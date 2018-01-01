9 апреля 1945 года войска маршала Василевского взяли штурмом город-крепость Кёнигсберг — столицу Восточной Пруссии. Ныне — российский Калининград. Что вас ожидает: В ходе экскурсии 🧭 вы посетите самые значимые исторические места Калининграда, окунётесь в удивительную историю 📖 города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности.

Ярким финалом экскурсии станет посещение калининградской синагоги, воссозданной на месте прежней Большой Кёнигсбергской синагоги, здание которой было разрушено нацистами в ночь на 9 ноября 1938 г. Новой вехой в истории культового сооружения стало торжественное открытие 8 ноября 2018 года, в канун 80-й годовщины Хрустальной ночи, первой в регионе синагоги, теперь уже калининградской.