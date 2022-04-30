Калининград для друзей

Насладиться песчаными дюнами Куршской косы и погулять по старому Кёнигсбергу

Авторский тур
Это путешествие для тех, кто еще не был в Калининграде и у кого не так много времени.

Мы составили программу так, как показали бы город и окрестности своим хорошим друзьям, если бы они приехали к нам в выходные.

Будем открывать секретные инстаграмные улочки, о которых не всегда знают даже местные, ловить ветер на Балтийском побережье и пробовать локальные вкусности.
Калининград для друзей
Калининград для друзей
Калининград для друзей
Калининград для друзей
Калининград для друзей
Калининград для друзей
Калининград для друзей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград, пр. Победы 189Б, Friday Center
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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