Район старых немецких особняков (ул. Кутузова) - Амалиенау
Кирха королевы Луизы
Мастерская Хомлинов
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Описание
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Вы услышите историю Королевского замка и о преподавательской деятельности Иммануила Канта, профессора кёнигсбергского университета «Альбертина». Узнаете о миссии Великого посольства в Кёнигсберге во главе с Петром I. Увидите разнообразную историческую застройку города от готики до модерна.
Посетите уютнейшее место – Мастерскую Хомлинов, расположенную в историческом здании Астрономического бастиона. Хомлины – очаровательное семейство забавных гномиков, бронзовые скульптуры которых украшают самые туристические места города: Медовый мост у Кафедрального собора, Музей Янтаря, Башня Врангеля, набережная Музея Мирового океана.
По легенде за свою долгую жизнь хомлины стали восхитительными мастерами по работе с янтарём. Ещё они работают с керамикой, собирают местные травы и делают из дерева интересные изделия. В мастерской вы сможете увидеть оригинальные авторские сувениры.
Ответы на вопросы
Что входит
Автобусный тур
Экскурсионное обслуживание
Посещение мастерской хомлинов
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и вторникам в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
25% оплачивается при создании заказа
Остальное не позднее суток до выезда по платежной ссылке
Предоставленной оператором
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