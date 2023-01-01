Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Вы услышите историю Королевского замка и о преподавательской деятельности Иммануила Канта, профессора кёнигсбергского университета «Альбертина». Узнаете о миссии Великого посольства в Кёнигсберге во главе с Петром I. Увидите разнообразную историческую застройку города от готики до модерна.

Посетите уютнейшее место – Мастерскую Хомлинов, расположенную в историческом здании Астрономического бастиона. Хомлины – очаровательное семейство забавных гномиков, бронзовые скульптуры которых украшают самые туристические места города: Медовый мост у Кафедрального собора, Музей Янтаря, Башня Врангеля, набережная Музея Мирового океана.

По легенде за свою долгую жизнь хомлины стали восхитительными мастерами по работе с янтарём. Ещё они работают с керамикой, собирают местные травы и делают из дерева интересные изделия. В мастерской вы сможете увидеть оригинальные авторские сувениры.