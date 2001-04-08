Palina проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Встречаемся в Рыбной деревне: вы узнаете, почему она так называется, чем особенно интересна и где стоит полюбоваться центром города с высоты.

По старому немецкому Медовому мосту мы зайдем на остров Канта, или Кнайпхоф. По пути я расскажу о воссозданной синагоге, познакомлю вас с добрым гномиком Карлом, хранителем моста, и подскажу, где в городе можно встретить его родственников.

На самом острове 🏝️ вас ждет уцелевший средневековый Кафедральный собор и памятник герцогу Альбрехту, без которого мир бы не узнал великого немецкого философа Иммануила Канта. Возле его могилы подумаем о смысле жизни.

Затем прогуляемся вглубь острова. Вы услышите о его расцвете и падении. Узнаете, чем здесь занимался Петр I, познакомитесь с местной Венецией, рассмотрите суда около Музея Мирового океана и раскроете, как выглядели портовые Шпайхеры.

📍 Вы вернетесь назад, к собору, под рассказы о том, что вкусного и где попробовать, как еще отдохнуть, где искать лучшие фото-локации и что же увезти с собой из Калининграда.

Организационные детали