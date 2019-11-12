7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Эльблонг и Мальборк — путешествие во времена средневековых рыцарей

Илья
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Илья – ваш гид
Всего в 50 километрах от Калининграда находятся польские города, которые ранее входили в состав Восточной Пруссии, и потому их история тесно связана с прошлой жизнью Кёнигсберга.

Вы посетите средневековый Эльблонг и самый большой готический замок в Европе — Мальборк, а также по пути осмотрите руины Бранденбурга и приграничный городок Мамоново.

Я расскажу о захватывающих временах крестоносцев, идеалах и ценностях рыцарства, подвигах во имя чести и любви, многочисленных битвах и сражениях, вошедших в летопись древних городов и крепостей.

И обязательно покажу самые интересные объекты, в которых воплотились современные культурные и социальные концепции.
15000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Из Калининграда в Польшу!
Из Калининграда в Польшу!

Что вас ожидает

Важные остановки на пути к Польше
Выехав в сторону границы, мы ненадолго задержимся возле нескольких объектов, также имеющих прусские корни. Остановимся возле руин замка Бранденбург (пос. Ушаково), который рассматривают как заключительный этап в развитии архитектурного стиля «укрепленный замок» в традиции древних племен Натанги. Неподалеку вы повидаетесь с 900-летним черешчатым дубом — одной из местных достопримечательностей. А также прогуляетесь по приграничному городку Мамоново, история которого восходит к началу 13 века, когда он был основан на месте прусской крепости Хайлигенштадте — «священный город». Из современных объектов внимания заслуживает памятник балтийским шпротам, возле которого часто фотографируются.

Замок во Фромборке и загадки Н. Коперника
После пересечения границы мы заедем в живописный городок Фромборк, который славится своим замком и кафедральным собором. Именно в этом прибрежном городке Н. Коперник разработал гелиоцентрическую систему мира. Мы увидим его могилу, поднимемся на башню, в которой он работал, и познакомимся с маятником Фуко.

Средневековый Эльблонг — центр прусской Помезании
Основанный крестоносцами в далеком 12 веке, город интересен, в первую очередь, своей историей, в чем-то похожей на историю Калининграда, и, конечно, памятниками архитектуры. Я познакомлю вас с основными этапами Эльблонга и его главными достопримечательностями. Вы увидите не так давно восстановленные Торговые ворота и скульптуру хлебопека (Пекарчика), о символике которой поговорим на экскурсии. Затем вы посетите Кафедральный собор Св. Николая — одну из визитных карточек города, узнаете об особенностях его архитектурного стиля и осмотрите памятник понтифику Иоанну Павлу II, возведенный в честь его визита в 1999 году. Эльблонгский канал встретит вас своими знаменитыми подъемниками, перемещающими суда на участке с большим перепадом высот. Я подробно расскажу о принципах функционирования этой своеобразной железной дороги. А в завершение прогулки у вас будет время на шопинг — в торговых центрах Эльблонга можно купить недорогие вкусные продукты, одежду и другие товары.

Замок Мальборк — резиденция рыцарей Тевтонского ордена
После знакомства со средневековым Эльблонгом вы отправитесь изучать тайны Мальборка. Он является крупнейшим средневековым кирпичным замком в мире, одним из эталонов кирпичной готики и памятником истории. В 1997 году был внесен в список наследия ЮНЕСКО и с тех пор притягивает многих любознательных путешественников со всего света. Построенный в честь Девы Марии, замок служил резиденцией великого магистра Тевтонского ордена. На экскурсии вы услышите рассказы про крестоносцев, Грюнвальдскую битву и даже сможете посидеть на троне. Поговорим об истории ордена и его девизе «Помогать — Защищать — Исцелять», о польско-литовских сражениях и нашествиях шведов, о наполеоновских войнах и нацистах. Каких только событий ни видели стены замка!

Загадки и Легенды старого Гданьска
Обстоятельно исследовав Мальборк, мы отправимся в замечательный город Гданьск. Здесь вы познакомитесь с жизнью и традициями «вольного» города, а также увидите множество памятников архитектуры — купеческих доходных домов, католических костелов эпохи Средневековья и городских особняков эпохи Возрождения.
Следом мы пройдемся по Королевскому тракту, полюбуемся роскошным оформлением фасадов домов, в которых жили влиятельные купеческие семьи Гданьска, и увидим памятник Нептуну, Большой арсенал и Костел Святой девы Марии.

Организационные детали

  • Для поездки необходима открытая Шенгенская виза
  • Экскурсия проходит на автомобиле гида. Я встречу вас в Калининграде и после экскурсии отвезу обратно.
Из Калининграда в Польшу!
Из Калининграда в Польшу!
Из Калининграда в Польшу!
Из Калининграда в Польшу!
Из Калининграда в Польшу!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илья
Илья
Потомок первых переселенцев Калининградской области, коренной житель области, профессиональный историк. С детства увлекаюсь историей, краеведением и с радостью познакомлю Вас с самым западным регионом страны. Вы побываете в самых интересных, загадочных местах города и области. Экскурсии проводятся на новом автомобиле и на комфортабельных автобусах, если вас много.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 ноября 2019
9 ноября ездили с Ильей на экскурсию "Из Калининграда в Польшу". Экскурсия очень понравилась: интересный маршрут, содержательный рассказ, продуманные остановки в пути. Кроме того, сам Илья - очень интересный и позитивный человек, и в нашей небольшой команде на время экскурсии была очень дружественная атмосфера. За это Илье - отдельное спасибо!
Очень рекомендую и экскурсию и Илью, как профессионала!
17 октября 2019
Все отлично организовано. Все четко и слаженно. Видно, что Илья настоящий профессионал и знаток своего дела и маршрута экскурсии. Делает все легко. Хотя понятно, что процедурные вопросы могут вызывать сложности.
Отличный маршрут. Очень интересные объекты и запоминающиеся эмоции.
Спасибо большое за новые впечатления!
16 сентября 2019
Все что планировали и хотели мы прошли. Экскурсия очень понравилась. В других предложениях я не нашла такого сочетания достопримечательностей на 1 день. Спасибо Илье за интересную поездку.
21 июля 2019
Рада , что поездка в Польшу осуществилась. Все что я себе задумала- увидела и услышала.Илья видно любит историю, интересно его слушать. Немаловажно надежный водитель.Все бытовые моменты решались мгновенно.
Из минусов только то, что поездка дороговата.Но я все равно не жалею.😊
14 мая 2019
Экскурсовод, Илья, обладает достаточными знаниями и компетенциями, чтобы донести до не очень подготовленного туриста необходимую информацию относительно предмета экскурсии. В целом экскурсия и метод подачи материала устроил всех участников экскурсии. Однако,чтобы впредь не портить впечатления от экскурсии, экскурсоводу следует кардинально изменить метод общения с туристами во время движения управляемого им автомобиля. Не следует отпускать руль и жестикулировать руками, поворачиваться к сзади сидящим пассажирам, пользоваться смартфоном без специальной гарнитуры. Другими словами - не следует подвергать опасности здоровье и жизни туристов, не говоря уже о его собственном здоровье, ради всестороннего изложения материала по предмету экскурсии. Кроме того, экскурсоводу следовало бы избегать навязчивых просьб откликнуться на призыв написать отзыв о качестве проведения экскурсии. Достаточно сказать об этом один раз. Впрочем, последнее- это субъективное,конечно, мнение. Возможно, кому-то польстит многократно высказанное напоминание об отзыве.
6 мая 2019
Приехали в Калининград семьёй на майские праздники. Все экскурсии бронировали заранее на Tripster, в том числе была там одна интересная для нас - Из Калининграда в Польшу на один день! Поездкой остались довольны: посетили город Эльблонг, замок Мальборк, Гданьск (старая часть города просто обязательна к посещению)! Илья хороший рассказчик, знает много интересного. На наш взгляд можно было бы добавить в повествование какие-нибудь занимательные исторические факты для лучшего восприятия детьми и удерживания их внимания, думаю и взрослые тоже были бы не против))) Спасибо Илье за работу! Рекомендуем данную экскурсию!
3 августа 2018
Экскурсия, проведенная для нас Ильей, оказалась просто великолепна. Мы не просто увидели много новых и интересных мест, но и ощутили себя буквально погруженными в эпохи древних пруссов и рыцарей-крестоносцев. Свои обширные знания Илья применяет всегда к месту, умеет находить контакт не только со взрослыми, но и с подростками (с нами было двое детей, и они тоже остались очень довольны). Рекомендую этого гида всем путешественникам, желающим прочувствовать Калининградскую область и Восточную Пруссию "от первого лица". Спасибо, Илья!.. Семья Дорфман, Израиль.

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