Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Самобытный Амалиенау

Вы погуляете по историческому району Амалиенау: отыщете старинные особняки и заглянете в живописные дворы. А также посетите квартиру купца Густава Гроссмана с умело воссозданным прусским бытом. Попьете здесь кофе, полюбуетесь антиквариатом и узнаете, как жили состоятельные немцы в начале XX века. Далее пройдете по пешеходной улице Баранова, увидите башню Врангеля и согреетесь в уютном баре, названном в честь легендарного бармена Гарри Джонсона.

Рыбная деревня и остров 🏝️ Канта

Проехав по центральным улицам, мы попадем в другую часть города — в туристическую Рыбную деревню и на остров Канта. Вы увидите могилу известного философа, заглянете в Кафедральный собор, осмотрите бывшую биржу и узнаете, как выглядел раньше самый густонаселенный район Кёнигсберга. Кроме того, посетите «место силы» Калининграда — порт — и подниметесь в музей 🖼 компьютерных игр, расположенный в здании старинного немецкого элеватора.

Форт Дёнхофф и Зеленоградск

Исследовав старинный форт Дёнхофф, мы отправимся в курортный Зеленоградск. Вы насладитесь вечерней панорамой морского побережья, увидите центральную восстановленную улицу с малоэтажной исторической застройкой и погуляете по современной набережной. Если пожелаете, посетите один из местных ресторанов с локальной или литовской кухней.

Организационные детали