Приглашаю познакомиться с Гвардейском и Черняховском — городам, сохранившим следы своего богатого прошлого. Вы увидите рыцарский замок Тапиау, руины орденской крепости, кирху Архангела Михаила и костел Святого Бруно. Раскроете, при каких обстоятельствах здесь ночевал Наполеон, где в опломбированном вагоне проезжал Ленин и другие интересные факты.

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Описание

Что вас ожидает

Гвардейск, замок Тапиау и руины крепости

Мы осмотрим историческую часть города и остановимся у Тапиау — замка тевтонских рыцарей, где умер последний магистр ордена. Проедем через поселок Междуречье и поговорим о том, как он связан с фильмом «Гардемарины III» и романом «Арап Петра Великого». А еще заглянем в село Каменское, где сохранились руины старинной орденской крепости.

Черняховск: кирхи и немецкие дома

В Черняховске мы посетим площадь, где во времена Наполеона проходил парад русских войск. А также оценим самые красивые кирхи области: Архангела Михаила и Святого Бруно. Увидим здания немецких банков и обсудим, как в Восточной Пруссии работал почтамт. Кроме того, я расскажу, что такое дебаркадер, как выглядело в начале 20 века железнодорожное депо, как с Черняховском связаны русские княгини и Петр I.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.