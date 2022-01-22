Приглашаем Вас отправиться на интереснейшую по содержанию экскурсию. Вы побываете в местах легендарных наполеоновских сражений, описанных Львом Толстым.

По дороге в Багратионовск мы сделаем остановку у Кирхи Мюльхаузена 14 века. Кирха считается одной из наиболее сохранившихся кирх Калининградской области (во времена Второй Мировой войны она не пострадала). Помимо искусного внутреннего и внешнего убранства, кирха также заинтересует тем, что в ней захоронена дочь Мартина Лютера - Маргарита.

В городе Багратионовск (до 1946 г. Прейсиш-Эйлау) мы отправимся в музей Истории края, чтобы увидеть экспозицию знаменитого сражения при Прейсиш-Эйлау (26 января 1807 года) и услышать захватывающую историю о самой кровавой битве наполеоновских войн.

Гуляя по Багратионовску мы также увидим памятник Трем генералам, памятник-обелиск Славы русского оружия и сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау.

В городе Правдинск (бывшем Фридланде) мы осмотрим кирху Святого Георгия и поднимемся на 60-метровую колокольню, чтобы полюбоваться открытой панорамой на город с высоты птичьего полета.

Средневековый г. Железнодорожный (бывш. Гердауен) окутан колоритом Восточной Пруссии. Мы побываем в старинном квартале с фахтверковыми складами и причудливыми пряничными домиками, посмотрим на шлюзы Мазурского канала, впечатляющие своими размерами.