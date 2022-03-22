Калининград для своих

Мы подумали: если бы к нам в гости приехали близкие друзья, куда бы мы с ними отправились

5
2 отзыва
Мы подумали: если бы к нам в гости приехали близкие друзья, куда бы мы с ними отправились? Так собралась эта программа – любимые места, много прогулок у моря, вкуснейшая еда и никакого напряжения.
Калининград для своих
Калининград для своих
Калининград для своих
Калининград для своих
Калининград для своих
Калининград для своих
Калининград для своих
Калининград для своих
Калининград для своих
Калининград для своих
Калининград для своих
Калининград для своих
Калининград для своих
Калининград для своих
Калининград для своих
Калининград для своих
Ближайшие даты:
14
мар
01
апр
21
мая

Что вас ожидает 🤩

Сердце Кёнигсберга
Сердце Кёнигсберга
Познакомимся с таким разносторонним Калининградом
Сыроварня
Сыроварня
Изучим процессы приготовления сыра на местном производстве Shaaken Dorf
Органный концерт
Органный концерт
Восхитимся звучанием удивительного музыкального инструмента на концерте в Светлогорске
Пивоварня Понарт
Пивоварня Понарт
Посетим старинную пивоварню и продегустируем множество сортов пива
Куршская коса
Куршская коса
Восхитимся красотой бескрайних песчаных дюн, заповедного леса и Балтийского моря

Программа тура по дням

1 день
Знакомство, прогулка по Калининграду, музей-квартиру

Прилетаем в Калининград и заселяемся во FridayCenter.

Знакомимся друг с другом и с организаторами.

Отправляемся на прогулку в сердце Кёнигсберга: старинный район вилл и особняков.

После экскурсии идём в интерактивный музей-квартиру.

Ужинаем в одном из лучших ресторанов города

Знакомство, прогулка по Калининграду, музей-квартируЗнакомство, прогулка по Калининграду, музей-квартируЗнакомство, прогулка по Калининграду, музей-квартируЗнакомство, прогулка по Калининграду, музей-квартиру
2 день
Зеленоградск, сыроварня Shaaken Dorf

Завтракаем во FridayCenter.

Выезжаем к морю: сегодня гуляем по Зеленоградску.

Изучаем старинные улочки королевского курорта Кранца.

Дышим чистейшим морским воздухом и гуляем по променаду.

Обедаем в Зеленоградске.

После обеда отправляемся в сыроварню.

Дегустируем местный сыр и шоколад.

На ужин возвращаемся во FridayCenter.

Вечером отдыхаем в бассейне или изучаем бары Калининграда.

Зеленоградск, сыроварня Shaaken DorfЗеленоградск, сыроварня Shaaken DorfЗеленоградск, сыроварня Shaaken DorfЗеленоградск, сыроварня Shaaken Dorf
3 день
Интерактивный музей, Калининград, свободное время

Завтракаем во FridayCenter.

Посещаем самый ностальгический интерактивный музей.

Гуляем по острову Канта – лучшему общественному пространству России.

Обедаем в Калининграде.

Свободное время в городе: можно исследовать город самостоятельно.

Ужинаем во FridayCenter.

Интерактивный музей, Калининград, свободное времяИнтерактивный музей, Калининград, свободное времяИнтерактивный музей, Калининград, свободное времяИнтерактивный музей, Калининград, свободное время
4 день
Светлогорск, органный концерт

Завтракаем во FridayCenter.

Выезжаем на прогулку в Светлогорск.

Исследуем курорт Восточной Пруссии, наслаждаемся хвойным лесом и сказочными виллами.

Обедаем в Светлогорске.

Вечером – органный концерт.

Ужин во FridayCenter.

После ужина отдыхаем в бассейне или исследуем бары Калининграда.

Светлогорск, органный концертСветлогорск, органный концертСветлогорск, органный концертСветлогорск, органный концерт
5 день
Форт, пивоварня, кофейный мастер-класс

Завтракаем во FridayCenter.

Сегодня отправляемся в старинный форт – удивительное военное сооружение.

Сразу после этого отправляемся в пивоварню – дегустировать местные сорта.

Обедаем в Калининграде.

Свободное время в городе: можно пойти по своему маршруту или спросить совета у нас.

Вечером – кофейный мастер-класс.

Ужинаем во FridayCenter.

Форт, пивоварня, кофейный мастер-классФорт, пивоварня, кофейный мастер-классФорт, пивоварня, кофейный мастер-классФорт, пивоварня, кофейный мастер-класс
6 день
Куршская коса, прощальный ужин

Завтракаем во FridayCenter.

Отправляемся в национальный парк Куршская коса

Заповедные леса, бескрайние песчаные дюны и Балтийское море.

Обедаем и гуляем на побережье.

Вечером – прощальный ужин во FridayCenter.

Куршская коса, прощальный ужинКуршская коса, прощальный ужинКуршская коса, прощальный ужинКуршская коса, прощальный ужин
7 день
Отъезд

Завтракаем во FridayCenter.

Собираемся, прощаемся и выезжаем из номеров в течение дня.

Проживание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Отдельный номерпитание: завтраки и ужиныпрогулка по Амалиенау с гидомпосещение музея-квартиры 19 векапрогулка по Зеленоградску с гидомпосещение сыроварни и дегустацияпосещение музея-квартиры советского периодапрогулка по острову Канта с гидомпрогулка по Светлогорску с гидомпосещение органного концертапосещения форта посещение пивоварни с дегустациейкофейный мастер-класспрогулка по Куршской Косе с гидомпереезды на комфортабельном автобусе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды)
  • Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Дождевик
  • Верхняя одежда по погоде
  • Комплект футболок на 7 дней
  • Флисовая кофта
  • Спортивные шорты, спортивные штаны или спортивный костюм
  • Спортивные кроссовки
  • Тапочки для нахождения в комплексе проживания
  • Обувь для бассейна/душа (сланцы)
  • Купальные костюмы
  • Предметы гигиены – шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Личная аптечка
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Правила и условия проживания в Центре
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,
    в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
22 мар 2022
Тур прошел отлично. Эмоций и впечатлений очень много. Организация была на высшем уровне. Спасибо Вам за сопровождение.
В
31 мар 2022
Организация на высшем уровне.

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