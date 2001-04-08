Palina проводит ещё 2 экскурсии

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Калининград: коротко о главном

Влюбиться в город за 1 час и изучить его исторический центр

Palina
Palina – Гид из Калининграда
Небольшой компанией мы погуляем по сердцу Кенигсберга-Калининграда.

Вы проникнетесь духом Старого города, но не устанете.

Час будет насыщенным: мы поговорим о Рыбной деревне, познакомимся с хозяином Медового моста, услышим шепот времени на острове 🏝️ Канта и посмотрим на Музей 🖼 Мирового океана.

А еще я с радостью дам полезные советы по нашему городу!
Задать вопросОбычно отвечает за 5 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 375 ₽ за человека

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Калининград: коротко о главном
Калининград: коротко о главном

Что вас ожидает

Встречаемся в Рыбной деревне: вы узнаете, почему она так называется, чем особенно интересна и где стоит полюбоваться центром города с высоты.

По старому немецкому Медовому мосту мы зайдем на остров Канта, или Кнайпхоф. По пути я расскажу о воссозданной синагоге, познакомлю вас с добрым гномиком Карлом, хранителем моста, и подскажу, где в городе можно встретить его родственников.

На самом острове 🏝️ вас ждет уцелевший средневековый Кафедральный собор и памятник герцогу Альбрехту, без которого мир бы не узнал великого немецкого философа Иммануила Канта. Возле его могилы подумаем о смысле жизни.

Затем прогуляемся вглубь острова. Вы услышите о его расцвете и падении. Узнаете, чем здесь занимался Петр I, познакомитесь с местной Венецией, рассмотрите суда около Музея Мирового океана и раскроете, как выглядели портовые Шпайхеры.

📍 Вы вернетесь назад, к собору, под рассказы о том, что вкусного и где попробовать, как еще отдохнуть, где искать лучшие фото-локации и что же увезти с собой из Калининграда.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предусмотрено
  • Экскурсия доступна, в том числе, для путешественников с колясками — пандусы есть почти на всем маршруте, кроме пары мест с невысокими ступеньками
Начало и место завершения
🚩 в Рыбной деревне
Калининград: коротко о главном
Калининград: коротко о главном
Калининград: коротко о главном
Калининград: коротко о главном
Калининград: коротко о главном
Калининград: коротко о главном
Калининград: коротко о главном

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Palina
Palina
Добрый день! Я — гид-экскурсовод и житель обожаемого города. Живу здесь уже несколько лет, безумно люблю Калининград со всеми его пробками, дождями, легендами и тайнами, и с удовольствием делюсь своими знаниями и впечатлениями, которые он дарит. Гидом стала случайно, когда мое хобби стало превращаться в любимую деятельность. Поэтому экскурсии провожу с душой и вниманием к каждому гостю, владею английским языком, поэтому смогу познакомить с городом и ваших англоязычных друзей. До встречи в Калининграде!
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