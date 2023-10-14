Встречаемся и едем на Виштынецкое озеро, посетив по пути несколько исторических мест. Остановимся в посёлке Родники, где посмотрим на кирху Святой Катарины 1364 года постройки, функционирующую в настоящее время как православный храм. В посёлке Ушаково увидим кирху Хайлигенвальде, название которой переводится как «Священный лес» — место языческого святилища до захвата этих земель Тевтонским орденом.

Проедем по набережной реки Преголя в городе Гвардейске, откуда открывается вид на замок Тапиау, один из четырёх самых хорошо сохранившихся тевтонских замков на территории Калининградской области. Вы также узнаете о системе гидроузлов на реке Прегель в Восточной Пруссии и осмотрите шлюз и старый трёхарочный мост.

В Черняховске посетим руины Тевтонского замка Инстенбург, основанного в 14-м веке на реке Ангерапп. Побываем в некогда одном из самых богатых городов Восточной Пруссии — Гусеве (нем. Гумбинен) — со старинными зданиями. Здесь же пообедаем в кафе.

В посёлке Невское разгадаем загадку, почему на башне деревянной кирхи Пиллупёнена — первой протестантской кирхи на востоке Калининградской области — указаны три разные даты. Полюбуемся водопадом на реке Писса. По прибытии на озеро разместимся в гостевом доме и прокатимся на машине по берегу. Доедем и до соседних ледниковых озёр Роминтенской пущи: Проточного, Рыбного и Мариново. После возвращения поужинаем, отдохнём и пообщаемся у костра.