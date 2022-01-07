Что вас ожидает

Экскурсия начнется на острове Канта, где расположена могила великого мыслителя и Кафедральный собор XIV века. Отсюда, в первый день Нового года, начиналось шествие кёнигсбергского Праздника Длинной Колбасы — этой веселой традиции более 500 лет! Где и чем заканчивался праздник, благодаря кому он возродился в Калининграде, какова рекордная длина колбасы — обо всем об этом поговорим на нашей прогулке.

Пройдем по Рыбной деревне и заглянем в Домик смотрителя Высокого моста, где находится Музей открыток. По легенде, когда-то здесь потерял свой сапог барон Мюнхгаузен — дальше, у Фридрихсбургских ворот, вы увидите памятник тому самому сапогу и даже сможете его примерить!

Остановимся у Бранденбургских ворот: я расскажу их историю, а вы почувствуете себя жителями Восточной Пруссии, которые приезжали в столицу за подарками к Рождеству. В воротах открыт Музей марципана, эта сладость — один из брендов нашего края.

Через мост, мимо кораблей порта и Музея мирового океана, мы попадаем в Астрономический бастион, где уютно разместилась Мастерская хомлинов. Вы узнаете их историю, как они связаны с янтарем и где встречаются в городе.

Впереди — площадь Победы, ранее Ганзейская, где теперь стоит главная елка города. По этим улицам в Сочельник шествовал и играл сводный оркестр музыкантов Кёнигсберга и Королевского замка.

Доберемся до башен-близнецов — «Врангель» и «Дона», которые по-прежнему охраняют берега Верхнего пруда. В конце экскурсии вы сможете согреться чашечкой кофе или глинтвейна в кафе у башни «Врангель» либо остаться в Музее янтаря — в башне «Дона». А если уже будет вечер, посетить завораживающий Парк фонарей на тему европейских сказок.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды, также на экскурсии будет водитель

Мы можем скорректировать экскурсию по вашему желанию; если интересуют новогодние подарки, сувениры и т. д. — поделимся всеми лайфхаками!

Одевайтесь по погоде и не забывайте, что в Калининграде она меняется каждые полчаса

Что входит в стоимость, а что — нет