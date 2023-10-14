Отдохнуть у живописного озера и узнать о прошлом старинных замков и мостов
Вы насладитесь единением с природой и атмосферой спокойствия у Виштынецкого озера, которое за глубину называют местным Байкалом.
Побываете в Роминтенской пуще, где когда-то охотились последний магистр Тевтонского ордена и последний император Германии и другие высокопоставленные политики и министры.
Я расскажу вам истории лютеранских кирх и древних мостов, охотничьих домиков и других архитектурных памятников в посёлках, которые мы будем проезжать по пути. Вас ждёт очарование нетронутых мест и много увлекательных фактов прошлого.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Необходима предоплата для бронирования номеров в гостевом доме. Сумма предоплаты — 2500 руб. с человека.
Достопримечательности находятся в пограничной зоне. Обязательно наличие паспорта гражданина РФ. Для граждан иностранных государств тур не проводится.
Программа тура по дням
Старинные кирхи и замки, водопад и ледниковые озёра, вечер у костра
Встречаемся и едем на Виштынецкое озеро, посетив по пути несколько исторических мест. Остановимся в посёлке Родники, где посмотрим на кирху Святой Катарины 1364 года постройки, функционирующую в настоящее время как православный храм. В посёлке Ушаково увидим кирху Хайлигенвальде, название которой переводится как «Священный лес» — место языческого святилища до захвата этих земель Тевтонским орденом.
Проедем по набережной реки Преголя в городе Гвардейске, откуда открывается вид на замок Тапиау, один из четырёх самых хорошо сохранившихся тевтонских замков на территории Калининградской области. Вы также узнаете о системе гидроузлов на реке Прегель в Восточной Пруссии и осмотрите шлюз и старый трёхарочный мост.
В Черняховске посетим руины Тевтонского замка Инстенбург, основанного в 14-м веке на реке Ангерапп. Побываем в некогда одном из самых богатых городов Восточной Пруссии — Гусеве (нем. Гумбинен) — со старинными зданиями. Здесь же пообедаем в кафе.
В посёлке Невское разгадаем загадку, почему на башне деревянной кирхи Пиллупёнена — первой протестантской кирхи на востоке Калининградской области — указаны три разные даты. Полюбуемся водопадом на реке Писса. По прибытии на озеро разместимся в гостевом доме и прокатимся на машине по берегу. Доедем и до соседних ледниковых озёр Роминтенской пущи: Проточного, Рыбного и Мариново. После возвращения поужинаем, отдохнём и пообщаемся у костра.
Древние мосты, посещение музея, обед в Гусеве, возвращение в Калининград
Позавтракаем и в 09:30 снова отправляемся исследовать исторические места. В посёлке Радужное увидим Олений мост начала 20-го века, когда-то довершавший ансамбль императорского охотничьего замка. Своё название мост получил из-за четырёх скульптур благородных оленей, которые встречали высоких гостей кайзера Вильгельма. Посмотрим и на руины охотничьего дома, изготовленного в Норвегии и по морю доставленного в Кёнигсберг, а оттуда — на место стройки.
Доедем до 25-метрового моста Хейдена, названного в честь министра сельского и лесного хозяйства Пруссии. Затем осмотрим руины Имперского охотничьего двора на высоком обрывистом берегу реки Красная. и полюбуемся живописным видом на реку Роминта. Если повезёт, у Нового моста, покрытого мхом и опавшими листьями, отчего похожего на сказочный, встретим и покормим лисицу, которая часто приходит выпрашивать еду у путников.
Побываем у охотничьего домика «Ягдбуде» и прогуляемся по посёлку Токаревка, рядом с которым находится самый высокий в Калининградской области железнодорожный арочный мост. В Краснолесье посетим ж. -д. вокзал, куда прибывал императорский поезд. По желанию заглянем в историко-художественный Мемориальный музей Кристионаса Донелайтиса, основателя литовской художественной литературы, поэта и лютеранского пастора. Поднимемся на смотровую площадку старинной кирхи на территории музея. Остановимся у воинского мемориала «Вальдаукадель».
По приезде в Гусев пообедаем в кафе и отправимся в Калининград. Ориентировочное время прибытия — 19:00-20:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Калининград, 08:00Завершение: Калининград, 19:00-20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.