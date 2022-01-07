Из рождественского Кёнигсберга — в новогодний Калининград!

Увидеть главные исторические места города и понять, как здесь отмечали праздник в разные эпохи

5
1 отзыв
Индивидуально
для 6 чел.
Мы отправимся в путешествие по новогоднему Калининграду: вы познакомитесь с его историей в свете праздничных огней и узнаете, как он преображался к Рождеству в прошлом.

Как веселились, что дарили друг другу жители Кёнигсберга? Что такое «зимняя пирамида»? Какие традиции сохранились, а какие появились недавно? Обо всем об этом — в нашей экскурсии.
Из рождественского Кёнигсберга — в новогодний Калининград!
Из рождественского Кёнигсберга — в новогодний Калининград!
Из рождественского Кёнигсберга — в новогодний Калининград!
Из рождественского Кёнигсберга — в новогодний Калининград!
Из рождественского Кёнигсберга — в новогодний Калининград!
Из рождественского Кёнигсберга — в новогодний Калининград!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Экскурсия начнется на острове Канта, где расположена могила великого мыслителя и Кафедральный собор XIV века. Отсюда, в первый день Нового года, начиналось шествие кёнигсбергского Праздника Длинной Колбасы — этой веселой традиции более 500 лет! Где и чем заканчивался праздник, благодаря кому он возродился в Калининграде, какова рекордная длина колбасы — обо всем об этом поговорим на нашей прогулке.

Пройдем по Рыбной деревне и заглянем в Домик смотрителя Высокого моста, где находится Музей открыток. По легенде, когда-то здесь потерял свой сапог барон Мюнхгаузен — дальше, у Фридрихсбургских ворот, вы увидите памятник тому самому сапогу и даже сможете его примерить!

Остановимся у Бранденбургских ворот: я расскажу их историю, а вы почувствуете себя жителями Восточной Пруссии, которые приезжали в столицу за подарками к Рождеству. В воротах открыт Музей марципана, эта сладость — один из брендов нашего края.

Через мост, мимо кораблей порта и Музея мирового океана, мы попадаем в Астрономический бастион, где уютно разместилась Мастерская хомлинов. Вы узнаете их историю, как они связаны с янтарем и где встречаются в городе.

Впереди — площадь Победы, ранее Ганзейская, где теперь стоит главная елка города. По этим улицам в Сочельник шествовал и играл сводный оркестр музыкантов Кёнигсберга и Королевского замка.

Доберемся до башен-близнецов — «Врангель» и «Дона», которые по-прежнему охраняют берега Верхнего пруда. В конце экскурсии вы сможете согреться чашечкой кофе или глинтвейна в кафе у башни «Врангель» либо остаться в Музее янтаря — в башне «Дона». А если уже будет вечер, посетить завораживающий Парк фонарей на тему европейских сказок.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды, также на экскурсии будет водитель
  • Мы можем скорректировать экскурсию по вашему желанию; если интересуют новогодние подарки, сувениры и т. д. — поделимся всеми лайфхаками!
  • Одевайтесь по погоде и не забывайте, что в Калининграде она меняется каждые полчаса

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Посещение Музея открыток, Мастерской хомлинов, Музея марципана — бесплатно
  • Дополнительно оплачивается посещение Парка фонарей (по желанию): взрослый билет — 400 руб., детский — 250 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
7 янв 2022
Несмотря на то, что экскурсия была в последний день 2021 года, Вячеслав провел замечательную обзорную экскурсию по Кёнигсберу. Авто-пешеходная экскурсия ничуть не утомила, мы многое успели посмотреть. Маршрут выстроен идеальный, Вячеслав даже учел мои пожелания. Рассказал исторические факты, показал особенности города, легенды. Помог сделать красивые фотографии на память, так как на экскурсии я была одна. Большое спасибо за гостеприимство, Вячеслав!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми☃️ЗимниеМузей янтаря🗽Достопримечательности🎄Новогодние 2022Бранденбургские воротаБашня ВрангеляФридрихсбургские воротаОстров КантаМузей Марципана

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

От Кёнигсберга до Калининграда
Индивидуально
для 4 чел.
5 500
за 1-4 чел.
От Кёнигсберга до Калининграда
🚗 На машине
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по исторической части города Калининграда-Кёнигсберга с посещением Музея
16 янв
17 янв
18 янв
ещё...
Ежедневно с 10:00
Новогодний Калининград - Кёнигсберг: взгляд сквозь эпохи
Индивидуально
для 5 чел.
3 500
за 1-5 чел.
Новогодний Калининград - Кёнигсберг: взгляд сквозь эпохи
👣 Пешеходные
Калининград сочетает артефакты разных времен
16 янв
ещё...
Ежедневно в 10:00 и 14:00
Двуликий и неразделимый Кёнигсберг - Калининград
Индивидуально
для 4 чел.
5
2
2ч 9м
3 450
за 1-4 чел.
Двуликий и неразделимый Кёнигсберг - Калининград
👣 Пешеходные
Калининград - исторический город и этим многое сказано! Путешествуя по Калининграду, мы всякий раз будем оказываться на
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Главные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
Индивидуально
для 4 чел.
8 000
за 1-4 чел.
Главные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
👣 Пешеходные
🚗 На машине
Вас ждет насыщенная экскурсия по главным достопримечательностям Калининграда (Кёнигсберга)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по городу Калининграду «История Кёнигсберга»
Индивидуально
для 4 чел.
5
1
6 000
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по городу Калининграду «История Кёнигсберга»
👣 Пешеходные
🚗 На машине
Приглашаю Вас на Обзорную экскурсию по г. Калининграду
По договоренности
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
18
5ч 30м
4 000
за 1-5 чел.
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
🚗 На машине
Посетить музеи оборонительных объектов и узнать историю Кенигсберга от основания до штурма
29 янв
30 янв
5 фев
ещё...
Город-призрак Кёнигсберг
Индивидуально
до 7 чел.
3ч 30м
5 400
за 1-7 чел.
Город-призрак Кёнигсберг
🚗 На машине
Отыскать на улицах современного Калининграда следы прошлых эпох и погрузиться в историю города
16 янв
18 янв
20 янв
ещё...
Сказки старого Калининграда
Индивидуально
для 7 чел.
4.9
437
2ч 30м
2 600
за 1-7 чел.
Сказки старого Калининграда
👣 Пешеходные
Узнать о кошачьих тропах города, открыть их секреты и понять, каким был Кёнигсберг в средние века
16 янв
17 янв
19 янв
ещё...
Дуэт Калининграда и Кёнигсберга
Индивидуально
для 3 чел.
5
3
5 200
за 1-3 чел.
Дуэт Калининграда и Кёнигсберга
🚗 На машине
Автомобильная экскурсия по самым интересным местам древнего и молодого города
19 фев
20 фев
21 фев
ещё...
Кёнигсберг - город призрак
Индивидуально
для 4 чел.
3ч 30м
5 500
за 1-4 чел.
Кёнигсберг - город призрак
Калининград - не то место где вы вышли в центре и увидели всё самое интересное
16 янв
18 янв
20 янв
ещё...
Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье
История Кенигсберга и Калининграда
Индивидуально
для 8 чел.
4.6
35
5900
4 720
за 1-8 чел.
История Кенигсберга и Калининграда
🚗 На машине
Открыть судьбу некогда прусского города и разобраться в его современных реалиях
17 янв
19 янв
20 янв
ещё...
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города
Индивидуально
для 4 чел.
4.8
36
5 500
за 1-4 чел.
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города
🚗 На машине
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
17 янв
18 янв
19 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ