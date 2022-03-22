Прилетаем в Калининград и заселяемся во FridayCenter.
Знакомимся друг с другом и с организаторами.
Отправляемся на прогулку в сердце Кёнигсберга: старинный район вилл и особняков.
После экскурсии идём в интерактивный музей-квартиру.
Ужинаем в одном из лучших ресторанов города
Завтракаем во FridayCenter.
Выезжаем к морю: сегодня гуляем по Зеленоградску.
Изучаем старинные улочки королевского курорта Кранца.
Дышим чистейшим морским воздухом и гуляем по променаду.
Обедаем в Зеленоградске.
После обеда отправляемся в сыроварню.
Дегустируем местный сыр и шоколад.
На ужин возвращаемся во FridayCenter.
Вечером отдыхаем в бассейне или изучаем бары Калининграда.
Завтракаем во FridayCenter.
Посещаем самый ностальгический интерактивный музей.
Гуляем по острову Канта – лучшему общественному пространству России.
Обедаем в Калининграде.
Свободное время в городе: можно исследовать город самостоятельно.
Ужинаем во FridayCenter.
Завтракаем во FridayCenter.
Выезжаем на прогулку в Светлогорск.
Исследуем курорт Восточной Пруссии, наслаждаемся хвойным лесом и сказочными виллами.
Обедаем в Светлогорске.
Вечером – органный концерт.
Ужин во FridayCenter.
После ужина отдыхаем в бассейне или исследуем бары Калининграда.
Завтракаем во FridayCenter.
Сегодня отправляемся в старинный форт – удивительное военное сооружение.
Сразу после этого отправляемся в пивоварню – дегустировать местные сорта.
Обедаем в Калининграде.
Свободное время в городе: можно пойти по своему маршруту или спросить совета у нас.
Вечером – кофейный мастер-класс.
Ужинаем во FridayCenter.
Завтракаем во FridayCenter.
Отправляемся в национальный парк Куршская коса
Заповедные леса, бескрайние песчаные дюны и Балтийское море.
Обедаем и гуляем на побережье.
Вечером – прощальный ужин во FridayCenter.
Завтракаем во FridayCenter.
Собираемся, прощаемся и выезжаем из номеров в течение дня.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».