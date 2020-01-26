3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Калининграда в Польшу — по замкам рыцарей

Исследовать замки Тевтонского Ордена и прогуляться по нетуристическому Эльблонгу

Ирина
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Ирина – представитель гидов
Современным людям со смартфонами и горячей водой сложно понять, как жилось в Средневековье — можно узнать об этом из фильмов, а можно посетить настоящие рыцарские замки.

Вы почувствуете себя важной особой, прогуливаясь по парадной зале с роскошными канделябрами, а от фактов о гигиене того времени у вас волосы встанут дыбом!
9200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в Калининграде на проспекте Мира 26
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Из Калининграда в Польшу — по замкам рыцарей
Из Калининграда в Польшу — по замкам рыцарей

Что вас ожидает

Рыцарский Мальборк
Через 90 км после границы мы доберёмся до Мальборка: самого большого в мире кирпичного замка! Здесь вы почувствуете себя в роли рыцаря эпохи Конрада Мазовецкого или светской дамой, приглашенной на турнир. За 2 часа прогулки по замку Крестоносцев вы узнаете всё о быте и укладе 14-15 века и даже побываете на кухне повара с сервированным столом для трапезы. Как решался вопрос гигиены в Средние века, не замерзали ли рыцари в своих залах и где спали — всё это мы обсудим на экскурсии.

Город Эльблонг
Между замками заедем в старинный городок Эльблонг погулять и пообедать в местном ресторане. Город отстроили крестоносцы в 13 веке, и до сих здесь сохранилось много средневековых построек: Торговые ворота, Кафедральный собор св. Николая, Костельная тропа. Вы пройдёте по ключевым точкам города, а напоследок полюбуетесь видом на Эльблонгский канал и закрепите впечатления аппетитным обедом 😉

Замок Коперника в городе «женщин»
Такому интересному названию явно предшествовала легенда! С неё и начнём знакомство с городом, после чего отправимся к главной его достопримечательности — средневековому замку. В Кафедральном костёле крепости вы обнаружите могилу Коперника, ведь именно он был каноником собора и прожил в нём значительную часть жизни. Также увидите старейший орган и альков, подаренный дядей Коперника епископату. Дальше поднимемся на одну из двух водонапорных башен в Европе, откуда откроется чудесный вид на колоритный Фраенбург и канал Коперника. А в конце выпьем по чашечке кофе в одноимённом кафе и обсудим впечатления от увиденного.

Организационные детали

  • Важная информация: путешествие для тех, кто имеет шенгенскую визу.
  • На экскурсию отправимся на автомобиле Audi A6.
  • Поездка займёт около 10 часов.
  • В стоимость не включено:
    — билет в замок Мальборк
    — страхование (1200 руб./группа)
    — оплата парковок
Из Калининграда в Польшу — по замкам рыцарей
Из Калининграда в Польшу — по замкам рыцарей
Из Калининграда в Польшу — по замкам рыцарей
Из Калининграда в Польшу — по замкам рыцарей
Из Калининграда в Польшу — по замкам рыцарей
Из Калининграда в Польшу — по замкам рыцарей
Из Калининграда в Польшу — по замкам рыцарей
Из Калининграда в Польшу — по замкам рыцарей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Калининграде на проспекте Мира 26.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. На Трипстере представляю агентство, которое на протяжении 20 лет занимается организацией отдыха гостей янтарного края — Калининграда и Калининградского побережья. Предлагаем экскурсии как групповые, так и индивидуальные на машине с опытным гидом.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 января 2020
Ездила с Ириной по маршруту Из Калининграда в Польшу — по замкам рыцарей.
Несмотря на задержку на границе и короткий световой день мы все посмотрели. Очень довольна поездкой и рекомендую всем.
25 декабря 2019
Ирина -прекрасный гид, знает не только историю и культуру, но и всегда подскажет по современным достопримечательностям, местной кухне. Мы увидели рождественский украшенный Гданьск, замки и кирхи. Даже жаль, что у нас был только один день, с удовольствием бы поехали с ней и на другие экскурсии!
14 ноября 2019
Экскурсовод Ирина. Очень интересный человек, влюбленный в свой город, прекрасно разбирающийся в истории. Наша поездка в Польшу была насыщенной, комфортной. Основательно осмотрели замок в Мальборке, заехали и в другие городки, поимев тем самым представление о стране. По пути услышали много интересного из истории как тевтонцнев, так и Калининграда. Это именно познавательная поездка. Всем кому интересна история, это лучший вариант эскурсии..

Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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