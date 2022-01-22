История в веках

Автобусно-пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Автобусно-пешеходная.

Наличие при себе паспорта обязательно!
История в веках
История в веках
История в веках
История в веках
История в веках
История в веках

Что вас ожидает 🤩

  • Кирха Мюльхаузена
  • Музей истории края г. Багратионовска
  • Памятник трем генералам
  • Обелиск Славы русского оружия
  • Форбург замка Прейсиш-Эйлау
  • Кирха Святого Георгия в Правдинске
  • Колокольня
  • Фахтверковые склады
  • Шлюзы Мазурского канала
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем Вас отправиться на интереснейшую по содержанию экскурсию. Вы побываете в местах легендарных наполеоновских сражений, описанных Львом Толстым.

По дороге в Багратионовск мы сделаем остановку у Кирхи Мюльхаузена 14 века. Кирха считается одной из наиболее сохранившихся кирх Калининградской области (во времена Второй Мировой войны она не пострадала). Помимо искусного внутреннего и внешнего убранства, кирха также заинтересует тем, что в ней захоронена дочь Мартина Лютера - Маргарита.

В городе Багратионовск (до 1946 г. Прейсиш-Эйлау) мы отправимся в музей Истории края, чтобы увидеть экспозицию знаменитого сражения при Прейсиш-Эйлау (26 января 1807 года) и услышать захватывающую историю о самой кровавой битве наполеоновских войн.

Гуляя по Багратионовску мы также увидим памятник Трем генералам, памятник-обелиск Славы русского оружия и сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау.

В городе Правдинск (бывшем Фридланде) мы осмотрим кирху Святого Георгия и поднимемся на 60-метровую колокольню, чтобы полюбоваться открытой панорамой на город с высоты птичьего полета.

Средневековый г. Железнодорожный (бывш. Гердауен) окутан колоритом Восточной Пруссии. Мы побываем в старинном квартале с фахтверковыми складами и причудливыми пряничными домиками, посмотрим на шлюзы Мазурского канала, впечатляющие своими размерами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входной билет в музей Истории края в Багратионовске
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 12:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
О
22 янв 2022
Впечатляющий рассказ экскурсовода. Спасибо

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