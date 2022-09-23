Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В путешествие на машине времени
Мы проедем по трем старинным прусским городочкам под Калининградом: Гвардейску (Тапиау), Правдинску (Фридланд) и Железнодорожному (Гердауэн). Красиво отреставрированные, с характерной атмосферой и архитектурой, они словно перенесут нас на 100-200 лет назад.
Быть человеком
Я расскажу, как был устроен быт в этих местах: где жил рыбак, а где портниха, где трапезничали, а где молились. Мы сможем приподнять завесу времени и посмотреть, как жили люди другой культуры и эпохи. Проследить, как современники вплетают сюда русскую бытность и что из этого получается. А заодно ответить на вопрос: где заканчивается национальность и начинается человек.
Петр, Наполеон и Фридрих
Мы прогуляемся по основным культурным и историческим местам. Наполеон, Петр, Фридрих Великий и другие яркие личности словно оживут в окружении старой Пруссии, совсем рядом с нами. Увидим места крупнейших наполеоновских сражений и орденский замок с 700-летней историей, поднимемся на колокольню средневековой кирхи и заглянем в старинный ресторанчик с национальными немецкими и польскими блюдами. Маршрут экскурсии гибкий и может меняться в зависимости от ваших пожеланий.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Octavia A7
В путешествии могут быть небольшие изменения и дополнения по желанию экскурсантов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от вашего места жительства в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Калининграде
Всю жизнь я увлекаюсь историей, много путешествую сам и с семьей и люблю открывать новые места и события. В силу основной профессии, а я врач-психотерапевт, люблю знакомиться и общаться с новыми людьми, помогать им в необычных ситуациях. Путешествие для меня — это новая, яркая, интересная, насыщенная жизнь, полная неожиданных открытий.