.
- Потрогать ворота, через которые проезжал Петр Первый.
- Продегустировать лучший кофе Калининграда.
- Ощутить дух времени в лучших кирхах и церквях Калининграда с 300-800-летней историей.
- Бросить монетку с моста влюбленных и на мостах через верхнее озеро и озеро Хлебное.
- Попробовать себя в качестве фотомодели в разных локациях.
Гурманские локации по пути и места, где можно купить местные деликатесы:
- Выпьем кофе в лучших кафе.
- Вкусные багеты, хлеб и десерты в лучших пекарнях.
- Рекомендации гастробаров и ресторанов на вечер.
- Марципаны — магазин у парка и в воротах музея Марципана.
- Колбасные и рыбные изделия на центральном рынке.
- Рекомендации лучших бизнес-ланчей в городе.
Достопримечательности, которые мы можем посетить (на выбор):
- Остров Канта и набережная Преголи.
- Кафедральный собор.
- Рыбная биржа.
- Парк скульптур.
- Рыбная деревня.
- Синагога.
- Медовый мост.
- Старинный мост через Преголю.
- Старые склады и морские судна на Портовой.
- Район Амалиенау с красивыми виллами и улочками.
- Район Хуфен с многоэтажными доходными домами.
- Озеро Хлебное.
- Верхнее озеро.
- Центральный парк.
- Район Зоопарка.
- Музей мирового Океана.
- Музей янтаря.
- Район ул. Тельмана.
- Бастион Грольман.
- Больница католической общины Св. Елизаветы.
- Крестовоздвинический собор.
- Ленинский проспект — дома в ганзейском стиле.
- Центральная площадь и собор.
- Маршрут Канта.
- Дом Советов.
- Район Литовского вала.
- Форт 5.
- Кирха Юден.
- Южный парк + Браденбургские ворота.
- Растхоф — цветные домики у железной дороги.
Важно:
- Детали маршрута согласуются с Вами по Вашему запросу и времени и сезона.
- Группа до 4 человек. Варианты фото путешествия обсуждаются — больше красивых фотографий в популярных местах и мало передвижений или больше скрытых исторических объектов и потаенных тихих мест и больше передвижений и времени на это.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Поездка по интересным локациям
- Серия авторских профессиональных фотографий в цветокоррекции в электронном виде
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Площадь у Дома Советов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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