7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Важные остановки на пути к Польше

Выехав в сторону границы, мы ненадолго задержимся возле нескольких объектов, также имеющих прусские корни. Остановимся возле руин замка Бранденбург (пос. Ушаково), который рассматривают как заключительный этап в развитии архитектурного стиля «укрепленный замок» в традиции древних племен Натанги. Неподалеку вы повидаетесь с 900-летним черешчатым дубом — одной из местных достопримечательностей. А также прогуляетесь по приграничному городку Мамоново, история которого восходит к началу 13 века, когда он был основан на месте прусской крепости Хайлигенштадте — «священный город». Из современных объектов внимания заслуживает памятник балтийским шпротам, возле которого часто фотографируются.

Замок во Фромборке и загадки Н. Коперника

После пересечения границы мы заедем в живописный городок Фромборк, который славится своим замком и кафедральным собором. Именно в этом прибрежном городке Н. Коперник разработал гелиоцентрическую систему мира. Мы увидим его могилу, поднимемся на башню, в которой он работал, и познакомимся с маятником Фуко.

Средневековый Эльблонг — центр прусской Помезании

Основанный крестоносцами в далеком 12 веке, город интересен, в первую очередь, своей историей, в чем-то похожей на историю Калининграда, и, конечно, памятниками архитектуры. Я познакомлю вас с основными этапами Эльблонга и его главными достопримечательностями. Вы увидите не так давно восстановленные Торговые ворота и скульптуру хлебопека (Пекарчика), о символике которой поговорим на экскурсии. Затем вы посетите Кафедральный собор Св. Николая — одну из визитных карточек города, узнаете об особенностях его архитектурного стиля и осмотрите памятник понтифику Иоанну Павлу II, возведенный в честь его визита в 1999 году. Эльблонгский канал встретит вас своими знаменитыми подъемниками, перемещающими суда на участке с большим перепадом высот. Я подробно расскажу о принципах функционирования этой своеобразной железной дороги. А в завершение прогулки у вас будет время на шопинг — в торговых центрах Эльблонга можно купить недорогие вкусные продукты, одежду и другие товары.

Замок Мальборк — резиденция рыцарей Тевтонского ордена

После знакомства со средневековым Эльблонгом вы отправитесь изучать тайны Мальборка. Он является крупнейшим средневековым кирпичным замком в мире, одним из эталонов кирпичной готики и памятником истории. В 1997 году был внесен в список наследия ЮНЕСКО и с тех пор притягивает многих любознательных путешественников со всего света. Построенный в честь Девы Марии, замок служил резиденцией великого магистра Тевтонского ордена. На экскурсии вы услышите рассказы про крестоносцев, Грюнвальдскую битву и даже сможете посидеть на троне. Поговорим об истории ордена и его девизе «Помогать — Защищать — Исцелять», о польско-литовских сражениях и нашествиях шведов, о наполеоновских войнах и нацистах. Каких только событий ни видели стены замка!

Загадки и Легенды старого Гданьска

Обстоятельно исследовав Мальборк, мы отправимся в замечательный город Гданьск. Здесь вы познакомитесь с жизнью и традициями «вольного» города, а также увидите множество памятников архитектуры — купеческих доходных домов, католических костелов эпохи Средневековья и городских особняков эпохи Возрождения.

Следом мы пройдемся по Королевскому тракту, полюбуемся роскошным оформлением фасадов домов, в которых жили влиятельные купеческие семьи Гданьска, и увидим памятник Нептуну, Большой арсенал и Костел Святой девы Марии.