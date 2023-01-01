История Кёнигсберга-Калининграда + Мастерская хомлинов (пн и вт в 10:00)

Обзорная экскурсия по Калининграду с посещением калининградской синагоги

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Обзорная экскурсия по Калининграду с посещением калининградской синагоги. В этот день вы познакомитесь с невероятной историей города Калининграда, в прошлом — Кёнигсберга.
История Кёнигсберга-Калининграда + Мастерская хомлинов (пн и вт в 10:00)
История Кёнигсберга-Калининграда + Мастерская хомлинов (пн и вт в 10:00)
История Кёнигсберга-Калининграда + Мастерская хомлинов (пн и вт в 10:00)
История Кёнигсберга-Калининграда + Мастерская хомлинов (пн и вт в 10:00)
История Кёнигсберга-Калининграда + Мастерская хомлинов (пн и вт в 10:00)

Что вас ожидает 🤩

  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор
  • Закхаймские ворота
  • Королевские ворота
  • Литовский вал
  • Башня «Дер Дона»
  • Площадь Победы
  • Район старых немецких особняков (ул. Кутузова) - Амалиенау
  • Кирха королевы Луизы
  • Мастерская Хомлинов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Вы услышите историю Королевского замка и о преподавательской деятельности Иммануила Канта, профессора кёнигсбергского университета «Альбертина». Узнаете о миссии Великого посольства в Кёнигсберге во главе с Петром I. Увидите разнообразную историческую застройку города от готики до модерна.
Посетите уютнейшее место – Мастерскую Хомлинов, расположенную в историческом здании Астрономического бастиона. Хомлины – очаровательное семейство забавных гномиков, бронзовые скульптуры которых украшают самые туристические места города: Медовый мост у Кафедрального собора, Музей Янтаря, Башня Врангеля, набережная Музея Мирового океана.
По легенде за свою долгую жизнь хомлины стали восхитительными мастерами по работе с янтарём. Ещё они работают с керамикой, собирают местные травы и делают из дерева интересные изделия. В мастерской вы сможете увидеть оригинальные авторские сувениры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
  • Посещение мастерской хомлинов
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и вторникам в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • 25% оплачивается при создании заказа
  • Остальное не позднее суток до выезда по платежной ссылке
  • Предоставленной оператором

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