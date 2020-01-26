3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Рыцарский Мальборк

Через 90 км после границы мы доберёмся до Мальборка: самого большого в мире кирпичного замка! Здесь вы почувствуете себя в роли рыцаря эпохи Конрада Мазовецкого или светской дамой, приглашенной на турнир. За 2 часа прогулки по замку Крестоносцев вы узнаете всё о быте и укладе 14-15 века и даже побываете на кухне повара с сервированным столом для трапезы. Как решался вопрос гигиены в Средние века, не замерзали ли рыцари в своих залах и где спали — всё это мы обсудим на экскурсии.

Город Эльблонг

Между замками заедем в старинный городок Эльблонг погулять и пообедать в местном ресторане. Город отстроили крестоносцы в 13 веке, и до сих здесь сохранилось много средневековых построек: Торговые ворота, Кафедральный собор св. Николая, Костельная тропа. Вы пройдёте по ключевым точкам города, а напоследок полюбуетесь видом на Эльблонгский канал и закрепите впечатления аппетитным обедом 😉

Замок Коперника в городе «женщин»

Такому интересному названию явно предшествовала легенда! С неё и начнём знакомство с городом, после чего отправимся к главной его достопримечательности — средневековому замку. В Кафедральном костёле крепости вы обнаружите могилу Коперника, ведь именно он был каноником собора и прожил в нём значительную часть жизни. Также увидите старейший орган и альков, подаренный дядей Коперника епископату. Дальше поднимемся на одну из двух водонапорных башен в Европе, откуда откроется чудесный вид на колоритный Фраенбург и канал Коперника. А в конце выпьем по чашечке кофе в одноимённом кафе и обсудим впечатления от увиденного.