Приглашаю вас в путешествие по трем прусским городкам. Мы как будто перенесемся на 100-200 лет назад, увидим места великих сражений, средневековые кирхи и колоритные райончики. Подглядим, как строились быт и жизнь обычных людей, как переплетаются русская и немецкая бытность. И добавим капельку психотерапии, задаваясь вопросом, где заканчивается национальность и начинается человек.

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Описание

Что вас ожидает

В путешествие на машине времени

Мы проедем по трем старинным прусским городочкам под Калининградом: Гвардейску (Тапиау), Правдинску (Фридланд) и Железнодорожному (Гердауэн). Красиво отреставрированные, с характерной атмосферой и архитектурой, они словно перенесут нас на 100-200 лет назад.

Быть человеком

Я расскажу, как был устроен быт в этих местах: где жил рыбак, а где портниха, где трапезничали, а где молились. Мы сможем приподнять завесу времени и посмотреть, как жили люди другой культуры и эпохи. Проследить, как современники вплетают сюда русскую бытность и что из этого получается. А заодно ответить на вопрос: где заканчивается национальность и начинается человек.

Петр, Наполеон и Фридрих

Мы прогуляемся по основным культурным и историческим местам. Наполеон, Петр, Фридрих Великий и другие яркие личности словно оживут в окружении старой Пруссии, совсем рядом с нами. Увидим места крупнейших наполеоновских сражений и орденский замок с 700-летней историей, поднимемся на колокольню средневековой кирхи и заглянем в старинный ресторанчик с национальными немецкими и польскими блюдами. Маршрут экскурсии гибкий и может меняться в зависимости от ваших пожеланий.

Организационные детали