Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Калининград и Зеленоградск: город и море

Рыбная деревня, остров Канта, Амалиенау и другие интересные места на дружеской экскурсии

Александра
Александра – Гид из Калининграда
За один день вы увидите Калининград с разных сторон! Осмотрите старинный форт, погуляете по немецкому кварталу, погрузитесь в мир прошлого на острове 🏝️ Канта и посетите единственный в стране музей 🖼 компьютерных игр.

А в завершение насладитесь видами Балтийского моря 🌊 в курортном Зеленоградске.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Калининград и Зеленоградск: город и море
Калининград и Зеленоградск: город и море

Что вас ожидает

Самобытный Амалиенау
Вы погуляете по историческому району Амалиенау: отыщете старинные особняки и заглянете в живописные дворы. А также посетите квартиру купца Густава Гроссмана с умело воссозданным прусским бытом. Попьете здесь кофе, полюбуетесь антиквариатом и узнаете, как жили состоятельные немцы в начале XX века. Далее пройдете по пешеходной улице Баранова, увидите башню Врангеля и согреетесь в уютном баре, названном в честь легендарного бармена Гарри Джонсона.

Рыбная деревня и остров 🏝️ Канта
Проехав по центральным улицам, мы попадем в другую часть города — в туристическую Рыбную деревню и на остров Канта. Вы увидите могилу известного философа, заглянете в Кафедральный собор, осмотрите бывшую биржу и узнаете, как выглядел раньше самый густонаселенный район Кёнигсберга. Кроме того, посетите «место силы» Калининграда — порт — и подниметесь в музей 🖼 компьютерных игр, расположенный в здании старинного немецкого элеватора.

Форт Дёнхофф и Зеленоградск
Исследовав старинный форт Дёнхофф, мы отправимся в курортный Зеленоградск. Вы насладитесь вечерней панорамой морского побережья, увидите центральную восстановленную улицу с малоэтажной исторической застройкой и погуляете по современной набережной. Если пожелаете, посетите один из местных ресторанов с локальной или литовской кухней.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Mazda CX-5
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость (посещение по желанию): музей-квартира Альтес Хаус — 500 рублей, музей Битый пиксель — 200 рублей, форт Дёнхофф — 250 рублей
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Калининград и Зеленоградск: город и море
Калининград и Зеленоградск: город и море
Калининград и Зеленоградск: город и море
Калининград и Зеленоградск: город и море
Калининград и Зеленоградск: город и море
Калининград и Зеленоградск: город и море
Калининград и Зеленоградск: город и море
Калининград и Зеленоградск: город и море
Калининград и Зеленоградск: город и море

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Меня зовут Александра. Я — ваш лучший друг в Калининграде. Да, я не профессиональный гид, но настоящий фанат своего города и знаю все его тайные уголки. С радостью покажу вам не только туристические достопримечательности, но и родные моему сердцу места. Расскажу о современной жизни Калининграда и порекомендую лучшие местные заведения.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
491 отзыв
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
На Куршскую косу через форты и замки
скидка25%
7000
5 250
7.5 часов
На Куршскую косу через форты и замки
348 отзывов
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6890
5 857
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
339 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 550
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
339 отзывов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
скидка10%
1280
1 152
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
268 отзывов
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Куршская коса: экскурсия + отдых или купание
1 000
6 часов
Куршская коса: экскурсия + отдых или купание
219 отзывов