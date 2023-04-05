Познакомитесь с историей Куршской косы после завоевания тевтонов и до настоящих дней.
Насладитесь очаровательной местной природой, ведь не зря туристов привлекает необычная чистая природа здешних мест, в лесах водятся много диких животных и редких птиц и если посчастливится сможете встретиться с животными косы (кабанами и лисами), которые совершенно не боятся людей.
Насладитесь очаровательной местной природой, ведь не зря туристов привлекает необычная чистая природа здешних мест, в лесах водятся много диких животных и редких птиц и если посчастливится сможете встретиться с животными косы (кабанами и лисами), которые совершенно не боятся людей.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Дом для редких видов растений и животных.
- Узнаете что произошло с косой после варварской вырубки леса и как происходило восстановление природного ландшафта, расскажем о кёнигсбергском деликатесе (соленые вороны), который поставляли с Куршской косы в кенигсбергский ресторан «Континенталь», кто такие кусатели ворон, также увидите где находилась имперская планерная школа.
- Мы расскажем вам о рыболовном флоте и кто и как осуществлял контроль за соблюдением правил рыболовства на Куршской косе. Здесь вы увидите невероятно красивые ландшафты, королевский бор, танцующий лес, высоту Мюллера, высоту Эфа и озеро Лебедь, со смотровых площадок которых открывается великолепный вид на залив, море, живописные пляжи и песчаные дюны.
Важная информация:
- Вы не останетесь голодными, у нас предусмотрена остановка в кафе с вкусным обедом с прекрасным видом на Балтийское море.
- Мы отвезем вас в отличное место где вы сможете отведать копченого угря и купить его себе домой.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Отдельно оплачивается экологический сбор — 300 руб. за человека
- Вкуснейший обед в кафе с прекрасным видом на Балтийское море оплачивается самостоятельно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договоренности с гидомЗавершение: Место окончания по договоренности с гидом, вы сможете обсудить его при заказе экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 9:00Экскурсия длится около 6.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Вы не останетесь голодными, у нас предусмотрена остановка в кафе с вкусным обедом с прекрасным видом на Балтийское море.
- Мы отвезем вас в отличное место где вы сможете отведать копченого угря и купить его себе домой.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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