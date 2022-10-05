Мы осмотрим историческую часть города и остановимся у Тапиау — замка тевтонских рыцарей, где умер последний магистр ордена. Проедем через поселок Междуречье и поговорим о том, как он связан с фильмом «Гардемарины III» и романом «Арап Петра Великого». А еще заглянем в село Каменское, где сохранились руины старинной орденской крепости.
В Черняховске мы посетим площадь, где во времена Наполеона проходил парад русских войск. А также оценим самые красивые кирхи области: Архангела Михаила и Святого Бруно. Увидим здания немецких банков и обсудим, как в Восточной Пруссии работал почтамт. Кроме того, я расскажу, что такое дебаркадер, как выглядело в начале 20 века железнодорожное депо, как с Черняховском связаны русские княгини и Петр I.
Транспорт включен в стоимость.