Глеб проводит ещё 1 экскурсию

Калининград сквозь столетия Я расскажу о жизни первых переселенцев, попавших в Калининградскую область. Покажу древние Бранденбургские, Росгартенские и Королевские ворота и раскрою, как связан с нашим городом Александр Невский и что такое «лепрозорий». Кроме того, вы узнаете, где и почему бросили якорь моряки-пионеры, рассмотрите Кафедральный собор на острове Канта и увидите некогда знаковую «Атлантику».
Многоликий Калининград Калининград славится своей эклектичной архитектурой. Помимо древних оборонительных сооружений я покажу брутальный дом Советов, очаровательные особняки района Амалиенау и кирху памяти королевы Луизы в неороманском стиле. Помогу найти артефакты празднования 750-летия города и отвезу вас в Рыбную деревню — уголок старого Кенигсберга, протянувшийся между Медовым и Высоким мостами.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобилях моложе 2014 года с климат-контролем.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Глеб, и я хочу рассказать вам о своем родном крае с богатой историей от древних язычников до советских переселенцев, где каждый день по-настоящему разный. Кроме досугово-просветительской деятельности, я отвечаю и за вашу безопасность. Моя цель — с разных сторон подойти к экскурсии, ведь для каждого из вас — она индивидуальная. Если моя экскурсия останется в вашем сердце — то это будет высшая награда. А еще у меня красный диплом магистра по специальности «Сервис» и долгий безаварийный стаж за рулем.
Песчаные дюны, Танцующий лес, высота Мюллера и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день в царстве природы, наполненной голосами птиц и ароматами моря и леса. Вы ощутите приятный бриз Балтики, погрузитесь в мир легенд и преданий древних куршей, посетите Танцующий лес и отведаете местные рыбные деликатесы.
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
Вы увидите все главные достопримечательности Калининграда: Университетскую площадь, руины Королевского замка, могилу Канта, синагогу, аллею скульптур, Юбилейный и Медовый мосты. Погуляете по острову Кнайпхоф, расположенному прямо в центре Калининграда, узнаете, как он развивался и кто его самые знаменитые жители. Я помогу вам понять характер города и погрузиться в его интересную русско-немецкую историю.
Погрузиться в историю города и увидеть его самые интересные места на обзорной экскурсии
Я расскажу, как переплелись в веках Кенигсберг и Калининград, раскрою их интригующие тайны и покажу все знаковые достопримечательности и потаенные уголки. Вы погуляете по Рыбной деревне, островам Кнайпхоф и Ломзе, увидите могилу Канта и сравните архитектуру разных эпох.
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
На экскурсии я помогу вам увидеть сразу два города: отыскать старый Кенигсберг и прочувствовать новый Калининград. Вы познакомитесь с городом-крепостью — маршрут пройдёт вдоль ворот оборонительного кольца. С городом-садом в районах Амалиенау и Марауненхоф, где вы погрузитесь в атмосферу начала 20 века. И с городом-музеем на острове Канта и в Рыбацкой деревне. А дополнением станут полезные советы для идеального знакомства с Калининградом.
Открыть все грани города, от прусских церквей до легенд о троллях, на нескучной обзорной прогулке
Калининград похож на лоскутное одеяло, на котором Средневековье замечательно сочетается с советской эпохой, а форты 19 века — с современной архитектурой. На моей прогулке вы поразитесь городским контрастам и услышите истории, щедро сдобренные колоритными байками. А в результате по-настоящему прочувствуете город, который местные жители с любовью называют Кёниг.
Я проведу вас по самым интересным районам Калининграда, в которых лучше всего наглядно знакомиться с историей города. Вы будете не только осматривать достопримечательности и слушать о них, но и самостоятельно решать любопытные исторические задачи, которые, возможно, пробудят азарт исследователя и помогут лучше погрузиться в насыщенную жизнь Кёнигсберга-Калининграда.
Авто-пешеходная прогулка по старым и новым кварталам города и его хроники
Облик Калининграда в тёмное время суток разительно отличается от дневного — вы сами увидите его преображение. Для сравнения я провезу вас по центральным местам, которые вы видели при свете дня. А после прогуляемся по седым городским улочкам под мои рассказы о прошлом и настоящем города. Я познакомлю вас с другим — ночным Калининградом. Это будет атмосферно!