Глеб проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Калининград сквозь столетия

Я расскажу о жизни первых переселенцев, попавших в Калининградскую область. Покажу древние Бранденбургские, Росгартенские и Королевские ворота и раскрою, как связан с нашим городом Александр Невский и что такое «лепрозорий». Кроме того, вы узнаете, где и почему бросили якорь моряки-пионеры, рассмотрите Кафедральный собор на острове Канта и увидите некогда знаковую «Атлантику».

Многоликий Калининград

Калининград славится своей эклектичной архитектурой. Помимо древних оборонительных сооружений я покажу брутальный дом Советов, очаровательные особняки района Амалиенау и кирху памяти королевы Луизы в неороманском стиле. Помогу найти артефакты празднования 750-летия города и отвезу вас в Рыбную деревню — уголок старого Кенигсберга, протянувшийся между Медовым и Высоким мостами.