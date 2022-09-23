Из Калининграда - по очаровательным прусским городкам

Атмосферное путешествие по старинным немецким местечкам с лекарем души

Приглашаю вас в путешествие по трем прусским городкам.

Мы как будто перенесемся на 100-200 лет назад, увидим места великих сражений, средневековые кирхи и колоритные райончики. Подглядим, как строились быт и жизнь обычных людей, как переплетаются русская и немецкая бытность.

И добавим капельку психотерапии, задаваясь вопросом, где заканчивается национальность и начинается человек.
Из Калининграда - по очаровательным прусским городкам
Из Калининграда - по очаровательным прусским городкам
Из Калининграда - по очаровательным прусским городкам
Из Калининграда - по очаровательным прусским городкам
Из Калининграда - по очаровательным прусским городкам
Из Калининграда - по очаровательным прусским городкам
Из Калининграда - по очаровательным прусским городкам
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Описание

Что вас ожидает

В путешествие на машине времени

Мы проедем по трем старинным прусским городочкам под Калининградом: Гвардейску (Тапиау), Правдинску (Фридланд) и Железнодорожному (Гердауэн). Красиво отреставрированные, с характерной атмосферой и архитектурой, они словно перенесут нас на 100-200 лет назад.

Быть человеком

Я расскажу, как был устроен быт в этих местах: где жил рыбак, а где портниха, где трапезничали, а где молились. Мы сможем приподнять завесу времени и посмотреть, как жили люди другой культуры и эпохи. Проследить, как современники вплетают сюда русскую бытность и что из этого получается. А заодно ответить на вопрос: где заканчивается национальность и начинается человек.

Петр, Наполеон и Фридрих

Мы прогуляемся по основным культурным и историческим местам. Наполеон, Петр, Фридрих Великий и другие яркие личности словно оживут в окружении старой Пруссии, совсем рядом с нами. Увидим места крупнейших наполеоновских сражений и орденский замок с 700-летней историей, поднимемся на колокольню средневековой кирхи и заглянем в старинный ресторанчик с национальными немецкими и польскими блюдами. Маршрут экскурсии гибкий и может меняться в зависимости от ваших пожеланий.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Octavia A7
  • В путешествии могут быть небольшие изменения и дополнения по желанию экскурсантов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего места жительства в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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