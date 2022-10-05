Из Калининграда - в Гвардейск и Черняховск

Многовековые кирхи, замки и бюргерские виллы в путешествии по старинным немецким городам

Приглашаю познакомиться с Гвардейском и Черняховском — городам, сохранившим следы своего богатого прошлого.

Вы увидите рыцарский замок Тапиау, руины орденской крепости, кирху Архангела Михаила и костел Святого Бруно.

Раскроете, при каких обстоятельствах здесь ночевал Наполеон, где в опломбированном вагоне проезжал Ленин и другие интересные факты.
Из Калининграда - в Гвардейск и Черняховск
Из Калининграда - в Гвардейск и Черняховск
Из Калининграда - в Гвардейск и Черняховск
Из Калининграда - в Гвардейск и Черняховск
Из Калининграда - в Гвардейск и Черняховск
Из Калининграда - в Гвардейск и Черняховск
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Гвардейск, замок Тапиау и руины крепости

Мы осмотрим историческую часть города и остановимся у Тапиау — замка тевтонских рыцарей, где умер последний магистр ордена. Проедем через поселок Междуречье и поговорим о том, как он связан с фильмом «Гардемарины III» и романом «Арап Петра Великого». А еще заглянем в село Каменское, где сохранились руины старинной орденской крепости.

Черняховск: кирхи и немецкие дома

В Черняховске мы посетим площадь, где во времена Наполеона проходил парад русских войск. А также оценим самые красивые кирхи области: Архангела Михаила и Святого Бруно. Увидим здания немецких банков и обсудим, как в Восточной Пруссии работал почтамт. Кроме того, я расскажу, что такое дебаркадер, как выглядело в начале 20 века железнодорожное депо, как с Черняховском связаны русские княгини и Петр I.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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